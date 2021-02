Covid positivo: cómo aislarte dentro de tu casa y evitar contagiar al resto de la familia

Cuando una de las personas que vive en la casa tiene Covid-19 es importante que se aísle del resto de sus convivientes para evitar contagiarlos

Las personas con Covid-19 deben aislarse. De eso no quedan dudas. Sin embargo, hay quienes conviven con otras personas -pareja, amigos, familia, por ejemplo- y que no tienen la posibilidad de aislarse en otro lado.

En estos casos es importante saber cómo atravesar ese aislamiento en casa y lograr que el resto de los convivientes tengan el menor contacto posible con la persona contagiada.

Desde el Hospital de Massachussets han brindado algunos consejos que se deberían seguir en estas situaciones.

Consejos para aislarse en casa en caso de dar positivo de Covid-19

El primer punto es establecer un lugar donde se aislará la persona. En todos los ocasiones que no se requiera hospitalización, este punto es importante.

La realidad es que cada casa es diferente, por lo que cada pareja, familia o grupo deberá determinar cuál será ese lugar de aislamiento en función de la comodidad. Dentro de lo posible, la persona se debe mantener lo más lejos posible del resto de las personas. Incluso se aconseja que tenga un baño propio y que se le pase la comida con el mayor cuidado posible, siempre con la finalidad de evitar que salga de su espacio de aislamiento.

En caso de que necesite salir de esa habitación, se recomienda usar barbijo y máscara, sobre todo si se encuentra cerca de otros convivientes. A su vez, más allá de que actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el coronavirus no se contagia a través de las superficies, también se aconseja que la persona aislada toque la menor cantidad de cosas posible.

Ahora bien, en caso de que el espacio sea limitado o no haya dos baños en la casa, por ejemplo, simplemente se deben extremar los cuidados mencionados. En cualquier situación y en cualquier hogar, lo importante es implementar la mayor cantidad de medidas de cuidado que sean posibles.

En general, en las situaciones de aislamiento doméstico el paciente no suele necesitar cuidados especiales porque está lo suficientemente bien como para no estar en un hospital internado. No obstante, puede ser que en alguna situación el resto de la familia deba ingresar a la habitación donde la persona se mantiene aislada. En ese caso, ambos debe usar barbijo todo el tiempo y, aún así, deben mantenerse tan alejados como el espacio permita.

Las medidas de cuidado se deben mantener, aún en el aislamiento domiciliario

El lugar de aislamiento debe ser cómodo

Es importante tener en cuenta que quien se encuentre aislado por la enfermedad deberá pasar los siguientes días completos allí. Por eso, el lugar debe ser cómodo y se debe tener todo lo necesario para enfrentar esa realidad. La comodidad, por supuesto, varía en función de cada persona, pero hay algunos parámetros que son comunes y se aconsejan de manera estándar. De hecho, desde el Hospital General de Massachussets aconsejan tener un kit básico de suministros que podrían ayudar a quien está atravesando el aislamiento.

Un termómetro

Un oxímetro de pulso

Toallitas desinfectantes

Papel tisú

Jarabe para la tos

El apoyo emocional es esencial

El cuidado cuando una persona atraviesa una enfermedad de estas características va mucho más allá de la salud. Claro que es importante proteger al paciente, darle todo lo que necesita desde el punto de vista de su salud, pero también es importante atender la parte emocional.

El aislamiento, sumado a la enfermedad, puede ser muy duro y puede hacer que los días se transformen en eternos. Es por eso que se aconseja acompañar a las personas que se encuentran en esta situación, aún cuando no se pueda pasar tiempo en la misma habitación.

Los medios electrónicos son una gran herramienta para acompañar emocionalmente a quien está aislado

Chequear el estado de salud

Es importante que tanto la persona aislada como su familia o amigos monitoreen las variables importantes sobre la evolución del cuadro. Se debe tomar la temperatura, prestar atención a los síntomas, medir el oxígeno en sangre -de ser posible-, y todo eso se debe hacer varias veces al día. De esta manera, se tiene un registro de la evolución del paciente y se puede saber si hay alguna alteración que amerite una consulta médica rápida.