Qué pasa en tu cuerpo si comés proteínas cerca de la hora de dormir

Para mantener el peso controlado hay algunas pautas que se deben tener en cuenta, sobre todo en relación a la elección de los alimentos

Alrededor de la alimentación hay todo tipo de mitos. Qué comer, cuándo, en qué estado, a qué hora y acompañado de qué, son algunos de los consejos que se suelen dar y que se pueden encontrar en internet y en redes sociales.

Sin embargo, no todo es cierto, motivo por el cual no se debe seguir cualquier consejo que se encuentre.

Uno de los mitos más frecuentes está relacionado con los alimentos y el sueño. ¿Es cierto que hay que evitar ciertos productos cerca de la hora de dormir?

En líneas generales, la ciencia aconseja tener una baja ingesta de calorías antes de dormir y comer temprano, es decir, dejar pasar un tiempo antes de irse a dormir. Diversos estudios señalan que cenar demasiado tarde puede llevar a una menor quema de grasas e impactar en el metabolismo del cuerpo.

En este sentido, diversos estudios han podido definir a las proteínas como son uno de los mejores nutrientes para consumir durante la noche, en comparación a otros como carbohidratos, sobre todo simples, o grasas.

Es por eso que las proteínas contribuyen a que el cuerpo pueda regenerar músculo durante el período de descanso, lo cual repercute en el metabolismo y lo acelera. Asimismo, parecen no tener un impacto negativo sobre la grasa abdominal, por lo que consumirlas de noche no necesariamente engorda.

Ingerir proteínas cerca de la hora de dormir puede ser bueno para algunas personas

Esto es lo que indica una de las últimas investigaciones realizadas sobre el tema. Publicada el pasado año en la reconocida revista The Journal of Nutrition, la investigación destaca que, comparado con el día, consumir proteínas antes de acostarse no parece alterar el metabolismo de la grasa visceral ni la quema general de grasas en el cuerpo.

Para llegar a sus conclusiones, los expertos analizaron a un total de 13 mujeres con una edad media de 22 años que realizaban entrenamiento de resistencia. Las dividieron en 2 grupos. Uno de ellos tomó un batido de proteínas a base de 30 gramos de caseína 30 minutos antes de entrenar y uno de placebo 30 minutos antes de irse a la cama. El otro grupo, por su parte, invertía el orden de consumo de los batidos.

Los resultados del trabajo muestran, de manera evidente, que la ingesta de proteínas antes de dormir "no reduce la lipólisis durante la noche y, por lo tanto, es probable que no produzca un aumento de la grasa abdominal subcutánea". Así lo explican los científicos a cargo del estudio.

Más investigaciones sobre el consumo de proteínas

Trabajos publicados anteriormente han señalado que un consumo de proteína justo antes de acostarse podría favorecer la estimulación de la hormona del crecimiento, lo cual ayudaría a generar músculo y a generar grasas con ello.

De manera similar, un estudio de 2015 comparó el consumo de aperitivos a base de carbohidratos con los de proteínas antes de dormir. Fue así que pudieron encontrar que el grupo de pacientes que ingerían las proteínas había mejorado su metabolismo.

Consumir proteínas antes de dormir podría impactar negativamente en algunas personas

Por último, una investigación publicada en Nutrients constató que una ingesta de un aperitivo de unas 150 calorías puede ayudar al cuerpo a utilizar sus fuentes de proteína para crear músculo, si se consume apenas momentos previos a acostarse.

Es importante tener en cuenta que las investigaciones se centraron en personas que hacían ejercicio de manera regular. Fue en este sentido que la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva indicó que "la proteína de caseína (uno 30 o 40 gramos) antes de dormir puede aumentar de forma aguda la síntesis de proteína muscular y la tasa metabólica durante toda la noche ".

Es por eso que se debe considerar que la recomendación es más para atletas que para personas que no hacen ejercicio. En otras palabras, estos beneficios del consumo de proteínas durante la noche podrían no ser tan efectivos en personas sedentarias o con problemas de sobrepreso, tal como indicó una investigación también de 2015.

En conclusión, si bien las proteínas pueden ser la mejor opción para consumir antes de dormir, no impactan de la misma manera en todas las personas.