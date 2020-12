¿La vacuna o la enfermedad?: cuál genera más y mejor inmunidad

Tanto la vacuna como la enfermedad generan anticuerpos en el sistema inmunitario pero hasta el momento se desconoce cuál funciona mejor

La inmunidad contra el coronavirus es lo único que permitirá volver a la "vieja normalidad", o al menos a algunos momentos de aquella. Es por eso que se estudian la cantidad, calidad y duración de los anticuerpos que el organismo genera luego de haber tenido la enfermedad.

Ese factor también se analiza en las personas que han recibido la vacuna durante los estudios. El principal problema, hasta ahora, es que se desconoce cuánto tiempo dura la inmunidad, tanto en los pacientes que se enfermaron como en aquellos que recibieron la vacuna.

A diferencia de otras enfermedades, el coronavirus parece tener un comportamiento diferente en el organismo y este aspecto no sería la excepción.

Tanto la vacuna como la enfermedad producen anticuerpos en el cuerpo

¿La vacuna o la enfermedad?

Según publicó el sitio Sputnik News, el virólogo ruso Alexandr Butenko explicó cuál de dos casos genera una mayor inmunidad al Covid-19. De todos modos, es importante considerar que mucha de la información que se tiene hasta ahora debe confirmarse más adelante, dado que fue poco el tiempo que se tuvo para poder analizar y estudiar el virus, así como ver los resultados en el tiempo.

"Las personas adquieren inmunidad después de infectarse en cualquier forma: asintomática, leve, moderada o con una vacuna - el mecanismo es el mismo", afirmó el experto. Además, agregó que "como resultado, simplemente habrá una población limitada de personas que son susceptibles y pueden enfermarse de coronavirus". Así lo explicó Butenko, que es virólogo y pertenece al centro de epidemiología y microbiología Gamaleya del Ministerio de Salud ruso. Esta entidad fue la encargada de desarrollar la vacuna contra el coronavirus que en los últimos días llegó a la Argentina y que podría empezar a aplicarse desde el próximo lunes.

Según el experto, quienes estuvieron a cargo del desarrollo y estudio de la vacuna Sputnik V, han podido encontrar en resultados a una escala bastante grande que el nivel de anticuerpos después de la vacunación es más alto que el de aquellos que se han enfermado y recuperado naturalmente.

La vacuna contra el coronavirus produce anticuerpos

No obstante, es esencial tener en cuenta una advertencia que hizo el ecperto: el nivel de anticuerpos no es el único indicador de inmunidad. También hay otros factores que se analizan para saber si la persona tiene o no inmunidad contra cierto virus.

"Aunque el nivel de anticuerpos sea más bajo después de recuperarse o incluso si los anticuerpos desaparecen después de un periodo de tiempo, no significa que esta persona pueda enfermarse", indicó. Además, continuó: "se trata de una infección viral aguda y, en general, es difícil encontrar un ejemplo en el que, después de las infecciones virales agudas, las personas sigan siendo susceptibles y vuelvan a ser portadoras de la misma infección".

Por último, el experto explicó que existe algo conocido como memoria inmunológica. "Se trata del encuentro con un patógeno similar lleva a un rápido desarrollo de altos niveles de anticuerpos, se crea un efecto protector", concluyó Alexandr Butenko.