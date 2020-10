Mitos y verdades sobre el reiki, ¿funciona realmente esta práctica?

El reiki es una pseudoterapia redescubierta en 1922 por el budista japonés Mikao Usui.​ Desde su origen en Japón, el reiki ha sido adaptado en varias tradiciones culturales a nivel mundial.

Las personas que practican reiki creen que, a través de una técnica llamada imposición de manos o toque terapéutico, se transfiere desde las palmas una "energía universal" (reiki) hacia la otra persona. El objetivo, de acuerdo a las creencias de quienes practican reiki, es promover la curación emocional o física. Es importante tener en cuenta que, más allá de lo que creen quienes practican reiki, esta "energía universal" nunca se ha podido demostrar a través del método científico.

El reiki es una pseudociencia​ basada en el qi ("chi"), que según sus practicantes es una fuerza vital universal. De todos modos, como ya se mencionó, no hay evidencia empírica de que tal fuerza exista. Es decir que la investigación clínica no ha demostrado que el reiki sea un tratamiento médico efectivo para condición médica alguna.​

Cabe destacar que hay diversas entidades a muy prestigiosas a nivel mundial que advierten de esta falta de sustento científico que tiene el reiki. La American Cancer Society,​ el Cancer Research UK, y el National Center for Complementary and Integrative Health​ han advertido en diversas oportunidades que el reiki no se debe utilizar como un reemplazo al tratamiento convencional.

De dónde viene la palabra reiki

En la lengua japonesa, reiki es un préstamo del chino lingqi. Los diccionarios del chino al inglés brindan las siguientes traducciones del término lingqi:

(De bellas montañas) atmósfera o influencia espiritual.

1. Inteligencia, poder de entendimiento. 2. Fuerza o poder sobrenatural en los cuentos de hadas, poder o fuerza milagrosa.

1. Influencia espiritual (de las montañas, etc.) 2. Ingenio, habilidad.

Reiki, la palabra compuesta japonés tiene dos partes. Rei, que significa espíritu, alma, sobrenatural, milagroso, divino, cuerpo etéreo; y ki, que significa gas, aire, respiración, energía, fuerza, atmósfera, estado de ánimo, intención, emoción, atención. En este caso se usa con el significado del término chino qì (Wade-Giles "chi"): energía espiritual, energía vital, fuerza vital, energía de la vida. En este sentido, los diccionarios del japonés al inglés aseguran que reiki significa sensación de misterio, atmósfera de misterio o atmósfera etérea (que prevalece en los sagrados recintos de un templo), (sensación, percepción de) una presencia espiritual (divina).

Por otro lado, algunos autores occidentales han traducido el término reiki como energía vital universal. Si bien ki se traduce correctamente como energía vital, rei no tiene en ninguna acepción el significado de universal.

Por último, de acuerdo con la traducción de Rika Saruhashi, reiki es la fuerza natural que nos da vida o que hace funcionar el alma.

Cómo es la práctica de reiki

La práctica del reiki se fundamenta en la acción de una persona, llamada emisor o canal. A través de sus manos -o de otros métodos, según el nivel-, el emisor dice transmitir el reiki (fuerza natural que da vida a las personas) a un receptor. El objetivo que quienes practican reiki dicen tener es eliminar molestias, aliviar ciertas dolencias e incluso curar enfermedades, aunque es clave considerar que hasta el momento no se ha demostrado esta acción terapéutica del reiki. Dado que el reiki sería una energía universal, supuestamente se transmite a humanos, a otros seres vivos, como animales y plantas y a determinadas situaciones.

El reiki es una práctica inventada en 1922 por un budista japonés

¿Tiene contraindicaciones el reiki?

Algunos maestros del reiki señalan que esta práctica tendría ciertas contraindicaciones, sobre todo en momentos específicos de la vida de algunas personas.

En este sentido, muchos maestros del reiki aseguran que no debe usarse durante operaciones, debido a la propia naturaleza del reiki, que consiste en reparar los daños existentes en el receptor. Podría frenar las hemorragias, interfiriendo en los cortes de sangrado y limpieza que realiza el cirujano.

