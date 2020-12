Por qué deberías comer papaya: 8 propiedades que tiene esta colorida fruta tropical

La papaya es una fruta tropical que se caracteriza por su color naranja intenso y a la que se le atribuyen una serie de propiedades

Naranja intenso, con una cáscara firme y un centro repleto de semillas redondas de color marrón oscuro. Esa es una descripción básica de la papaya, una fruta que en Argentina no es tan frecuente pero que se consume mucho en otros países de Latinoamérica.

La papaya es una fruta tropical de gran tamaño originaria de México y cultivada en varias regiones del mundo, como las Islas Canarias. La papaya está compuesta fundamentalmente por azúcares de absorción rápida, una característica que aumenta en relación a la madurez de la papaya, tal como sucede con cualquier otra fruta. El aporte de proteínas que tiene la papaya es esencialmente bajo -una cualidad que comparte con la mayoría de las frutas- y su contenido de grasas es escaso. De esta manera, la papaya se diferencia de las frutas oleaginosas, que aportan principalmente grasas, aunque de tipo saludable.

Es importante tener en cuenta que la papaya no es una fruta mágica, no existen alimentos mágicos en el mundo. Se trata de una fruta que se aconseja consumir por algunas de sus propiedades y beneficios para el organismo, de la misma manera que sucede con otras variedades de frutas y verduras. Según los expertos, el consumo de papaya se asocia con una disminución del riesgo de padecer obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o algunos tipos de cáncer. La papaya es una fruta, y como tal, su consumo ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar estas enfermedades, pero sin ser un alimento mágico.

La papaya es una fruta que se consume mucho en algunos países de Latinoamérica

Beneficios esenciales de la papaya

La papaya, entonces, es un alimento que tiene una serie de beneficios esenciales para el organismo. Se trata de una fruta tropical cuyo consumo puede aportar algunas propiedades al cuerpo de quien la coma, en cualquiera de sus formas.

Es un buen diurético

Al ser una fruta de tipo carnoso, la papaya tiene abundante agua; cerca del 90 por ciento de su composición es de agua, al igual que sucede con el melón, por ejemplo. Por su elevado contenido de agua, la papaya se constituye como un excelente diurético, es decir que favorece el metabolismo y la eliminación de toxinas a través de la orina.

Aumenta las defensas naturales

La papaya tiene un alto contenido de vitamina C, al igual que sucede con otras variedades de frutas con ese color naranja intenso -la naranja, el pomelo, por ejemplo-. El contenido de vitamina C en la papaya llega a cantidades tan elevadas que 100 gramos de esta fruta cubren el cien por cien de la cantidad diaria recomendada para un adulto medio. De este modo, la papaya aporta más vitamina C que una naranja, fruta a la que se suele considerar fuente de este nutriente por excelencia.

Entre los beneficios de la vitamina C que se encuentra en la papaya es necesario mencionar:

Ayuda a fortalecer el sistema inmune, es decir, las defensas naturales del organismo, lo cual predispone al cuerpo a una mejor capacidad de defensa frente a cualquier microorganismo que lo ataque

Favorece la formación de colágeno (la proteína estructural por excelencia presente en el cuerpo)

Activa la absorción del hierro, contenido en otros alimentos presentes en la dieta -desde carne y lácteos hasta espinaca y acelga-

Tiene efecto antioxidante frente a los radicales libres

Mejora la salud de la piel, por su contenido de vitamina A

La papaya es una fruta que cubre el 25 por ciento de la cantidad diaria recomendada de vitamina A para un adulto medio. Cabe mencionar que la vitamina A es un nutriente que mejora la salud de la piel, las mucosas y el sistema inmunitario.

Los expertos indican que el betacaroteno es el precursor principal de la vitamina A en el organismo -también presente en la zanahoria y en el maní, por ejemplo-. Dentro de los beneficios que tiene la vitamina A presente en la papaya se debe agregar la síntesis de melanina, un pigmento natural de la piel que ayuda a fomentar el bronceado y protege de la radiación solar.

