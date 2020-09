Las pastillas engordan y sin hijos no se puede usar DIU: mitos y verdades sobre métodos anticonceptivos

Los métodos anticonceptivos existentes actualmente son diversos, lo cual permite que cada persona elija el que mejor se adapte a sus necesidades

La anticoncepción es un elemento clave en la vida de las personas sexualmente activas que no desean tener hijos en un determinado momento. Los métodos disponibles en el mercado son diversos y se adaptan a las necesidades de cada mujer y pareja.

Alrededor de muchos de estos métodos anticonceptivos existen una gran cantidad de mitos, que es importante conocer que se configuran de esta manera y que no son información.

Sobre las pastillas anticonceptivas hay muchos mitos, pero también hay algunos sobre el resto de los métodos.

El problema de los olvidos

Uno de los mitos alrededor del uso de pastillas anticonceptivas es qué pasa cuando la mujer se olvida de tomar una, dos o incluso más.

¿Qué se debe hacer en caso de olvidarse de tomar una pastilla?

Si el olvido es de un comprimido, la mujer debe tomar la pastilla olvidada lo antes posible y continuar las siguientes en el horario habitual, aunque esto signifique tomar dos comprimidos juntos. La eficacia anticonceptiva no se altera.

Finalmente, es importante tener en cuenta que si el olvido fue de una sola pastilla la anticoncepción puede no perderse, aunque es necesario tomar el comprimido lo antes posible.

¿Qué se debe hacer si se olvidan dos o tres pastillas?

Si el olvido es de dos comprimidos o más la eficacia anticonceptiva puede estar disminuida y puede no inhibirse adecuadamente la ovulación. En este caso, deberá considerarse en qué semana fue el olvido.

Es importante saber que existen pastillas activas y pasivas. Las primeras son las que realmente impactan sobre el sistema hormonal, mientras que las segundas no tienen efecto y solo se consumen para ordenar la toma.

En todos los casos de olvido de pastillas activas, tomar la pastilla olvidada lo antes posible y continuar tomando las siguientes pastillas en el horario habitual, aunque esto implique tomar dos pastillas el mismo día o al mismo tiempo, esto reducirá pequeños sangrados que pueden aparecer por motivo del olvido. El riesgo de embarazo aumenta con el número de pastillas olvidadas, y es mayor en la primera semana. Por eso, es importante considerar que si el olvido fue en la primera semana y la persona tuvo relaciones sexuales sin otra protección en los últimos cinco a siete días es recomendable usar el método de anticoncepción hormonal de emergencia (AHE), tomar la última pastilla olvidada y continuar con el horario habitual. También se recomienda agregar un método de respaldo (preservativo) durante los siguientes siete días.

Si la mujer no tuvo relaciones en los anteriores cinco a siete días del olvido, solo debe tomar la última pastilla lo antes posible, continuar con el horario de toma habitual y, asimismo, agregar un método de respaldo. Desde ya, que ante estos últimos casos ante cualquier duda es necesario consultar con su médico.

Muchas mujeres piensan que las pastillas anticonceptivas pueden causarles un aumento de peso. Si bien en algunos casos puede ser cierto, no sucede en todas las personas que toman este tipo de medicación.

¿Es verdad que engordan las pastillas anticonceptivas?

Como efecto adverso pueden producir cambios en el peso corporal, muchas veces un aumento, principalmente relacionado a retención hídrica y no debido a aumento de la grasa corporal. Muchas veces esto es causa de abandono del método.

Es así que se puede concluir que, si bien no sucede en todas las pacientes, puede ser que la mujer manifieste un cambio de peso corporal como efecto adverso.

Las pastillas anticonceptivas se pueden dejar en cualquier momento

Las pastillas no se pueden dejar de un momento a otro

Por diversos motivos es posible que las personas que toman este método anticonceptivo quieran dejarlo. Porque quieren cambiar de método, porque quieren tener hijos, porque simplemente han decidido dejar de usarlo; las razones son diversas y responden a la vida privada de cada persona.

En todos los casos es importante saber que es un mito que no se pueden dejar de un momento a otro. En otras palabras, lo cierto es que las mujeres pueden dejar de tomar los ACO en cualquier momento que lo deseen. Si desean buscar un embarazo, generalmente se recomienda esperar hasta haber tenido una menstruación normal antes de intentar concebir. Esto puede ayudar a calcular mejor el tiempo de gestación y la fecha probable de parto, y planificar la toma de ácido fólico previamente.

Si, por el contrario, desea suspender la toma, pero no busca un embarazo, se puede buscar o ayudar a brindarle otra información sobre opciones anticonceptivas y sobre cómo hacer el cambio, de modo de garantizar la anticoncepción en todo momento.

En conclusión, la toma se puede suspender en cualquier momento, pero si se busca un embarazo se recomienda esperar hasta haber tenido una menstruación regular antes de concebir.

Sobre el DIU

Sobre el resto de los métodos anticonceptivos, tal como ya se mencionó, también hay mitos que pueden contribuir a la desinformación en relación a ellos.

El DIU puede ser hormonal o de cobre

En relación al Dispositivo Intrauterino (DIU), se suele escuchar que su uso no es recomendable en las mujeres que no han tenido hijos. Según explican los profesionales de la salud, la realidad es que el DIU suele ser seguro para personas con y sin hijos, es decir que su indicación o contraindicación no tiene que ver con esta variable.

Dado que el DIU debe ser colocado por un especialista, la consulta es inevitable, por lo que allí la paciente se podrá informar acerca de cuál es el método más seguro en su caso, si el DIU es conveniente o no, y si se le aconseja otra vía de anticoncepción.