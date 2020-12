Alerta: qué dicen los expertos sobre los barbijos transparentes de plástico

El uso de barbijo es uno de los cambios que trajo la pandemia y el aislamiento en todo el mundo, pero hay algunos que no están certificados

El barbijo es uno de los cambios que llegaron como consecuencia de la pandemia de coronavirus y del aislamiento. El objetivo de usarlo es evitar la propagación del virus, por lo que es un elemento que probablemente haya llegado para quedarse por un tiempo.

Desde el momento en que los barbijos se difundieron masivamente y se impuso su uso obligatorio, aparecieron todo tipo de modelos y versiones. De colores, decorados, de distintas telas, con adornos, con una cinta para colgarlos del cuello, entre otras variedades.

Una de las versiones de los barbijos que muchos influencers y deportistas han empezado a usar es de plástico, transparente y tiene su fijación en la pera, no en la nariz como el modelo regular.

Los barbijos de tela, cuando están bien colocados, son efectivos

¿Son seguros estos barbijos?

Según un artículo publicado en el sitio 20minutos.es, el Consejo General de Enfermería (CGE) advirtió que los barbijos transparentes hechos de PVC que están popularizando algunos "influencers" y personajes famosos no protegen frente al coronavirus. En consecuencia, advirtieron que pueden resultar perjudiciales para la salud, no porque hagan daño, sino porque no cumplen la función, que es proteger a la persona y a quienes se encuentran a su alrededor.

"No debemos olvidar que la mascarilla es útil para no propagar el virus. Su función no es ser un complemento de moda y tampoco sirven para evitar multas. Son una barrera de contención de la incidencia de la pandemia", afirmó, a través de un comunicado de prensa, el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya. Así lo ha confirmado el artículo citado.

La institución afirmó, además, que para aquellas personas que padecen discapacidades auditivas o del habla hay otras alternativas. Para ellos, se ha certificado un modelo de tela transparente que cumple con todos los estándares de respirabilidad y filtración exigidos en relación al Covid-19. Esto significa que hay una alternativa más segura que los que están hechos de PVC y tienen fijación en la pera, que los expertos indican que no protegen contra el contagio ni previenen que el virus salga del cuerpo.

Estos son los barbijos hechos para que se vea la boca de quien habla

Cómo saber si un barbijo es efectivo contra el Covid-19

Es importante poder distinguir qué barbijos son efectivos y cumplen su función y cuáles no. Además, es esencial tener en cuenta que el barbijo debe cubrir la nariz y también el mentón. De otro modo, está mal colocado y no cumple su objetivo.

Según los expertos, para saber si un barbijo es adecuado para combatir el virus es comprobar que cubre nariz, boca y mentón. Además, es importante fijarse que cumple la especificación UNE 0065 o la normativa europea CWA 17553. Ambas certificaciones son internacionales y se pueden confirmar cuando se compra el barbijo.