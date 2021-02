¿Tomás bebidas energizantes? Estos son los 3 componentes que ponen en riesgo tu corazón

Quienes consuman con frecuencia bebidas energizantes deben saber que hay algunos componentes que pueden poner en riesgo la salud cardíaca

Las bebidas energizantes son muy populares en el mundo. De distintos sabores, colores y marcas, son un tipo de bebida que se suele emplear para, tal como su nombre lo indica, energizar al cuerpo, ya que tienen un efecto similar al café.

No obstante, se desaconseja su consumo frecuente, dado que tienen algunos componentes que podrían ser perjudiciales para el organismo. Puntualmente, los efectos adversos podrían afectar a la salud cardíaca.

De hecho, una serie de estudios realizados en los últimos años han determinado que la ingesta frecuente de estos productos se configura como "causa problemas cardíacos".

Pero la novedad ahora es otra investigación, que ha aportado datos nuevos e interesantes a este tema.

Qué nuevos datos encontraron los expertos

El primer punto a tener en cuenta, a diferencia de lo que se creía anteriormente, es que no es necesario ser un regular consumidor de bebidas energizantes para que estas puedan causar problemas en el corazón. Los expertos señalan que estas consecuencias podrían aparecer aún en quienes son consumidores esporádicos.

El estudio identifica los problemas en específico que genera consumir estas bebidas. Puntualmente, la persona tiene riesgo de cardiomiopatía, latidos cardíacos irregulares, hipertensión y otras patologías similares.

Qué componentes tienen las bebidas energizantes

Es esencial tener en cuenta que la investigación fue realizada por investigadores de la Universidad Texas A&M.

Los expertos lograron identificar tres componentes puntuales que repercuten en el funcionamiento del corazón y que pueden ocasionar patologías cardíacas. Para llegar a esa conclusión los científicos analizaron un total de 17 marcas comerciales y de fácil acceso, para corroborar los elementos.

El azelato, teofilina y adenina son esos tres componentes que podrían tener efectos negativos en el cuerpo.

Además, cuando se combinan con la cafeína, incrementan su peligrosidad. De igual forma, los resultados de la investigación fueron preliminares. Es decir, que necesitan de más estudios para emitir un comunicado concluyente.

Dado lo que han determinado otras recomendaciones de los profesionales de la salud.

El Covid también puede afectar el corazón

En origen, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria. Pero suele afectar al corazón y cerebro de los contagiados, incluso en asintomáticos y sin antecedentes.

Estas 11 señales te alertarán de que la enfermedad del nuevo coronavirus está atacando tu corazón, señala Business Insider.

El 78% de los pacientes recuperados de COVID-19 presentan daños en el corazón, según un estudio publicado en JAMA Cardiology.

De acuerdo con los autores del estudio, la mayor parte de la población infectada tiene el potencial de haber sufrido los mismos daños, desde etapas tempranas de la enfermedad.

Los afectados desarrollan los síntomas independientemente de las patologías previas, la gravedad de la evolución de su caso de COVID-19 o el trascurso de la misma.

De hecho, pacientes sin antecedentes han sufrido lesiones en el músculo cardíaco e insuficiencia cardíaca parcial sin presentar síntomas respiratorios.

"En general, la lesión del músculo cardíaco puede ocurrir en cualquier paciente con o sin enfermedad cardíaca, pero el riesgo es mayor en los que ya la tienen", explicitaba, en la presentación del estudio, Mohammad Madjid, autor principal y profesor de cardiología en la Universidad de Texas, Houston, Estados Unidos.

Según The American Journal of Emergency Medicine, los contagiados con el SARS-CoV-2 podrían experimentar: miocarditis (inflamación), infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, arritmias, lesión del miocardio y eventos tromboembólicos.

Estas afecciones cardíacas se manifiestan a través de señales repartidas por todo tu cuerpo. Según Mayo CLinic, estas 11 pistas de tu organismo indican que el COVID-19 puede estar atacando tu corazón.

Hinchazón en la pierna

Los coágulos de sangre son una de las afecciones más recurrentes entre los síntomas y secuelas más graves de COVID-19, incluso en personas sin antecedentes.

Esto puede dar lugar a desarrollar una trombosis venosa profunda (TVP), según Mayo Clinic. O tromboembolismo venoso, si se desarrolla junto a una embolia pulmonar.

La patología suele afectar a una misma pierna, donde se concentran los coágulos de sangre. En raras ocasiones, hay hinchazón en ambas piernas.

"El dolor a menudo comienza en la pantorrilla y puede sentirse como calambres o dolor", describe Mayo Clinic.

No obstante, la enfermedad también puede desarrollarse sin síntomas evidentes, por lo que tendrás que prestar atención a otras afecciones.

En el contagio con el SARS-CoV-2, los dolores corporales son también un síntoma evidente de COVID-19. Presentes en el 44% de los recuperados, según hallazgos de JAMA Network.

