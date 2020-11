¡Cuidado!: por qué no tenés que calentar estos alimentos en el microondas

El microondas es un gran aliado en la cocina, pero no todos los productos alimenticios son aptos para calentar dentro de este electrodoméstico

Una cocina sin microondas es impensable para muchas personas. Este elctrodoméstico se ha transformado en un gran aliado al momento de preparar las comidas del día, tanto para cocinar como para calentar alimentos ya hechos.

Si bien es una solución rápida y sencilla para muchas circunstancias, la realidad es que hay algunos productos que se desaconseja colocar allí.

La pérdida de nutrientes y antioxidantes en los alimentos está entre las razones que se suelen encontrar para evitar su uso, no en todos los casos, pero sí en algunos productos en particular.

Alimentos que no deberías poner en el microondas

Este es un listado de cinco alimentos que se desalienta calentar en el microondas. Además, se detallan los motivos por los cuales se debería dejar de lado este hábito, ya que produce algunos efectos que perjudican al producto y, en consecuencia, a su consumo.

Huevos

Los huevos, ya sean cocidos o crudos, no se deben colocar en el microondas. El problema, en este caso, no tiene que ver con la salud, pero sí con la preservación del alimento.

El huevo tiene una cáscara que es hermética, que es la que evita que el alimento se contamine. Es esa misma cáscara la que hace que, al colocarlo en el microondas, la presión aumente y puedan explotar dentro del artefacto.

Los huevos no se deben colocar en el microondas

Morrones o pimientos picantes

Los pimientos, sobre todo cuando son picantes, contienen una sustancia que les da un efecto tóxico llamada capsaicina. El problema del microondas es que se aumenta ese efecto, de modo que podrían provocar algunos problemas gástricos.

Pollo

El pollo es un alimento que tiene mucha presencia en la alimentación de diversas partes del mundo. De hecho, es una de las proteínas que se aconseja consumir porque tiene un índice bajo de grasa y un aporte proteico elevado.

Cuando se calienta en el microondas se corre el riesgo de aumentar las células bacterianas que podrían estar presentes naturalmente en el pollo. Además, es importante tener en cuenta que en el microondas no se calienta de manera uniforme, por lo que podría causar algunos trastornos digestivos.

Brócoli o espinacas

Los vegetales de color verde como el brócoli o las espinacas se cocinan mejor cuando se los hierve o se los prepara en una sartén. El motivo por el que se desaconseja colocarlos en el microondas es que allí pueden perder sus propiedades.

Luego de cocinarse o recalentarse en el microondas los nitratos naturales que se encuentran en ellos, se convierten en nitrosaminas que pueden resultar perjudiciales para el organismo.

La espinaca es otro de los alimentos que se debe cocinar y calentar fuera del microondas

Arroz

Según algunos expertos, calentar o recalentar arroz en el microondas puede resultar perjudicial para la salud. Pero, ¿por qué? El arroz puede contaminarse con una bacteria que se conoce como "bacillus cereus", que genera unas esporas que son tóxicas y que son resistentes a altas temperaturas. La contaminación del arroz no está relacionada con el microondas, sino que sucede cuando se deja mucho tiempo fuera de la heladera o se conserva de la manera inadecuada.

No obstante, el problema del microondas es que no llega a eliminar estas bacterias, ya que no levanta la temperatura necesaria para hacerlo. Cuando se lo calienta en una sartén, un wok o una olla, la temperatura es mayor y se puede eliminar este microorganismo.

Qué otros productos se deben mantener alejados del microondas

Agua

Es cierto que es una afirmación que se suele escuchar con frecuencia. "No hay que calentar ni hervir agua en un microondas". Sin embargo, es probable que la mayoría de las personas desconozca el motivo real de esa recomendación. El fundamento radica en la forma en que se calientan los líquidos en el microondas. Precisamente esas ondas se transmiten como energía al líquido que hay en los alimentos, por lo que a la hora de calentar el agua sola hay una gran diferencia con una pava común, una olla, un jarrito o una pava eléctrica.

