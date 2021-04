¿Querés saber más sobre trastornos alimentarios? Este libro puede ser tu puerta de entrada

Escrito por Agustina Murcho, licenciada en Nutrición, Vulnerable es un libro que tiene informa a través de una fuerte historia personal

Los trastornos alimentarios son una de las afecciones que pueden afectar a las personas a lo largo de su vida. Claro que no a todos les pasa, ya que no todos tienen la predisposición para desarrollarlos.

Pero sí fue el caso de Agustina, que padeció un trastorno de estas características hace tiempo y actualmente decidió contar su experiencia a través de un libro. Titulado Vulnerable, el libro de Agustina Murcho, actualmente Licenciada en Nutrición, apunta a algo fundamental para quienes padecen afecciones de estas características: "que se hable más sobre trastornos alimentarios y que quien lo padece no se sienta solo", explica la propia autora.

En la era de la información y de las comunicaciones, todavía persiste la desinformación y la sensación de soledad para muchos. De allí la importancia de la afirmación que hace la Lic. Murcho: ayudar a que se tome conciencia, por un lado, y acompañar, por otro. A veces un libro puede ser la compañía que no se encuentra en otros seres humanos.

La experta en Nutrición señala que también tuvo otros objetivos cuando se sentó a redactar las oraciones que llenan las páginas de Vulnerable. "Es una buena guía también para padres y hasta para profesionales. Poco se sabe del tema, entonces hacer un libro contando una experiencia, creo que es muy interesante", considera.

A su vez, menciona que "en general, a quienes padecen o padecimos esta enfermedad, nos suele dar vergüenza contarlo (me paso igualmente cuando escribí el libro) porque es difícil que se entienda". Para aquellas personas que no tuvieron este tipo de trastornos o no lo vivieron de cerca con un familiar o amigo, puede resultar difícil de entender que esto sea así. Por eso, la Lic. Murcho detalla: "Una enfermedad que no se ve en ningún estudio de sangre o en una ecografía o donde sea, no se puede explicar, es algo que cuesta entender para quien no lo padece".

El libro se titula Vulnerable por algo que identifica muy fuertemente a los trastornos alimentarios. "No todos son vulnerables a padecerlo", señala la experta en Nutrición. A su vez, agrega: "Porque no todos son vulnerables a padecerlo. No toda persona puede caer en un trastorno alimentario sino quién es vulnerable y cumple con los factores para desarrollarlo".

Las redes sociales como aliadas y no como enemigas

En un momento de su carrera Agustina Murcho decidió abrir una cuenta de Instagram, que actualmente tiene más de 300 mil seguidores. Desde allí, diariamente publica historias y posteos que tienen la misma meta que su libro: concientizar, informar, acompañar, difundir.

La Lic. en Nutrición tomó la decisión de crear @nutrición.ag para "poder concientizar acerca de todo lo que sucede con la nutrición, informar, derribar mitos, poder hacer que la gente vea que las dietas de hambre y la restricción son enemigos más que amigos. Que sepan que no todo tiene que ver con la comida, sino que la cabeza juega un papel muy importante".

En relación a los trastornos alimentarios puntualmente, es importante saber que "no se pueden evitar", en palabras de la profesional, pero "sí se pueden prevenir". A su criterio, "es clave que en las escuelas se hable de lo mal que hacen las dietas, de no demonizar alimentos. Que se hable mucho sobre las consecuencias de dietar y que se hable sobre lo que sucede con los estereotipos".

El uso de redes sociales puede resultar nocivo en relación a los trastornos alimentarios

Por otro lado, "también en las familias es fundamental no hacer comentarios sobre cuerpos, ver a mamá o papá que hacen dieta, demonizar alimentos. Igualmente, al ser tantos los factores que se dan para desarrollar un trastorno, no se pueden evitar, pero sí prevenir y estar atentos", dice.

Por último, un mensaje para los medios de comunicación y para todo usuario de redes sociales, tanto consumidor como productor de contenido. Para la Lic. Murcho, se puede contribuir desde estos ámbitos "dejando de mostrar constantemente cuerpos hegemónicos, promoviendo dietas, productos para adelgazar y dejando de darle prensa a nutricionistas que fomentan los trastornos alimentarios en los medios demonizando alimentos y dando dietas, que son una locura.

Finalmente, concluye: "Se puede prevenir también hablando más del tema, hablando de qué son los TCA, cómo se generan, qué pasa en la cabeza de personas que lo sufren, sobre cómo detectarlo".