Piel enrojecida o descolorida

Los dedos de los pies COVID no son la única afección dermatológica que padecen los pacientes contagiados con el nuevo coronavirus.

Estos también pueden sufrir ampollas y erupciones en la piel.

El COVID-19 es una enfermedad respiratoria; pero suele afectar al corazón y cerebro

Combinándose con otras patologías como la trombosis venosa profunda, los pacientes también presentarían cambios descoloridos y enrojecidos en zonas afectadas.

Si un coágulo tapa las venas de los brazos o las piernas, pueden verse azuladas o rojizas. Mientras, tras el daño a los vasos sanguíneos, quedaría descolorida, explica WebMD.

Sensación de calor en la pierna afectada

La afección grave de los coágulos de sangre podría generar una sensación cálida al tacto en la zona afectada, según una revisión del Heart and Vascular Institute, del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh (EEUU).

Asimismo, explican, es posible tener una sensación persistente, similar a un calambre palpitante en la pierna y experimentar dolor o sensibilidad al pararse o caminar.

Presión en el pecho o los brazos, que da la sensación de que se extiende

Los dolores en el pecho pueden sentirse como una burbuja o gas que oprime el tórax. Son uno de los síntomas más comunes de los ataques al miocardio, pero pueden aparecer y desaparecer.

Encuentran coágulos de sangre en "casi todos los órganos" de las autopsias de los pacientes de COVID-19, según una patóloga de la Universidad de Nueva York

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la mayoría de los ataques cardíacos involucran molestias en el centro o el lado izquierdo, que duran más de unos minutos o vienen y van.

Estos pueden extenderse del centro al cuello, mandíbula, espalda y brazos.

Además, según Mayo Clinic, la presión empeora al respirar profundamente y al toser.

Señales de que el COVID-19 está atacando tu corazón

Dificultad para respirar

La afección al sistema cardíaco puede provocar una dificultad para respirar repentina, según Mayo Clinic.

Dado que el COVID-19 es una enfermedad respiratoria, este suele ser también uno de los síntomas más comunes de la patología.

La falta de aliento o dificultad para respirar suele aparecer a los 5 primeros días de la infección, cuando el 15% de los casos empiezan a volverse severos, según los CDC de China.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda recurrir a atención médica de emergencia si la afección empeora.

Latidos cardíacos irregulares

Uno de los primeros estudios relacionados con la afección del SARS-CoV-2, publicado en la revista médica JAMA Cardiology, destacaba que en los pacientes con lesiones en el miocardio se detectaban un latido irregular o una insuficiencia cardíaca.

Mayo Clinic advierte que esto puede detectarse también con un pulso muy acelerado.

Mientras, Eat This Not That, señala que algunos de los medicamentos que trataban casos de COVID-19 —como la hidroxicloroquina— también tienen posibles complicaciones cardíacas.

Tos con sangre

La tos con sangre es consecuencia de una afección pulmonar, puntualiza el centro especializado.

Esta podría deberse al desarrollo de una embolia pulmonar —una complicación potencialmente mortal de la trombosis venosa profunda— y requiere atención médica urgente.

Según un estudio de las autopsias de 12 pacientes alemanes que murieron con COVID-19, alrededor del 60% tenía trombosis venosa profunda no diagnosticada. De estos, una cuarta parte fallecieron por embolias pulmonares.

Aturdimiento o mareos repentinos

Un conjunto de síntomas, llamado "niebla mental", es uno de los síntomas que más asustan a los científicos. Son, además, las principales secuelas neurológicas.

Algunas investigaciones han confirmado que el SARS-CoV-2 puede invadir el cerebro e infectar a las neuronas.

Otros, recientemente publicados, no han encontrado rastros del virus en el cerebro, pero sí protección de células del sistema inmunitario (como las células T) y coágulos de sangre.

"Los vasos sanguíneos muy pequeños del cerebro tenían fugas. Y no eran uniformes, se encontraban uno aquí y otro allá", describe Avindra Nath, director clínico del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (EEUU).

Fatiga

Fruto también de estas afecciones, los contagiados con COVID-19 pueden sufrir una fatiga persistente. Aunque la comunidad científica no ha conseguido encontrar la causa directa de la infección con el SARS-CoV-2 que desencadena este síntoma.

Al igual que en los neurológicos anteriormente mencionados, los expertos en salud creen que está relacionada con la desregulación del sistema inmunológico, la inflamación continua en el cuerpo y el daño directo al cerebro o la médula espinal, según Esther Melamed, profesora asistente de neurología de la Escuela de Medicina Dell de la Universidad de Texas, EEUU.

Náuseas

Los síntomas gastrointestinales asociados a COVID-19, también se relacionan con ataques cardíacos, conforme a WebMD.

Los pacientes infectados con el nuevo coronavirus pueden presentar indigestión, acidez, dolor abdominal, náuseas y vómitos —siendo estos últimos más comunes en niños que en adultos—.

Según los CDC, durante los ataques cardíacos, suelen tener mayor incidencia en las mujeres que en los hombres.