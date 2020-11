7 datos sobre la copa menstrual que tenés que conocer para empezar a usarla

La copa menstrual es uno de los productos de gestión menstrual que existen actualmente y que las mujeres pueden usar durante los días de sangrado

La copa menstrual es una de las alternativas de productos de gestión menstrual que existen actualmente. Las mujeres pueden elegir usar la copa menstrual durante sus días de sangrado; de hecho, cada vez son más las que se inclinan por esta opción y dejan de lado los métodos ya conocidos.

La copa menstrual tiene algunas características importantes que se deben conocer antes de comenzar a utilizarla. Al igual que todo método, tiene puntos a favor y otros que a muchas les resultarán elementos en contra de su uso. De cualquier manera, como toda decisión importante, es una elección que se debe hacer de manera informada. Por eso, siempre se recomienda consultar con un profesional de la salud que sea de confianza, con quien se puedan evacuar todas las dudas acerca del uso de la copa menstrual.

Hay quienes ya conocen la copa menstrual, hay quienes la usan hace años, y hay quienes desconocen por completo este objeto. Es por eso que se deben encarar punto por punto todos los elementos clave de la copa menstrual y de su uso, de modo que se pueda entender qué es, cómo se emplea, cómo se coloca, cómo se lava, dónde se guarda, entre otras características importantes.

Hay modelos variados, talles distintos, recomendaciones para colocarla, recomendaciones para quitarla, consejos para higienizarla, entre una gran cantidad de información disponible para que las usuarias conozcan y decidan.

Cómo colocar la copa menstrual

Colocar la copa menstrual es un proceso sencillo y que, con el tiempo y la práctica, se torna más automático y mecánico. Sin embargo, hay algunas pautas que se deben tener en cuenta previamente.

Antes de tocar la copa menstrual para colocarla en el cuerpo es necesario lavarse las manos. En general, las personas tienen el hábito de higienizar sus manos después de haber ido al baño, pero nunca antes. En este caso particular es algo esencial, ya que al menos una de las manos estará en contacto con la copa y con la parte interna de la genitalidad femenina, es decir, la vagina.

Este mismo procedimiento debería realizarse también cuando se va a colocar o quitar un tampón, no solamente con la copa menstrual, ya que el elemento es diferente pero el contacto con la zona genital es el mismo o muy similar.

El lavado de manos es muy importantes antes y después de colocar la copa menstrual

En cualquier caso, lo primero que se debe hacer, entonces, es higienizar las manos. Luego, es el momento de colocar la copa menstrual.

Aquí hay dos posibilidades que las mujeres pueden elegir. Dado que la copa menstrual es como un vaso contenedor y su boca es más ancha que su cuerpo, es necesario doblarla. Es por eso que esas dos posibilidades que existen se relacionan con la forma de doblar la copa para poder introducirla en el canal vaginal.

La primera opción es doblarla a la mitad, es decir, plegarla de tal modo que quede en forma de letra C. La mujer puede doblar la copa de este modo y colocarla, sin que se abra, dentro del canal vaginal.

La segunda alternativa para colocar la copa menstrual es doblarla de una manera diferente, que se conoce como forma de tulipán. Para plegarla de este modo es necesario empujar uno de los bordes de la copa menstrual hacia adentro. De esta manera, la copa menstrual quedará con una forma irregular, similar a la de un tulipán, donde se verá la punta algo más pequeña que cuando se la dobla por la mitad, es decir, en forma de C.

Esta es una de las formas de plegar la copa menstrual para colocarla

La elección va a depender de la comodidad de cada mujer usuaria de la copa menstrual. Ninguna de las dos es correcta o incorrecta, sencillamente son diferentes alternativas para que cada una pueda elegir y sentirse más cómoda al momento de colocar la copa menstrual en sus días de menstruación.

Es importante tener en cuenta que cuando se introduce la copa menstrual en el cuerpo siempre se debe tratar de empujarla levemente hacia atrás. Esto es así por la posición del canal vaginal y por la necesidad de que haga vacío. En otras palabras, cuando se coloca la copa menstrual se sigue la línea del canal vaginal y cuando se llega al fondo se debe empujar apenas hacia atrás.

