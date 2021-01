Inteligencias múltiples: qué dice la teoría de Howard Gardner y cuál es tu tipo

La teoría de las inteligencias múltiples fue expuesta por primera vez en 1983, en un libro escrito por el profesor de Harvard, Howard Gardner

¿Qué es la inteligencia humana? ¿Cómo se mide? ¿Son fieles los tests de coeficiente intelectual? Estas son algunas preguntas que muchas personas se hacen y que aún hoy son difíciles de responder.

Se suele pensar que las personas son más, menos o nada inteligentes en función de ese número que emana de los tests de coeficiente intelectual o IQ. Sin embargo, actualmente se sabe que hay otras variables que podrían determinar el nivel de inteligencia de las personas, que no necesariamente es siempre igual ni se mide de la misma manera. Una de las teorías más difundidas en este sentido es la Teoría de las inteligencias múltiples.

Múltiples inteligencias

Como su nombre lo indica, la Teoría de las inteligencias múltiples hace referencia a que los seres humanos podrían tener distintos tipos de inteligencia. Esto significa que no hay una sola y que la inteligencia no es únicamente la comprensión y desarrollo lógico-matemático, que es el tipo que se suele considerar como único camino para medir la inteligencia.

La Teoría de las inteligencias múltiples, entonces, abre el juego y permite pensar en que distintas personas podrían tener distintos tipos de inteligencia y no por eso ser más o menos inteligentes que otras. Asimismo, las inteligencias múltiples afirman que en un mismo individuo podrían coexistir distintos tipos de inteligencia desarrolladas en distintos niveles.

¿De dónde viene la teoría de inteligencias múltiples?

La Teoría de las inteligencias múltiples se planteó por primera vez en el año 1983. Su desarrollo estuvo en manos de un profesor de Cognición y Educación de Hobbs, que es la Escuela de Educación de Harvard, llamado Howard Gardner. Hizo su explicación a través de un libro titulado "Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences", que significa Marcos de la mente: la teoría de las Inteligencias Múltiples.

La Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner nació como una crítica a la muy extendida noción de que existía una sola forma de inteligencia humana, que además se medía con sistemas e instrumentos estandarizados (como los test de coeficiente intelectual). Esas pruebas eran (y todavía son) para todas las personas por igual, algo que Gardner consideró inadecuado para medir los distintos tipos de inteligencia que podrían tener las personas, y que precisamente planteó en su Teoría de las inteligencias múltiples.

Los tests de IQ fueron cuestionados por Howard Gardner

Para el psicólogo, esa medición de la inteligencia era de corte fordista: no solo evaluaba, sino que pretendía que todos los alumnos aprendieran las mismas materias y de igual forma, sin atender a las capacidades y posibilidades de cada uno de ellos.

Con todas las críticas mencionadas, Gardner llegó al planteo de la Teoría de las inteligencias múltiples. Allí explicó que conviven en las personas inteligencias específicas que operan simultáneamente con la finalidad de adaptarse a su entorno. Estas inteligencias sirven para resolver problemas, construir productos culturales, sociales o tecnológicos, además de ayudar de manera rápida y eficaz nuevos aprendizajes.

Howard Gardner señaló, algunos años despúes de publicado su libro sobre la Teoría de las inteligencias múltiples, que antes "había una sola cosa llamada inteligencia y que era bueno tener mucho de ella y malo si no la tenías".

En el momento en que desarrolló la Teoría de las inteligencias múltiples, el experto se encontraba trabajando con jóvenes que tenían algún tipo de daño cerebral. A través de su trabajo y observación, podía ver que eran excelentes en algunas áreas, promedio en otras y malos en otras. A partir de entonces comenzó a dudar de la existencia de un solo tipo de inteligencia y empezó a pensar en la, entonces potencial, existencia de inteligencias múltiples.

¿Cómo definió Gardner su postulado?

"Es una forma plural de concebir la mente. Y una vez que podemos pensar en la gente de esa manera, se abren numerosas maneras de enseñar y de aprender. Nos da múltiples maneras de pensar en los seres humanos y en cómo educarlos, de aprovechar sus fortalezas", señaló el autor de la Teoría de las inteligencias múltiples.

