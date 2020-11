El plan para vivir 100 años: todo sobre la dieta Okinawa

La alimentación está muy relacionada a la salud y a la esperanza de vida de las personas, por lo que es importante poner atención en ese aspecto

¿Querés vivir 100 años? Entonces la respuesta puede estar, parcialmente, en tu alimentación.

El lugar del mundo que tiene más personas mayores de 100 años se llama Okinawa, la más grande de las islas Ryukyu ubicada frente a la costa nipona, entre los mares de China Oriental y Filipinas.

Por cada 100.000 habitantes, Okinawa tiene 68 que superan el siglo de vida, más de tres veces la proporción que se da en muchos otros lugares de occidente como Estados Unidos.

La esperanza de vida tan alta podría tener un origen multifactorial, que se relaciona con la genética, los factores ambientales y un estulo de vida saludable. Entre todas estas variables, los expertos creen que una de las influencias más fuertes es la dieta típica de esta región insular.

La dieta tradicional de Okinawa es baja en calorías y grasas, al tiempo que es alta en carbohidratos. El foco está puesto en las verduras y los productos de soja como el tofu junto con cantidades ocasionales y pequeñas de fideos, arroz, cerdo y pescado.

El tofu es un alimento que consumen mucho en Okinawa

Alimentos clave en la dieta Okinawa

De acuerdo a lo detallado por el sitio Healthline en relación a la dieta oriunda de Japón, hay algunos alimentos que son esenciales para llevar este tipo de alimentación; la mayoría de ellos son de origen vegetal, al igual que en otros planes de alimentación.

Verduras (58-60%): camote (naranja y morado), algas, brotes de bambú, rábano daikon, melón amargo, repollo, zanahorias, quingombó chino, calabaza y papaya verde

(58-60%): camote (naranja y morado), algas, brotes de bambú, rábano daikon, melón amargo, repollo, zanahorias, quingombó chino, calabaza y papaya verde Granos (33%): mijo, trigo, arroz y fideos

(33%): mijo, trigo, arroz y fideos Alimentos procedentes de la soja (5%): tofu, miso, natto y edamame

(5%): tofu, miso, natto y edamame Carnes y mariscos (1-2%): principalmente pescado blanco, mariscos y ocasionalmente cerdo, todos los cortes, incluidos los órganos

(1-2%): principalmente pescado blanco, mariscos y ocasionalmente cerdo, todos los cortes, incluidos los órganos Otro (1%): alcohol, té, especias y dashi (caldo). Puntualmente, el té de jazmín se consume generosamente en esta dieta y las especias ricas en antioxidantes como la cúrcuma son muy comunes

¿Hay alimentos restringidos o prohibidos?

Debido a la geografía del lugar y a los alimentos disponibles, hay muchos productos que no forman parte de esta dieta. El motivo no es que estén restringidos por quien "diseñó" la dieta, sino que simplemente no existían allí hasta la llegada de la globalización.

Las islas japonesas de donde es oriundo este plan de alimentación están aisladas de gran parte del mundo, por lo que fundamentalmente los alimentos procesados y ultraprocesados no están incluidos en esta dieta.

Así, la dieta de Okinawa limita o elimina varios grupos de alimentos, incluidas muchas frutas, algunas carnes, lácteos, nueces, semillas y carbohidratos refinados.

La dieta de Okinawa casi no incluye carne de vaca

Estos son los alimentos que no forman parte de la dieta:

Carnes : vaca, aves y productos procesados ​​como tocino, jamón, salame, salchichas y otras carnes curadas o embutidos

: vaca, aves y productos procesados ​​como tocino, jamón, salame, salchichas y otras carnes curadas o embutidos Productos de origen animal: huevos y lácteos, incluidos leche, queso, mantequilla y yogur

huevos y lácteos, incluidos leche, queso, mantequilla y yogur Alimentos procesados : azúcares refinados, granos, cereales para el desayuno, bocadillos y aceites de cocina procesados

: azúcares refinados, granos, cereales para el desayuno, bocadillos y aceites de cocina procesados Legumbres : la mayoría de las legumbres, excepto la soja

: la mayoría de las legumbres, excepto la soja Otros alimentos: la mayoría de las frutas, así como nueces y semillas

Ventajas de la dieta Okinawa

Dentro de las ventajas que se la atribuyen a este plan de alimentación, la más destacada y sorprendente es la longevidad. Okinawa, precisamente, es el lugar del mundo que alberga más personas que pasaron los 100 años, aunque es necesaria una mayor cantidad de información para afirmar esto de manera categórica. Se trata de una dieta con gran capacidad antioxidante y antiinflamatoria, algo que se piensa podría prevenir algunas patologías.

Además, algunos estudios sugieren que una dieta restringida en calorías compuesta por más carbohidratos y menos proteínas tiende a mantener una vida sana más larga, en comparación con las dietas occidentales con alto contenido de proteínas. Asimismo, se trata de un plan de alimentación bajo en grasas saturadas y azúcares refinados, ambas cualidades relacionadas con enfermedades cardíacas, cáncer, obesidad y diabetes.