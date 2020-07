No todo es la comida: qué otros factores pueden influir en el peso

Además de la alimentación, puede haber otros factores y hábitos que influyan en el peso de una persona y que, en ese sentido, repercutan en su salud

La alimentación es uno de los elementos que mayor impacto tiene el peso, está claro. Es indudable que la dieta determina el peso del cuerpo y que los cambios en la alimentación pueden tener un impacto positivo o negativo.

Sin embargo, no es el único factor que actúa de esta manera. Hay otros elementos, sobre todo hábitos, que pueden impactar en el peso corporal, aunque no siempre se los registra. Allí está la clave, en muchas ocasiones, para comprender por qué una persona que come variado y saludable no puede perder peso.

¿Qué otros elementos pueden tener un efecto en el peso?

Tal como se mencionó, los alimentos que una persona ingiere no son los únicos que pueden impactar en el peso. Hay otros factores -muchos de ellos para nada relacionados con la comida- que pueden impactar en este aspecto del cuerpo. Conocerlos puede ayudar a controlar el peso, sobre todo para quienes buscan reducir algunos kilos -por gusto o por salud- y encuentran allí una dificultad.

Hay algunos hábitos que pueden ser nocivos desde la nutrición y la alimentación

La actividad física es esencial, y no implica solo la práctica de deporte o la realización de ejercicio. El sedentarismo casi absoluto que tienen muchas personas puede tener un impacto muy fuerte en el peso, dado que al no moverse el cuerpo no gasta energía y solo acumula la que puede tomar de los alimentos.

Esta tendencia puede estar, a su vez, influenciada por otros elementos, como el clima, actualmente el aislamiento, el consumo casi absoluto del tiempo en actividades sedentarias.

Moverse más definitivamente hará que el organismo gaste una mayor cantidad de energía. Subir escaleras en lugar de tomar el ascensor, caminar algunas cuadras más cuando se va al trabajo o a tomar el transporte público, transportarse en bicicleta en lugar de hacerlo en auto, son algunos de los consejos que los especialistas suelen dar para aumentar el movimiento del cuerpo.

Mantener el cuerpo activo es esencial para mantener el cuerpo en un peso saludable

Picar entre comidas es otro de los factores que puede influir en el peso. Parece una obviedad, pero lo cierto es que muchas personas no lo registran como algo que comen y que, en consecuencia, entra en la ingesta calórica del día. Es por eso que se aconseja siempre comer de manera consciente, sentarse a hacerlo en cada comida, incluso en las colaciones. De este modo, el cerebro registrará ese momento y permitirá a la persona alimentarse de manera más organizada.

En este sentido, algunos especialistas aconsejan elegir alternativas saludables para aquellas personas que padezcan un nivel de ansiedad elevado y quieran ingerir algo entre comidas. Seleccionar opciones saludables en lugar de otras cargadas de grasas, sodio o azúcar puede repercutir positivamente en el peso y, en consecuencia, en la salud.