Además de la papaya, estos son algunos de los alimentos que contienen vitamina A

Función antioxidante

Según los expertos en alimentación, la papaya tiene un componente todavía más importante que la vitamina A. ¿Cuál es? Conocido como licopeno, se trata de un carotenoide que contribuye a la coloración de la papaya y que tiene efecto antioxidante.

La función antioxidante que aporta el licopeno presente en la papaya ayuda a que el organismo se mantenga joven y saludable.

Prevención de enfermedades cardiovasculares

Otro de sus compuestos es el flavonoide conocido como criptoxantina. Este componente de la papaya actúa como antioxidante frente a los radicales libres, que son unos de los responsables del envejecimiento prematuro de las células, que a su vez predispone a la aparición de ciertas patologías y deterioros.

Los flavonoides, entonces, protegen de la oxidación del colesterol LDL, por lo que ayudan a la prevención de enfermedades cardiovasculares, entre otras afecciones.

La papaya se puede comer como fruta o tomar en jugo

Restaura el equilibrio ácido-base del organismo

La papaya contiene minerales como el calcio, el magnesio, el potasio y el fósforo. Todos estos componentes ayudan a restaurar el equilibrio ácido-base que tiene el organismo. Los expertos indican que la papaya aporta una cantidad algo mayor de magnesio y potasio, aunque no mucho más que otros tipos de frutas y verduras que están compuestas por estos minerales.

Mejora el estreñimiento

Los profesionales de la salud y de la alimentación indican que hay otras frutas aportan más fibra que la papaya, pero esta fruta en particular tiene dos gramos de fibra por 100 gramos de alimento. Si bien no es una cantidad enorme, es una cantidad significativa y se debe sumar al resto de las propiedades nutritivas que tiene la papaya.

Además, cabe mencionar que la recomendación de consumo de fibra por parte de los expertos se posiciona en 14 gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías de la dieta. En este sentido, la papaya aporta aproximadamente el triple de lo que nos debe aportar un alimento promedio para llegar al objetivo de fibra recomendado.

La fibra ayuda a mejorar el tiempo de tránsito intestinal, por lo que contribuye a mejorar el estreñimiento. Asimismo, ayuda a mantener bajo control los índices de glucemia y del colesterol en sangre, ya que hace que estos componentes se absorban de forma más lenta hacia la sangre. Es por eso que algunos expertos señalan que la papaya, así como otras frutas con características similares, podría proteger contra el cáncer de colon y otras enfermedades cardiovasculares.

Ayuda a la digestión de las proteínas

En una fruta como la papaya hay una sustancia conocida como papaína. Se trata de una enzima que ayuda a la digestión de las proteínas presentes en la dieta.

Los expertos indican que existen ciertos estudios -que todavía son preliminares e in vitro- que sugieren que la mezcla de los componentes de la papaya (en especial cuando no está madura, sino verde) pueden ayudar a frenar el desarrollo de ciertas bacterias que causan enfermedades intestinales. Dicho en forma más técnica, l la papaya podría tener acción bacteriostática, de modo que podría contribuir al control de ciertas patologías.

Sin embargo, es esencial tener en cuenta que estas investigaciones todavía son preliminares y falta un largo camino por recorrer antes de hacer afirmaciones de manera categórica.

La papaya, como otras frutas, ayuda a tener una buena digestión

Otros beneficios de la papaya

Además de todos los nutrientes y beneficios señalados anteriormente, la papaya es una fruta que tiene otras propiedades. Cabe mencionar algunas de ellas, dado que podrían constituirse como un incentivo para comenzar a consumirla o para incrementar su consumo.

En primer lugar, hay algunas investigaciones que indican que una preparación de papaya fermentada podría tener efectos reguladores del sistema inmunológico y antioxidante.

En segundo lugar, cabe tener en cuenta que esta fruta se emplea en la medicina tradicional del sudeste asiático para mejorar la salud ginecológica, algo que no se conoce en profundidad en la mitad occidental del mundo.