No se debe calentar agua en el microondas

En cualquiera de los dispositivos mencionados, se calienta el fondo y el líquido más caliente sube, mientras que baja el de la menor temperatura. Pero en el microondas el agua se calienta de una manera homogénea. Como consecuencia de ello, la liberación del oxígeno —la ebullición— ocurre instantáneamente, como si de una explosión se tratara. Esta reacción física que tiene el agua por la forma de calentar que tiene el microondas puede provocar severas quemaduras si la persona toma el recipiente con sus manos descubiertas o si, algo que también puede suceder, desconoce la probabilidad de esta reacción.

Es importante tener en cuenta que cualquier recipiente cerrado de manera hermética se comportará de la misma manera que el huevo con su cáscara. Si se calienta una sopa, por ejemplo, u otro alimento con mucho líquido, dentro de un contenedor cerrado puede explotar.

Las gaseosas tampoco

Las gaseosas parecen una bebida como cualquier otra pero tienen una gran cantidad de componentes, además del azúcar, el sodio y las grasas. Uno de los componentes de los tipos light de estas bebidas es el aspartamo, que cuando se calienta se puede transformar en formaldehído y resultar altamente tóxico para el organismo. Es importante tener en cuenta que los síntomas de la intoxicación por este elemento son dolor de cabeza, debilidad, palidez, náuseas, vértigo, dificultad respiratoria, dolor de estómago, entre otros. Si por algún motivo el niño -porque afecta de manera aguda y severa a los niños- ha consumido una bebida azucarada caliente y presenta estas manifestaciones es esencial consultar con un especialista y comunicarle esa situación.

Chocolate

El chocolate es otro de los alimentos que no se debe introducir en el microondas. Si bien no tendría un efecto tóxico sobre el cuerpo, lo cierto es que es un producto que se quema cuando se lo calienta de esa manera. Aunque se ponga durante pocos segundos, el chocolate sufre un cambio en su composición y se quema, por lo que su sabor no va a ser sabroso y podría arruinar cualquier preparación.

El chocolate es otro de los alimentos que no se debe meter en el microondas

Leche

Al calentar la leche en este electrodoméstico puede perder la mitad de los nutrientes que proporciona, además de eliminar parte de la vitamina B12 en un 40%.Pero no es el único lácteo que se desaconseja poner en el microondas. La manteca -también sucede con la margarina, aunque no es un lácteo- pueden perder el poco valor proteico que tienen de por sí, ya que la manera en que emite calor el electrodoméstico no es buena para estos alimentos. Además, es mejor no poner en el microondas un trozo grande porque, como calienta de manera desigual, algunas partes podrían quedar más calientes que otras.

Carnes procesadas

Las salchichas, chorizo, panceta, hamburguesas y otras carnes procesadas llevan conservantes y sustancias químicas que permiten que se conserven durante más tiempo. Sin embargo, al recalentar estas carnes en el microondas, se generan en sus componentes COPs (productos de colesterol oxidado) que dañan sus bacterias y las vuelven tóxicas para el consumo humano.

Las carnes procesadas podrían ser tóxicas si se cocinan o calientan en el microondas

Recipientes de comida a domicilio

A veces aprovechamos los envases del delivery para guardarlos en la heladera, pero a la hora de calentar el plato en el microondas, es mejor no usar este envoltorio por dos razones: los gases tóxicos que pueden emitir o incluso la posibilidad de que se queme el propio recipiente –sea de plástico, cartón o papel–. A no ser que el envase especifique que el recipiente es apto para microondas, es mejor calentar la comida en un plato normal.En el caso de que sí se especifique en el envase, es recomendable no meter nunca en el electrodoméstico las tapas con base de aluminio, y evitar los papeles o cartones con dibujos. La tinta podría evaporarse y mezclarse con la comida.

Recipiente de espuma de poliestireno

El poliestireno es un tipo de plástico muy utilizado en el envasado de alimentos. Los recipientes de este material no son aptos para calentar en el microondas, puesto que emiten toxinas que pueden causar enfermedades y arruinar la comida. No obstante, algunas variedades de poliestireno poseen una etiqueta que especifica "seguro para microondas".