De igual forma, estos expertos indican que si el paciente estuviera sedado, el reiki podría ayudarle a expulsar las toxinas de la sedación, lo cual podría hacer que se despierte antes de tiempo. Sin embargo, sí consideran recomendable una sesión de reiki antes de la operación, después de ella o en ambos mometos.

Los maestros afirman que el reiki permitiría acelerar el proceso de cicatrización ósea y por lo tanto, la consolidación de las fracturas. Por este motivo creen que sólo es recomendable aplicar reiki a un paciente fracturado después de que los huesos hayan sido debidamente tratados por un especialista de la traumatología. Para ellos, el reiki se podría aplicar luego de este proceso, cuando la persona ya tenga su fractura inmovilizada y se encuentre en tratamiento. De todos modos, una vez más, nada de esta información sobre el reiki tiene un fundamento científico ni estudios que la respalden.

Sin embargo, otros maestros defienden que el reiki sabe en todo momento qué debe hacer, cómo debe actuar, dónde debe dirigirse y en ningún caso actuará negativamente.

Investigaciones e historia sobre reiki

Las nvestigaciones sobre reiki que se han hecho hasta el momento son pocas, pero todas han llegado a la conclusión de que no tiene propiedades curativas ni sanadoras. Los estudios hechos hasta el momento indican que el reiki es una práctica espiritual con las dimensiones basadas en la materia y espíritu, caracterizado por la imposición de manos con el fin de restablecer el equilibrio del cuerpo.

El reiki se originó en el Tíbet hace dieciocho siglos y fue redescubierto en el siglo XIX por un monje japonés llamado Mikao Usui. La tradición del reiki se remonta a escritos de 2.500 años en sánscrito, la lengua antigua de la India.

Estudios sobre el reiki aseguran que se anuncia como una terapia curativa natural segura, holística, dado que apunta a tratar al al ser humano como un todo, fácil de usar y puede tratar muchas enfermedades agudas y crónicas.

Esta técnica japonesa llamada reiki se utiliza para reducir el estrés y sirve para la relajación que también promueve la curación. Se lleva a cabo por un profesional capacitado mediante la imposición de las manos en el individuo. Se basa en la idea de que la energía fluye a través de nosotros y puede utilizarse para estimular el proceso de curación. El uso de reiki como terapia complementaria está creciendo rápidamente, siendo utilizado en muchos hospitales en los Estados Unidos y Europa para ayudar a aliviar el dolor y aumentar las tasas de recuperación.

Hay muchos estudios que señalan que el reiki no tiene propiedades curativas

Los maestros del reiki aseguran que todas las personas tienen la capacidad para emanaer energía de las manos. Sin embargo, en el sistema reiki el desbloqueo de los chakras ("rueda de luz") ocurre con el ritual de iniciación, momento en que los canales de energía se abren y permiten empezar a sintonizar con la Energía Universal. De esta manera, según explican los maestros de esta práctica, esto les permite convertirse en agentes de cura y abre la posibilidad de que actúen como terapeutas reiki.

Los crakras mencionados, o ruedas de luz, son puntos de energía de diferentes vibraciones, representando diferentes aspectos del cuerpo, del alma y del espíritu. Simbolizan la ley de la naturaleza porque se encuentran en constante movimiento; se localizan a lo largo de la columna vertebral del cuerpo humano y tienen como función recibir y transmitir energía a las áreas afectadas del cuerpo físico, siempre con el objetivo de alcanzar el equilibrio.

Durante una sesión de reiki, la persona o terapeuta representa un canal y conducirá la fuerza, la energía y la luz que existe en reiki. Para el reikiano lo importante es compartir todos los beneficios de esta ciencia de bienestar y contribuir a difundir el buen fluido.

