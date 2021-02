¿Un protector solar comestible?: descubrí qué alimento te puede proteger del cáncer de piel

Un grupo de investigadores descubrió que hay una fruta que tiene propiedades para proteger la piel de los daños de los rayos UV

El cuidado de la piel es fundamental para prevenir el cáncer de piel, entre otras enfermedades cutáneas.

Para cuidar la piel del daño que le producen los rayos ultravioletas que penetran sobre sus capas, la recomendación de los expertos es el uso de protector solar. Los especialistas señalan que su uso es fundamental en personas de todas las edades, y sobre todo el quienes tienen pieles más sensibles.

Los protectores solares vienen en diversas presentaciones: cremas, geles, spray, entre las formas más frecuentes. Pero ahora también parece que hay un protector comestible, que es probable que esté presente en la dieta y en las heladeras de muchas personas.

¿Un protector solar comestible?

Más precisamente, se trata de un alimento que puede ayudar a la piel a protegerse del daño que pueden provocar los rayos ultravioleta.

El descubrimiento llegó de la mano de un grupo de investigadores del Departamento de Dermatología de la Universidad de Alabama en Birmingham. Los expertos pudieron notar que las uvas tienen la capacidad de proteger la piel de los daños causados por la radiación derivada de los rayos UV.

Las uvas pueden ayudar a proteger la piel del sol

El estudio contó con diecinueve participantes que durante la investigación consumieron polvo de uva liofilizado durante dos semanas. Luego de este período de tiempo los científicos notaron que la protección natural de su piel se había incrementado en un 74,8%.

De esta manera, fue posible concluir que los compuestos polifenólicos naturales que están presentes en las uvas son capaces de disminuir el daño causado por los rayos UV en las personas sanas. Esta fue la principal conclusión del estudio que llevaron adelante los expertos y que recientemente se publicó en la revista científica conocida como Journal of the American Academy of Dermatology.

"El consumo de uvas puede actuar como un protector solar comestible. Esto no significa que las uvas deban utilizarse en lugar de la protección solar, pero pueden ofrecer una protección adicional", afirmó Allen Oak, autor del estudio, de acuerdo a lo publicado por el sitio Sputnik News.

Asimismo, los científicos explicaron cuál es la eficacia para las quemaduras graves del uso de extracto de semilla de uva, que contiene una gran cantidad de potentes antioxidantes. Además, las uvas pueden reducir el número de proteínas en el cuerpo que son las causantes de la inflamación. Por último, el consumo de uvas, según el estudio, tendría la capacidad de restaurar los daños del ADN.

El uso de protector solar es clave para prevenir enfermedades de la piel

Es importante tener en cuenta que los resultados preliminares también muestran que las uvas ayudan a prevenir el cáncer de piel. Sin embargo, los expertos destacaron que es necesario realizar más estudios y con mayor profundidad para estar seguros de que estas conclusiones son correctas.

Finalmente, se debe tener en cuenta que el uso de protector solar es cada vez más importante. El daño que puede provocar en la piel es muy severo y, además, es acumulativo, por lo que a lo largo de los años se incrementan los riesgos de desarrollar ciertas patologías cutáneas. Entonces, se debe usar protector solar, se debe retocar cada dos o tres horas y cada vez que se moje la piel -con sudor, con una pileta o en el mar, por ejemplo- y siempre se deben seguir las recomendaciones de los expertos.