Por último, para poner la copa menstrual es esencial encontrar la posición más cómoda y adecuada. Una vez más, no hay una opción que sea correcta y otra que sea incorrecta; sencillamente hay diferentes posiciones en las que se podría colocar la copa menstrual en el canal vaginal y llegar al mismo resultado, que es conseguir que quede bien puesta, que no se sienta y que haga vacío para evitar pérdidas de sangre.

Hay mujeres que se colocan la copa menstrual de pie, otras que lo hacen sentadas en el inodoro y otras que lo hacen en cuclillas, que quizás es la posición donde la mujer tiene mayor movilidad.

Lo único importante es que la copa menstrual esté limpia, al igual que las manos, y que cuando se quita y se vacía, no toque superficie alguna, ya que podría contaminarse y resultar perjudicial para la salud de la zona genital.

Hay distintos tipos y talles de copa menstrual

Cómo saber si la copa quedó bien puesta

La copa menstrual, en primer lugar, no debe molestar. Ni el cuerpo de la copa menstrual ni el cabito que tiene abajo se deben sentir. Si se sienten significa que copa menstrual está mal colocada y se recomienda sacarla y volver a introducirla.

Luego, es esencial que la copa se abra una vez que está adentro del cuerpo de la mujer. En caso de que no se abra será imposible que contenga el sangrado menstrual y habrá filtraciones. Pero tranquilas, la copa menstrual se suele abrir sola. Solo se aconseja colocarla con el doblez que a cada mujer le quede más cómodo, y girarla un poquito para asegurarse que haya quedado abierta y haya hecho vacío.

Una vez que hace vacío la copa queda colocada y se puede dejar hasta 12 horas. Si llega a aparecer alguna filtración de sangrado menstrual se puede quitar y volver a colocar.

Cómo sacar la copa menstrual

Sacar la copa no es más difícil que ponerla, pero es cierto que requiere de un proceso diferente al del tampón.

Si bien la copa tiene un piquito en la base, que tiene como objetivo agarrarla, no está hecho para tirar de ahí. La copa menstrual, cuando se coloca, hace vacío, que es lo que permite que no tenga filtraciones y pueda recolectar todo el flujo menstrual. Para retirarla, entonces, es necesario sacar ese vacío primero y luego hacer que descienda.

El vacío se saca con las manos, con los dedos más precisamente. Una vez más, es clave tener las manos bien limpias antes de hacerlo.

Se deben introducir los dedos en el canal vaginal y luego hacer presión hacia el centro de la copa hasta que salga el vacío que hizo contra las paredes del canal. Una vez que se le quitó el vacío, la copa baja fácilmente y se puede agarrar.

Es importante tener en cuenta que es un proceso fácil, pero que las primeras veces puede costar porque no es habitual. Solo es cuestión de adaptarse a un nuevo hábito. En caso de que la copa menstrual no baje y la mujer sienta que no la alcanza con sus dedos, basta con hacer fuerza con las paredes de la vagina, una fuerza parecida a pujar. Así se logrará que baje.

Cómo higienizar la copa menstrual

Cuando se compra la copa menstrual, sea de la marca que sea, tiene un pequeño instructivo para colocarla, limpiarla y guardarla. Dado que la copa menstrual no es un elemento con el que todas las personas estén familiarizadas, es importante prestar atención a esas recomendaciones antes de comenzar con su uso.

Para la higiene de la copa se aconseja hervirla -puede ser en un jarrito en el fuego o en el microondas- durante por lo menos 3 minutos. De esta manera, se esteriliza la copa menstrual y se evitan una gran cantidad de infecciones que pueden aparecer en la zona vaginal. Este procedimiento se debe repetir tanto al principio como al final de los días de sangrado durante los cuales se use la copa menstrual. Además, si durante esos días la copa menstrual en algún momento queda fuera del cuerpo y toca alguna superficie externa al cuerpo, también se debe hervir para esterilizarla nuevamente.