De todos modos, es importante tener en cuenta que la Teoría de las inteligencias múltiples ha sido cuestionada desde la psicología como desde algunas áreas del campo de la educación. A pesar de las críticas que ha recibido la Teoría de las inteligencias múltiples, ha sido aplicada tanto en el ámbito educativo como en el de la psicología, el management de empresas, la creación de productos culturales y la organización empresarial, entre otros.

Howard Gardner fue el autor de la teoría de las inteligencias múltiples

Cuántos tipos de inteligencia hay y para qué sirve cada una

La Teoría de las inteligencias múltiples postula que las inteligencias son un conjunto de habilidades, talentos, capacidades mentales y formas de percibir y hacer que son necesarias para aprender, conocer el mundo o resolver problemas. De acuerdo al planteo hecho por Gardner, la inteligencia no es un número que emana de un test estandarizado, no es igual en todas las personas ni se puede medir de una única manera.

La Teoría de las inteligencias múltiples ha sido retomada por otros profesionales. Uno de ellos es Thomas Armstrong, investigador del Instituto Americano para el Aprendizaje y Desarrollo Humano (American Institute for Learning and Human Development), quien lleva 34 años estudiando las inteligencias múltiples. Sobre ellas, afirmó recientemente que hay ocho tipos de inteligencia en la teoría desarrollada por el académico de Harvard.

8 inteligencias y media

"Gardner originalmente comenzó con siete inteligencias cuando salió su libro "Frames of the mind". En 1997 sumó la inteligencia 'naturalista' porque creyó que reunía todos los criterios para ser una inteligencia más", dijo Armstrong. Asimismo, agregó que "en 1999, en el libro 'Intelligence Reframed', comenzó a hablar de una inteligencia 'existencial' que se ocupa de los asuntos más sustanciales de la vida, aunque no reúne todos los criterios".

Es por eso que Armstrong amplió la Teoría de las inteligencias múltiples, originalmente planteada por Gardner, y comenzó a hablar de 8 inteligencias y media. Cada una de ellas está estudiada y determinada por evidencia que se registra en múltiples campos: neurociencia, psicología del desarrollo, semiótica, psicología cognitiva, arqueología cognitiva, fisiología animal, entre otros campos de estudio científico.

La Teoría de las inteligencias múltiples indica que existe una inteligencia musical

Inteligencias múltiples: cómo funcionan

De acuerdo a la Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner ampliada por Armstrong, hay ocho tipos de inteligencias. Todas ellas trabajan a la par y se combinan dentro de la forma en la que los seres humanos miran y procesan el mundo que los rodea y pueden aprender.

La Teoría de las inteligencias múltiples sugiere, entonces, que todas aquellas personas que no sufren de algún problema cognitivo pueden tener algún grado de cada una de las siguientes inteligencias múltiples:

Espacial

Cuando la Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner habla del tipo espacial se refiere a la habilidad de conceptualizar y manipular matrices espaciales a gran escala o también otras formas más pequeñas y locales. Gardner, en su libro de las inteligencias múltiples, asegura que este es el tipo de inteligencia que permite desde manejar un avión o navegar, hasta jugar al ajedrez.

Una de las inteligencias múltiples es la inteligencia espacial

Cinético-corporal

Se trata de la habilidad de usar el cuerpo completo o partes de él, como las manos o la boca, para crear productos o resolver problemas. La teoría de las inteligencias múltiples asegura que este es el tipo de inteligencia que sirve, por ejemplo, para bailar.

Musical

La inteligencia musical, según explica Gardner en su Teoría de las inteligencias múltiples, es la sensibilidad para sentir el ritmo, el tono, la melodía, entre otros elementos relacionados a la música. En algunos casos incluso puede estar acompañada de la habilidad para cantar, tocar un instrumento o componer música, detalló el especialista que publicó esta teoría, aunque no siempre sucede.

La Teoría de las inteligencias múltiples indica que existe una inteligencia musical

Lingüística

También se la suele conocer como inteligencia del lenguaje; se trata de la sensibilidad al significado de las palabras, del orden de las mismas, el sonido, ritmo, inflecciones, entre otros elementos que componen el lenguaje. Quienes dominan la habilidad de escribir o de interpretar el significado de las palabras cuentan con este tipo de inteligencia, distinguida como una de las inteligencias múltiples.

