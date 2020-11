La conectividad al servicio de la salud: cómo ayuda a los adultos mayores

La tecnología puede ayudar a los adultos mayores a cuidar su salud mental, ya que les permite sentirse acompañados mientras están en casa

El aislamiento ha sido una situación dura de atravesar para muchas personas en todo el mundo. Nadie estaba preparado para pasar días, semanas o meses sin salir de sus casas, o haciéndolo únicamente para actividades indispensables.

La socialización es una parte importante del día a día de los individuos. Algo que hasta antes de la pandemia parecía natural, actualmente está restringido en muchos lugares y, además, se ha modificado en todo sentido.

Las personas que se han visto más afectadas por esta situación son aquellas que perdieron todo tipo de contacto son sus allegados, ya sea familia o amigos, por este contexto tan peculiar que se vive en el mundo. Quienes no tienen herramientas para tener contacto con sus seres queridos y con sus tareas cotidianas han sido los más golpeados.

Entre ellos se encuentran los adultos mayores, que en general tienen más dificultades para mantener ese contacto tan naturalizado y necesario.

En esta situación, la tecnología aparece como un elemento indispensable para darle continuidad a esas relaciones sociales, que ya no solo son por gusto o entretenimiento, sino que además representan una parte clave de la salud mental y de su bienestar.

Los adultos mayores han quedado más aislados que otros grupos de personas

De acuerdo al Programa Institucional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic), para el 2017 de los hogares conformados únicamente por personas mayores de 65 años, el 18,6% contaba con computadora, el 27,4% tenía acceso a internet y el 70,4 % contaba con teléfono móvil.

Según ha publicado la revista Perfil, Marianella Cordero, Líder de Comunicación de Telefónica Costa Rica, afirmó que "la coyuntura actual ha demostrado que es cada vez más necesario evolucionar hacia un mundo digital que permita realizar las actividades diarias de una manera más rápida, sencilla y segura".

Además, la experta agregó que "durante la pandemia, el distanciamiento ha perjudicado el estado anímico de los adultos mayores, es por eso que nuestro principal reto es alcanzar una inclusión tecnológica propiciando una nueva "alfabetización" digital, que acaba permitiéndoles ser más autónomos, tomar control de sus tareas, realizar interacciones sociales y acceder a servicios en línea".

En este sentido, cabe destacar que un estudio hecho en la Universidad de California en Los Ángeles, EE.UU., determinó que más allá de hacer búsquedas en Internet y utilizar las redes sociales para informarse, el uso de los dispositivos en adultos mayores es un buen ejercicio cognitivo. El motivo es que contribuye a reactivar algunas regiones del cerebro y a mejorar capacidades mentales como la memoria.

Cómo ayuda la conectividad a los adultos mayores

Los adultos mayores se han visto muy afectados por el aislamiento, ya que son personas de riesgo frente al coronavirus y se les ha advertido enfáticamente que deben cuidarse. Además, a eso se le agrega que la mayoría no tiene las herramientas para mantenerse comunicado de manera frecuente y eficiente con sus allegados, ya sean familiares o amigos.

Toda esa situación impacta negativamente en la salud mental de las personas mayores, de modo que la conectividad podría representar una gran solución y ayuda, ya que les aporta muchos beneficios.

El uso de la tecnología puede ayudar a mantener la salud mental

En primer lugar, promueve la sensación de compañía. Los dispositivos móviles son una de las mejores herramientas para acortar distancias y actualmente existen diversas herramientas, con distintos niveles de complejidad, que les permiten comunicarse y así evitar sentimientos de tristeza, aislamiento o abandono.

En segundo lugar, fortalece la independencia de las personas. El tener acceso a buscar información de manera rápida y actualizada les permite sentirse autosuficientes.

Asimismo, permiten continuar con los controles médicos que, en muchos casos, se vieron suspendidos por la pandemia. Hay aplicaciones que cuentan con métodos de organización y avisos ante la toma de medicamentos o en situaciones de peligro.

También aumentan la actividad física, ya que permiten que tengan acceso a videos e imágenes con indicaciones para hacer ejercicios o rutinas de estiramiento para mantenerse activos.

Por último, funcionan como fuente de entretenimiento, algo que puede parecer frívolo, pero resulta muy importante para la salud mental. Juegos, música, aplicaciones de streaming con películas o series, les permitirán pasar el tiempo y estimular la relajación.

"Debemos apoyarles en el aprendizaje de una manera que puedan ser autosuficientes con los dispositivos y eliminar los estereotipos de que no pueden usar redes sociales o de que no son ágiles con el uso de las aplicaciones. La conectividad permite mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, ya que hacia un ‘adulto 2.0’ vamos todos y si logramos involucrarnos exitosamente, estaremos cumpliendo con esa inclusión tecnológica de la que no queremos que nadie quede fuera", agregó Cordero.