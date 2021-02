¿Te gusta mucho la pizza? Estos son los riesgos de comer este alimento en exceso

La pizza es una de las comidas más difundidas en todo el mundo, pero los expertos advierten sobre la importancia de consumirla con moderación

La pizza es uno de los alimentos más difundidos en todo el mundo. Independientemente de su origen, hoy en día se puede comer pizza en cualquier país del planeta, e incluso la pizza es diferente según en qué lugar se consuma. La pizza italiana tiene sus particularidades, la pizza argentina tiene las suyas, la pizza estadounidense las suyas, y así se podría seguir hasta dar la vuelta al mundo en porciones de pizza.

Además de las versiones de cada país, hay distintas maneras de hacer la pizza, de modo que sea un alimento más o menos saludable.

Sin embargo, es necesario saber que la pizza es uno de esos alimentos que se aconseja comer con moderación, al igual que las hamburguesas, las papas fritas, entre otros ultraprocesados.

¿Cuáles son los riesgos de comer pizza con mucha frecuencia?

En un libro publicado recientemente se explica por qué la pizza es uno de esos alimentos que se aconseja consumir con moderación y cuáles pueden ser los riesgos de comer este plato con mucha frecuencia.

Según publicaron en el sitio Business Insider, el libro Eat this, not that! ha revelado algunos de los efectos secundarios que pueden ocurrir en el cuerpo si se come este alimento con demasiada frecuencia, que para muchos es uno de sus favoritos.

Comer pizza en exceso puede traer algunas consecuencias severas para la salud

Aumento de peso

Este quizá sea una de las consecuencias más obvias de comer cualquier alimento calórico en exceso o con mucha frecuencia. La pizza, por los ingredientes que se usan para prepararla, tiene un alto contenido de carbohidratos y grasa. Además, se trata de un producto que no incluye fibra -siempre que su masa esté hecha con harina común, no integral, y la pizza no tenga ningún tipo de vegetal-.

La falta de fibra es un elemento que se debe considerar, ya que hace que la pizza se digiera más rápido y luego, la persona sienta hambre, aún habiendo comido una porción considerable.

Mayor riesgo de enfermedades cardíacas

Otro de los graves problemas que puede traer el elevado consumo de pizza es que se incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiacas, especialmente en caso de las personas que cuenten con antecedentes familiares de este tipo de trastornos.

Problemas en la piel

¿Qué problemas en la piel puede traer la pizza? Si bien no se trata de uno de los peores alimentos para la salud de la piel, sí se debe tener en cuenta que su elevado contenido de carbohidratos puede hacer que se desarrolle -en mayor o en menor gravedad- el acné.

El acné puede ser una de las consecuencias del consumo excesivo de pizza

De hecho, un estudio publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics indicó que había relación entre comer carbohidratos y desarrollar un peor cuadro de acné.

Mayor riesgo de ACV

Otro de efectos adversos que puede tener el elevado y frecuente consumo de pizza es el incremento de las probabilidades de desarrollar un accidente cerebrovascular (ACV). De acuerdo a lo indicado por un estudio publicado por Acta Pharmacologica Sinica, el aumento de la ingesta de sal puede derivar en este tipo de accidentes.

De esta manera, mantener en un nivel bajo o moderado el consumo de sodio debería ser una prioridad para cualquier persona que quiera llevar una vida saludable. Cabe mencionar que un consumo elevado de sodio, tanto de sal agregada como de sal contenida en la preparación de los alimentos, puede llevar a desarrollar o empeorar cuadros de hipertensión.