La copa menstrual es un elemento de gestión menstrual que se puede elegir

El material de la copa menstrual es silicona de uso médico, que en general suele ser hipoalergénica, aunque esto siempre se debe confirmar con la marca que se compre. Si bien se trata de un material resistente, obviamente se puede dañar. Es por eso que se aconseja hervir la copa menstrual por al menos 3 minutos pero nunca durante más de 8 minutos. Si eso sucede es posible que la copa menstrual se dañe, es decir, que el material deje de funcionar, y colocarla podría ocasionar daños en el organismo.

Cabe mencionar que el método más frecuente para esterilizar la copa menstrual es hervirla en un recipiente con agua que se coloca sobre el fuego. No obstante, muchas marcas también venden un vaso esterilizador que permite hacer este mismo procedimiento en el microondas.

Ahora bien, ¿cómo lavarla durante el período de uso?

Se ha dicho que la copa menstrual se debe hervir antes de usarla y luego de la última colocación, para poder guardarla hasta el próximo período. Sin embargo, también es impostante higienizarla durante el tiempo de uso, ya que en caso de no hacerlo se corre el riesgo de contraer alguna infección.

La copa menstrual se puede dejar puesta por hasta 12 horas sin ningún tipo de peligro. Transcurrido ese tiempo, o menos, la mujer deberá sacarse la copa y volcar el contenido que se haya acumulado. Es allí donde debe lavar la copa menstrual, algo que se puede hacer con agua o con agua y un poco de jabón íntimo -que son aquellos que mantienen el ph balanceado y que se utilizan para mantener la vulva saludable-. No es necesario hervirla si se va a volver a colocar de manera inmediata, pero sí es muy importante lavarla para evitar que se acumule cualquier tipod e microorganismo que pueda dañar la salud de la genitalidad de la mujer.

Una vez más, es importante tener en cuenta que si por cualquier circunstancia la copa menstrual toca una superficie que no está limpia -el inodoro, la canilla, el piso, por ejemplo- se debe hervir nuevamente. Nunca se debe colocar la copa menstrual si se cayó o si tocó un lugar que no debía.

Cómo guardar la copa menstrual

La mayoría de las copas menstruales que se venden en el mercado vienen con una pequeña bolsita de tela rústica y respirable. El objetivo de ese pequeño contenedor es el guardado de la copa menstrual durante los días en que no se está utilizando.

Esa tela permite que la copa menstrual respire y no quede cerrada al vacío, algo que podría hacer que junte hongos o se deteriore por algún motivo. A pesar de que la tela es respirable, es importante nunca guardar la copa menstrual húmeda, ya que esto podría resultar perjudicial para esta herramienta de gestión menstrual.

Además, se debe conservar en un lugar no muy húmedo, donde no le dé el sol ni tenga cambios bruscos de temperatura. De esta manera, se protege el material de la copa menstrual y, en consecuencia, se cuida la salud.

La copa menstrual se debe guardar en la bolsa que trae

¿Hay algún momento en que no se pueda usar la copa menstrual?

La copa menstrual, como ya se ha mencionado, es una herramienta segura que se puede usar en los días de sangrado menstrual. Sin embargo, hay algunas circunstancias en las que es recomendable no utilizarla por motivos médicos, es decir, para cuidar la salud.

De hecho, la Dra. Melisa Pereyra, cuyo perfil de Instagram es @gineconline, hizo una publicación específica para hablar de este tema. Allí, explica que es muy importante tener en cuenta que la experiencia que cada persona tuvo no necesariamente se repetirá en otras personas. En otras palabras, lo que funciona para una, quizá no funciona para otra o no impacta de la misma manera. Es por eso que cada mujer en particular debe consultar con el profesional de la salud de su confianza para que le explique y le recomiende los métodos o herramientas más adecuados de acuerdo a sus características.

La Dra. Pereyra, en su publicación, dice que se desaconseja el uso de la copa menstrual en las siguientes circunstancias: