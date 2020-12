El CEO de Pfizer no se ha dado su propia vacuna contra el coronavirus: ¿por qué?

A pesar de que la FDA aprobó recientemente la vacuna de Pfizer, el CEO de la compañía reveló que no se ha aplicado su propio desarrollo

Pfizer es una de las empresas que tiene a su cargo el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19. Su trabajo comenzó luego de la aparición del coronavirus y desde entonces están realizando investigaciones y pruebas, tal como sucedió con otras compañías -AstraZeneca, el Instituto Gamaleya, Moderna, entre las más destacadas-.

Todavía se desconoce cuándo comenzará la vacunación en algunos países del mundo, pero poco a poco se avanza en las aprobaciones, negociaciones y permisos.

Es por ese motivo, entre otros, que cualquiera podría pensar que quienes están relacionados directamente a Pfizer o a cualquiera de las otras empresas se colocaría la vacuna antes que el resto de la población mundial.

Pero no. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, reveló en los últimos días que no se ha aplicado la vacuna que desarrolló la compañía farmacéutica estadounidense. Así lo explicó el sitio Entrepreneur, donde además se detallaron los motivos de la decisión del ejecutivo de la empresa.

Luego de haber hecho pública su determinación a no vacunarse con su propia vacuna, Bourla recibió una serie de cuestionamientos. Es por eso que explicó que no se ha inyectado la vacuna porque no está en el rango de edad de quienes deben recibirla primero.

"Tengo 59 años, gozo de buena salud, no estoy en la primera línea, por lo que para mi no se recomienda vacunarse ahora", explicó el director ejecutivo en una entrevista que le dio a CNBC. Además, agregó: "tan pronto como pueda, lo haré".

La vacuna de Pfizer ha sido recientemente aprobada por al FDA

¿Daría más confianza que Bourla se vacunara?

Quizás se podría pensar que el hecho de que Bourla accediera a recibir la vacuna podría predisponer mejor a las personas del mundo a vacunarse también. De hecho, en este sentido el CEO de Pfizer afirmó que, atento a esta influencia que puede tener sobre la postura de las personas, consideraría recibirla con anterioridad al tiempo estipulado para las personas que no están dentro de los grupos de riesgo.

El ejecutivo de la farmacéutica aseguró que las encuestas realizadas por la propia empresa revelan que las personas estarían más dispuestas a ser vacunadas si el director ejecutivo de la empresa se inoculara primero. En este sentido, quienes participaron de la encuesta consideraron que la vacunación del CEO de Pfizer sería más determinante que si el presidente electo, Joe Biden, recibiera el fármaco.

"Con eso en mente, estoy tratando de encontrar la manera de vacunarme, aunque no sea mi momento, sólo para demostrar la confianza en la empresa", aseguró Bourla, quien además destacó que el producto cumplió con todos los estándares para su aprobación y pidió a la gente confiar en este.

El CEO de Pfizer afirmó que se vacunará si eso le da más confianza a la población del mundo

Asimismo, señaló que la distribución de la vacuna es todo un desafío para el mundo, dado que debe mantenerse a -70°C, que es una temperatura mucho más baja que otras vacunas. Pfizer tiene previsto producir 1.300 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus para 2021, algo que Bourla calificó como un "compromiso con el mundo".

La vacunación en América del Norte ya comenzó

La primera persona vacunada en Estados Unidos con el fármaco de Pfizer-BioNTech fue Sandra Lindsay. Se trata de una enfermera que reside en el barrio de Queens, Nueva York, y trabaja en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Lenox Hill, en Manhattan.