Por último, entre los beneficios que se le atribuyen a la papaya, se debe destacar que es una fruta que se ha empleado para el tratamiento de las heridas. Esto se debe a su contenido de papaína, una sustancia que contribuye a eliminar zonas necróticas e iniciar el proceso de cicatrización.

La papaya es una fruta muy nutritiva y rica en vitaminas

Variedades de papaya que se pueden encontrar

La papaya que se ve en las fotos, de ese color intenso y de gran tamaño, no es la única que existe. Hay muchas variedades y cada una de ellas tiene características propias.

Papaya lechosa: es muy buscada por su agradable sabor y por sus saludables propiedades. Esta fruta tiene un efecto depurativo o desintoxicante y se constituye como un estimulante de la digestión y de la salud intestinal.

Papaya de montaña: se extiende por las zonas montañosas desde Panamá y Perú hasta Chile. Esta pequeña fruta, del tamaño de un puño, tiene una pulpa jugosa de sabor dulce y aromático.

Papaya de cocina: también llamada papaya cruda, se considera en Tailandia un bocado exquisito. Se trata de una fruta verde, que se cosecha demasiado pronto y que no se puede consumir fresca. Es por eso que se debe cocinar para su consumo, algo similar a lo que pasa con el plátano verde.

Papayuela: es una especie de pariente similar a la papaya que crece sobre todo en Colombia alcanzado alturas de hasta 3000 metros. Como fruta fresca no resulta demasiado agradable, pero cuando se la cocina en almíbar adquiere un sabor exquisito. Es por eso que esta variedad de papaya se usa particularmente en compotas y en mermeladas.

Babaco: es perfecto para consumir fresco, ya que no tiene semillas y se puede comer con cáscara, lo cual hace que sea una fruta "cómoda". Crece en un árbol de tres metros como máximo y los frutos cuelgan individualmente de largos peciolos unidos al tronco. Tiene un sabor muy refrescante, una mezcla que recuerda a manzana, a fresa y ananá.

Bahía: es una variedad que tiene el peso ideal de 1 kg aproximadamente y un tamaño muy práctico para su uso doméstico. Cuando la fruta está madura, su pulpa, de color salmón, tiene un sabor exquisito, que recuerda a la frambuesa. Cabe mencionar que tiene un nivel de acidez alto en comparación con el resto de variedades y eso la hace muy refrescante y afrutada.

Solo: la fruta es verde en un principio, y a medida que va madurando, va adquiriendo un tono amarillo. Es frecuente que algunas manchitas marrones aparezcan en la piel pero esto no afecta su calidad. Su jugosa pulpa tiene un sabor que recuerda al melón. Esta variedad ocupa el primer puesto mundial en lo que a exportación se refiere.

4 datos curiosos de la papaya

Como sucede con muchos alimentos, ya sean frutas, verduras o platos elaborados, la papaya tiene su historia. Dentro de esa historia hay algunos datos curiosos que cabe conocer si se quiere saber más acerca de este colorido alimento.

Primer dato curioso: la papaya en México es conocida como la fruta de la buena salud.

Segundo dato curioso: es una fruta utilizada en distintas industrias. En la industria alimentaria, por ejemplo, se usa para ablandar la carne, mientras que en la textil se emplea para macerar fibras de lana y algodón y en el curtido de pieles.

Tercer dato curioso: las semillas, aunque normalmente se descartan, son comestibles. De hecho, pueden utilizarse machacadas y agregárselas a las ensaladas. Tienen un sabor muy picante que recuerda a la mostaza.

Cuarto dato curioso: Cristóbal Colón llamó a la papaya "fruta de los ángeles". Dice la leyenda que al llegar a América, la tripulación de Colón utilizó la papaya para calmar la indigestión tras un gran banquete. Cuenta la leyenda que lo hicieron luego de haber observado que los nativos de Cuba y Santo Domingo comían grandes cantidades de carne y pescado, y a continuación consumían esta fruta anaranjada y dulce.