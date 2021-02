Detección de Covid-19: ya se practican los tests anales en Argentina

La prueba anal para detectar el coronavirus surgió luego de que se descubriera que el ARN y las proteínas del virus se eliminan a través de las heces

Los tests anales para detectar el coronavirus ya se han comenzado a practicar en Argentina. Se trata de un tipo de prueba que comenzó a realizarse como consecuencia del descubrimiento de que el ARN y las proteínas del SARS-CoV 2 se eliminan a través de las heces. Es por eso que muchos expertos creen que estos test podrían resultar más efectivos que los hisopados bucales y nasales.

El primer país donde se realizó este tipo de prueba fue China. Luego, comenzaron a expandirse por otras naciones del mundo, de modo que llegaron a España, entre otros países de Europa. Ahora, ya se practican en Argentina.

Qué se sabe sobre el uso de estos tests en Argentina

En relación al uso de esta práctica en la Argentina, Marcela Echavarría, bioquímica especialista en virología e investigadora independiente de Conicet, aseguró que se practican en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC) con fines de investigación. Según explicó la experta en una entrevista que dio a Clarón, ya son 30 personas las que se sometieron a esta prueba y se espera que esa cifra llegue a las 150.

La experta señaló que los tests anales no sustituirían a los hisopados bucales o nasales

Todavía se encuentran en fase de estudio, por lo que no se utilizarán en forma masiva. Así lo detallaron desde el CONICET.

De acuerdo a lo mencionado por la experta, el test anal es complementario del conocimiento que se tiene sobre el comportamiento del virus en el tracto respiratorio. Esto significa que, al menos por el momento, no sustituye a las pruebas que se realizan vía nasal o bucal. Es un test que sirve para disminuir los falsos negativos y confirmar casos en pacientes con sospecha clínica, pero cuyos resultados de hisopados hayan sido negativos.

"Necesitamos estudios prospectivos que comparen el hisopado nasal con el anal con la PCR correspondiente para poder determinar cuál es el grado de correlación entre ambas muestras en pacientes ambulatorios", aseguró Echavarría.

Cómo se hacen los tests anales

Las pruebas anales realizan con la inserción de un hisopo en el ano, a unos tres o cinco centímetros de profundidad. Una vez que se colocó allí, se rota de manera suave para obtener la muestra necesaria. Luego, el hisopo se retira y se coloca en un tubo de muestreo, que contiene una solución de conservación para que la muestra permanezca fiel al momento en que se tomó.

Los tests anales todavía están en fase de estudio en Argentina , por lo que no se aplicarán en forma masiva

Para su análisis, ese tuno se envía a un laboratorio. Es allí donde se estudia y se determina si existe o no presencia del SARS-COV-2 en el tracto rectal.

"Hoy, no tenemos fundamentos para afirmar que la vía fecal pueda propagar también el virus", afirmó la investigadora. Además, agregó que todavía no se sabe si lo que se detecta "en este tipo de muestra es virus infeccioso o remanente de RNA (material genómico). Lo que confirma si algo es replicativo (infeccioso) o no son los métodos de cultivo, que no pueden practicarse masivamente porque requieren de un nivel de bioseguridad mayor".

En China el test anal es obligatorio para todos los turistas

En los últimos días, las ciudades chinas de Beijing y Qingdao incluyeron pruebas anales de Covid-19 entre los requisitos para las personas que lleguen desde el extranjero, de acuerdo a lo que informó la prensa oficial.

Según el diario estatal Global Times, tanto la capital del país como la de la provincia oriental de Shandong están exigiendo este nuevo método de prueba como parte de los requisitos de cuarentena a la llegada al país desde el exterior.

El método de la prueba anal "puede aumentar la tasa de detección de personas infectadas", ya que los rastros del virus permanecen más tiempo en el ano que en las vías respiratorias, dijo Li Tongzeng, médico jefe del Hospital You’an de Beijing, a CCTV.

Citado por Global Times, el director del Centro Clínico de Salud Pública de la Universidad de Fudan (Shanghái), Lu Hongzhou, aseguró que las pruebas anales son "más estables y precisas" que las de nariz y garganta, en las que es más probable tomar muestras inutilizables o dar resultados erróneos.

Una persona a la que hicieron un test anal lo describió como "extraño" en declaraciones al diario local Beijing News: "Te quitas los pantalones, te recuestas sobre la cama y sientes cómo te introducen los hisopos de algodón en el ano dos veces y los giran. Lleva como 10 segundos en cada ocasión".

La emisora CCTV informó que trabajadores sanitarios realizaron hisopados anales a los residentes de los barrios con casos confirmados de coronavirus en Beijing la semana pasada, mientras que los que están en instalaciones de cuarentena designadas también se han sometido a la prueba.

"Los pacientes en recuperación, dicen médicos chinos, han seguido dando positivo a través de muestras del tracto digestivo inferior días después de que los hisopos nasales y de garganta dieron negativo", publica Washington Post .

De acuerdo a las autoridades, la tasa de detección del hisopado anal es bastante superior al nasal

Tasa más alta de detección

En redes sociales hubo críticas al sistema.

En una encuesta de Weibo, el 80 por ciento de los encuestados dijeron que "no podían aceptar" el método invasivo.

La CCTV dijo el domingo que los hisopos anales no se usarían tanto como otros métodos, ya que la técnica "no era conveniente".

Incluso los médicos chinos que apoyaron las nuevas pruebas dijeron que el inconveniente del método significaba que solo tenía sentido usarlo en grupos selectos, como en los centros de cuarentena.

"Si agregamos la prueba anal, puede aumentar nuestra tasa de identificación de pacientes infectados", agregó Li Tongzeng a CCTV. "Pero, por supuesto, considerando que recolectar hisopos anales no es tan conveniente como los hisopos de garganta, por el momento solo los grupos clave, como los que están en cuarentena, reciben ambos".