Lógico-matemática

Propia de los científicos dedicados al desarrollo de las ciencias exactas, es la capacidad de conceptualizer las relaciones lógicas entre acciones o símbolos. Así la explica Howard Gardner en su Teoría de las inteligencias múltiples.

Interpersonal

La inteligencia interpersonal es otro de los tipos que el psicólogo estadounidense detalló en su libro sobre las inteligencias múltiples. Se trata de un subtipo de inteligencia que faculta a la persona para que pueda advertir elementos de las otras personas más allá de todo lo que se puede captar a través de los sentidos. Esto significa que permite interpretar las palabras o gestos, o los objetivos y metas de cada discurso, mucho más allá del contenido de los mismos. Introversión-Extraversión, la inteligencia interpersonal evalúa la capacidad para empatizar con las demás personas.

Es una inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos, que se relacionan en forma constante o que lideran equipos. Su habilidad para detectar y entender las circunstancias y problemas de los demás está mucho más desarrollada en las personas que tienen este tipo de inteligencia.

Cabe señalar que esta capacidad no se limita solo a la manera de interpretar las palabras dichas por los demás, sino que se extiende también a la habilidad para leer expresiones faciales, movimientos y incluso patrones del comportamiento. Por lo tanto, no depende sólo de la información que la otra persona nos dé acerca de ella misma.

La inteligencia interpersonal es uno de los tipos de inteligencias múltiples

En algunos casos, se evalúa a la persona desde este punto de vista para el ingreso a un trabajo, sobre todo si resulta importante su relación con otras personas.

Es importante que no se confundan los dos términos presentados con la inteligencia emocional, desarrollada por otros teóricos del área. Es común que choquen todos los términos mencionados, ya que tienen puntos en común y se relacionan entre sí. Sin embargo, la inteligencia emocional se refiere al control y conocimiento de las emociones y sentimientos, tanto propias como de terceros, y no al conocimiento personal e interno.

Intrapersonal

La inteligencia intrapersonal refiere a un subtipo que permite a la persona comprender y controlar el ámbito interno de sí mismo. Esto implica, según la Teoría de las inteligencias múltiples, que quienes son inteligentes desde este punto de vista tienen facilidad para la regulación de sus emociones y del foco de atención; son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos elementos. Según Gardner, este tipo de inteligencia también permite ahondar en su introspección y entender las razones por las cuales cada persona es como es -para sí mismo-.

Por otro lado, tanto saber distanciarse de la situación para desdramatizar eventos como saber identificar los propios sesgos de pensamiento, constituyen herramientas útiles para la persona. De ese modo, es posible mantener un buen nivel de bienestar como para rendir mejor en diferentes aspectos de la vida.

Naturalista

La inteligencia naturalista es la habilidad de hacer distinciones consecuentes en el mundo de la naturaleza, como por ejemplo, entre una planta otra, o entre formaciones de nubes. Este tipo de inteligencia es el que utilizan los taxonomistas, por ejemplo.

El IQ como contrapartida

En este marco es que Gardner critica que los exámenes estandarizados que dicen medir el coeficiente intelectual (IQ, por sus siglas en inglés) de los alumnos. Según el académico de Harvard, este tipo de tests son útiles para medir, sobre todo, la inteligencia lingüística y lógico-matemática. En algunos casos evalúan algo de la inteligencia espacial, pero no pueden conocer en profundidad el resto de los tipos que componen la Teoría de las inteligencias múltiples.

"Son generalmente buenos predictores de a quién le irá bien en una escuela secular del siglo XX (no necesariamente en una del XXI). Los humanos, sin embargo, tienen varias otras capacidades intelectuales significativas", concluyó Gardner.

Es cierto que la Teoría de las inteligencias múltiples es coherente con muchos indicios empíricos que parecen demostrar la pluralidad de talentos que conforman la inteligencia humana. De todos modos, no ha sido sometida a pruebas experimentales serias dentro del ámbito de la psicología y por eso muchos cuestionan su validez más allá de su aplicación en el ámbito de la educación.