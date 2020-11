¡Cianuro en tu plato!: alimentos que se aconseja evitar o consumir con precaución

El cianuro es un compuesto químico que no debería estar presente en los alimentos, pero hay algunos que lo contienen en su interior

La presencia de cianuro en los alimentos no debería existir, de la misma manera que las aguas no deberían estar contaminadas y los seres humanos no deberían correr el riesgo de intoxicarse cuando beben agua o comen ciertos productos. No obstante, todos estos problemas existen y es importante tenerlos en consideración al momento de alimentarse e hidratarse.

Si bien las frutas son productos saludables y cuyo consumo es altamente recomendado para todas las personas, es necesario hacerlo con las precauciones necesarias.

¿Lavar las frutas y verduras alcanza?

La respuesta no es categórica ni tajante, porque en realidad depende de qué tipo de fruta o verdura se hable. Hay algunos alimentos que contienen algunas sustancias perjudiciales para la salud en su exterior, por lo que lavarlos o quitar la cáscara solucionaría el inconveniente.

En el caso de aquellos en los que se ha encontrado presencia de cianuro el problema es algo más profundo, literalmente hablando. Este compuesto químico se ha hallado en el interior de las frutas, y no en su cáscara, por lo que el lavado no sería la solución.

Sin embargo, no es una situación tan grave como parece. Algunas frutas contienen cianuro, pero solo en algunas partes, no en toda su pulpa, cáscara y centro. Esto significa que si se comen las partes "aptas para consumo" y se dejan de lado aquellas que podrían resultar nocivas para la salud todo debería estar bien.

Frutas que pueden contener cianuro y cómo comerlas

Manzana

Las semillas de manzana contienen amigdalina, una sustancia que se transforma en cianuro. De todos modos, cabe aclarar que para que una persona llegue a intoxicarse tendría que comer una enorme cantidad. Por precaución es aconsejable retirar las semillas de la manzana y evitar ingerirlas, algo que la mayoría de la gente hace porque no son una parte agradable al gusto y textura.

Las semillas de manzana contienen amigdalina

Peras, cerezas y almendras

Las peras, las cerezas y las almendras amargas son otros productos que pueden contener cianuro en su interior. En el caso de las peras y las cerezas, al igual que sucede con la manzana, esta sustancia química está en las semillas y en el carozo. Ambos son partes que no se suelen consumir.

En relación a las almendras amargas, se debe tener algo más de cuidado. Este tipo de fruto seco tiene un gusto que se podría calificar como dulce y suave, pero en algunos casos ese sabor se siente más amargo. El gusto amargo de las almendras podría indicar la presencia de cianuro, por lo que se aconseja no consumir esa fruto seco

Las cerezas pueden contener cianuro en su carozo

Duraznos y damascos

La pulpa de estas frutas no es tóxica. Sin embargo, esa pequeña almendra que se encuentras dentro del carozo tiene un alto contenido de amigdalina. Su consumo es peligroso, especialmente si la ingieren los niños.

De todos modos, para que la dosis del veneno sea peligrosa, una persona adulta necesitaría ingerir entre 1650 y 3300 gramos de almendras amargas o de aquella almendra que está dentro del durazno del carozo.