Esta pseudoterapia complementaria mantiene sus raíces en las tradiciones orientales, apunta a encontrar el equilibrio entre cuerpo y mente, a sanar lo físico y lo mental. Se centrará en las chacras, que son centros energéticos en el ser humano. La palabra significa "rueda". Estos centros recogen energía sutil, transformándola y suministrándola al cuerpo. Cada uno está conectado a determinado órgano o región del cuerpo influido en su función. Las hormonas producidas por las glándulas fluyen directamente al torrente sanguíneo, causando energía vital al cuerpo. El sistema endocrino proporciona energía a los chacras y al mismo tiempo devuelve las energías sutiles al cuerpo. El método funciona a través de la interrelación entre los chacras y las glándulas endocrinas y por lo tanto implica a lo físico, mental y planes de energía en el proceso de curación.

El reiki se presenta como una terapia complementaria que, según las reglas del Consejo Federal de Enfermería (COFEN), se caracteriza por valerse de prácticas, sobre todo, de las culturas orientales. Esta prácticas están en manos de personas entrenadas y pasa de generación en generación, es decir que no están vinculadas a ningún tipo de entrenamiento profesional.

Recientemente se hizo una revisión narrativa de la literatura que pretende analizar las producciones científicas sobre el reiki terapia complementaria, publicadas en revistas del área de la salud. Los expertos, que publicaron la revisión sobre reiki en la revista de Enfermería Global, eligieron este método porque contribuye a profundizar en el tema objeto de estudio, que es el reiki. Para ellos, el problema representa un tema abierto, lo cual implica que no se parte de un tema específico bien definido y de conclusiones determinadas sobre el reiki.

El reiki se ha estudiado, pero todavía no tiene fundamentos científicos certeros

Las búsquedas bibliográficas de esta investigación sobre reiki se hicieron en el período de enero a febrero de 2013, en la Biblioteca Virtual de la Salud (BVS), teniendo en cuenta las bases de datos de Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) y en la Base de Datos de Enfermería (BDENF).

Además, el análisis de los resultados en este trabajo sobre reiki siguió una modalidad de análisis temático que cuenta con los siguientes pasos: análisis preliminar, que consiste en la elección de los artículos que se utilizarán, la reanudación de hipótesis y objetivos del estudio; exploración del material, que consiste en la operación clasificatoria encaminada a lograr la base de comprensión del texto (en este paso se definen categorías teóricas), y procesamiento de resultados e interpretación.

Resultados de los estudios sobre reiki

Los expertos que llevaron adelante este trabajo de revisión sobre reiki encontraron un total de 398 artículos indexados en diversas bases de datos de todo el mundo. Luego de que usaron el descriptor reiki junto a la palabra cuidado surgieron 88 artículos, de los cuales 12 eran textos completos y uno solo era únicamente sobre reiki.

Una revisión reciente sobre reiki indica que sería útil como pseudoterapia para mejorar ciertos síntomas

Luego de haber recopilado toda la información, los profesionales se dedicaron a analizar la información que habían podido recabar a través de las bases de datos mencionadas y de los trabajos que hallaron.

En la publicación explican que se realizó la lectura íntegra de cada estudio con el principal objetivo de minimizar los sesgos de selección de los datos encontrados. Luego se procedió a la lectura, con el fin de identificar elementos explícitos e implícitos acerca de reiki como terapia complementaria para el tratamiento de algunas enfermedades y el alivio de ciertas dolencias.

Con el fin de extraer datos clave de cada publicación, se elaboró una tabla que ofreció información sobre el título, autor, año de publicación, el periódico de publicación, de los objetivos y los resultados del estudio.

Al final de la publicación los expertos señalaron que pudieron comprobar que la práctica de reiki fue efectiva para reducir la ansiedad y la intensidad del dolor en diversas situaciones. Asimismo, pudieron concluir que sirvió como disminución de la presión arterial de los sujetos analizados y aumento de las células inmunes.

Los resultados sugieren que esta terapia, en tanto que modalidad complementaria, no invasiva, puede beneficiar a personas sometidas a pruebas como la colonoscopia, la quimioterapia, pacientes con cáncer y personas con síndrome de burnout.

Se cree que la práctica de reiki satisface los anhelos de una actuación holística, basada en la visión integral del ser humano, comúnmente reportado en la literatura, porque añade nuevas formas de atender a las necesidades de la población y la obligación social de profesionales de la salud, especialmente enfermeras, porque además de autotratarse sigue siendo una herramienta esencial para cuidados de enfermería.