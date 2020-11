El nuevo peligro oculto y tóxico del chocolate que se produce en América Latina: esto advierten expertos

Algunos expertos advierten acerca de la presencia de una sustancia altamente tóxica para la salud humana en el cacao que se consume masivamente

El chocolate es uno de los alimentos con más fanáticos alrededor del mundo. A la mayoría de las personas les gusta consumir chocolate en sus diversas formas y colores.

Incluso se ha estudiado su impacto en la salud y se ha podido demostrar que el consumo moderado de chocolate amargo -sin azúcar agregada- tiene un impacto positivo en la salud. De hecho, es rico en fibra, hierro, magnesio, cobre, manganeso y está cargado de compuestos orgánicos que son biológicamente activos y funcionan como antioxidantes, tales como los polifenoles, los flavnoides o las catequinas.

Pero ahora llegaron malas noticias que muchos quizá no quieran leer. De acuerdo a algunos expertos el chocolate podría ser perjudicial para la salud, pero el problema no es el cacao en sí, sino una sustancia tóxica que está presente en la tierra y llega hasta los granos.

La sustancia tóxica presente en el chocolate

Una investigación realizada en los últimos meses indica que en el cacao que se utiliza para producir el chocolate de consumo masivo hay altas cantidades de una sustancia conocida como cadmio. Se trata de una sustancia altamente tóxica para la salud de los seres humanos, de acuerdo a lo que ha indicado el estudio hecho por científicos de distintas universidades de Ecuador, Australia, Estados Unidos y China.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cadmio es un metal que tiene efectos tóxicos en los riñones y en los sistemas óseo y respiratorio, además de estar clasificado como carcinógeno para los seres humanos.

El cadmio estaría presente en los granos de cacao con los que luego se hace el chocolate

Cómo se contaminó el cacao

La contaminación del cacao, como sucede con cualquier cultivo, se da a partir de los suelos donde crecen las plantas de cacao. Los conclusiones del estudio indican que gran parte de los árboles de cacao del mundo se encuentran en América Latina, una zona en la que existen más rastros de cadmio que en otros lugares.

Una vez que encontraron el problema, los experos decidieron pensar en una solución que no implique decirle adiós para siempre al chocolate. En este sentido, el autor del estudio indicó que es necesario entender cómo las plantas absorben el cadmio. Esta es la única manera en que se podría modificar algo.

El consumo de chocolate es muy frecuente en el mundo

Hasta ahora, como se desprende del estudio, se han realizado pruebas que demuestran que "los métodos típicos para eliminar el cadmio del suelo no funcionan en los árboles de cacao" de la misma manera que funcionan en otras plantas como el maíz o los girasoles. El secreto se esconde en las raíces. Mientras estas dos últimas, como tantas otras plantas cultivadas en áreas de América Latina, poseen raíces más superficiales, los árboles de cacao cuentan con raíces muy profundas.

Y una de las posibles soluciones se encuentre en la cal. Como explican desde Eat This -el título del estudio-, "una forma común de eliminar el cadmio del suelo es agregar un elemento que se encuentra en la piedra caliza llamado cal" y "que evita que las plantas absorban cadmio". De nuevo, nos encontramos un problema: que el suelo alrededor de las raíces del árbol de cacao no pueden tratarse con cal porque no son replantados anualmente como ocurre con otras plantas. Sin embargo, la eficacia de la cal para disminuir los niveles de cadmio en el árbol de cacao ha sido probada en laboratorios.

Mientras tanto, el chocolate que está en la alacena o se compra en un kiosco o supermercado tendrá más cadmio del que debería. Aunque pocos dejarán de consumirlo, es necesario aclarar que "la acumulación progresiva de cadmio, con una vida medida de 10 a 30 años, en el cuerpo humano, puede provocar graves complicaciones para la salud", tal como se desprende del estudio.