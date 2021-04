No solo pasa en Argentina: en este país de Europa también se vacunaron millones de personas sin turno

Cerca de 2,3 millones de personas recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus sin respetar el orden ni su turno

El escándalo de las vacunas VIP en Argentina fue un tema del que se habló por varios días y que incluso llevó a un ministro a renunciar. Pero no es el único país donde las personas se vacunan sin turno e ignoran lo indicado por el Gobierno.

Unos 2,3 millones de italianos recibieron por lo menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus saltándose el turno correspondiente y sin respetar el orden establecido por el Gobierno, informó este viernes el diario La Repubblica, citando un informe del comisario extraordinario para la emergencia Covid.

"Un número que da miedo. Más de 2.300.000 italianos recibieron por lo menos una dosis de la vacuna", sin respetar su turno, de acuerdo a lo comunicado por el diario.

Según explicó el períodico, la situación es particularmente grave en las regiones de Sicilia, Calabria, Apulia, Campania y Toscana. Allí, hasta el 30% del total de las inyecciones se aplicó a personas que no tenían derecho a recibirlas.

Las autoridades locales lo hacen, "ampliando de manera desmesurada el número de los operadores sanitarios y no sanitarios que deberían estar en la primera línea en los hospitales y dando prioridad a los empleados de los así llamados servicios esenciales".

En esta última categoría "se inscribe quien quiera, desde los jueces y abogados hasta los sacerdotes de Taranto, incluidos los jóvenes seminaristas", destacó La Repubblica.

Esta semana, el primer ministro, Mario Draghi, criticó con vehemencia a quienes tratan de inmunizarse sin respetar el orden establecido.

"¿Con qué consciencia estas personas saltan la lista de espera si saben que de esta manera ponen en riesgo a los mayores de 65 años y a los que tiene algunas fragilidades?", comentó.

El total de dosis administradas en Italia es de 12,1 millones, 3,7 millones de ellas con ambas dosis, lo que representa un 6,1% de la población, de acuerdo a los recabados por el portal OurWorldInData.

El escándalo de las vacunas VIP en Argentina

Un mes y medio atrás, luego de que saltara el escándalo de las vacunas VIP, Ginés González García presentó su renuncia al presidente Alberto Fernández. El primer mandatario le había pedido la renuncia al ministro de Salud y luego llegó la confirmación oficial, ya que González García publicó, a través de su cuenta de Twitter, la carta que le presentó a Fernández.

Allí explica los motivos por los que decidió hacer caso al pedido del Presidente y finalmente renunciar, y atribuyó el escándalo a una "confusión involuntaria" de su secretaría privada.

El ministro de Salud , Ginés González García, renunció por el escándalo de las vacunas VIP

En el tuit en el que publicó su carta -un documento de tres páginas- afirma: "Expreso mi gratitud a la inmensa mayoría del Pueblo argentino por su compromiso y apoyo a las políticas que implementamos para reconstruir un sistema de salud federal, con más equidad, acceso y calidad".

Expreso mi gratitud a la inmensa mayoría del Pueblo argentino por su compromiso y apoyo a las políticas que implementamos para reconstruir un sistema de salud federal, con más equidad, acceso y calidad. pic.twitter.com/uBu8KY6PSB — Gines González García (@ginesggarcia) February 20, 2021

En la carta, González García explicó: "Las personas vacunadas pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente, y la confusión involuntaria de mi secretaria privada en la citación a las personas vacunadas en este Ministerio ocurrió estando yo en la provincia de Entre Ríos. Asumo de todas formas la responsabilidad por la equivocación".

"Lamentaría sinceramente que semejante malentendido pudiera deslucir una gestión que dio un fuerte impulso a la reconstrucción del sistema de salud; que recuperó programas desmantelados por la gestión anterior, como el programa nacional de inmunizaciones, que permitió interrumpir el peor brote de sarampión de nuestra historia; que restableció el funcionamiento del Consejo Federal de Salud como órgano rector del sistema; y que revalorizó institutos que resultaron fundamentales ante la pandemia, tales como la ANMAT y la ANLIS", indicó González García.

González García presentó su renuncia este viernes y publicó la carta en su cuenta de Twitter

Además, el saliente funcionario le envió un mensaje directo al presidente sobre el final de la misiva: "Por último, acuerdo con Usted en las palabras que expresó hoy al presentar el Consejo Económico y Social: el odio entre sectores nos ha dejado una sociedad profundamente injusta, profundamente desigual. Por mi parte, hice todo lo posible por restablecer los diálogos. Sepa que a partir de ahora seguirá encontrándome en el mismo camino, mirando hacia el futuro y procurando la unidad de las argentinas y los argentinos para construir un país más libre, justo y soberano".

El ex funcionario se fue de su oficina poco después de las 21:00, luego de atravesar la agitada jornada en su despacio del Ministerio, ubicado en la Avenida 9 de julio al 1900.

González García había desestimado la "vacunación VIP"

Antes de los hechos que tuvieron lugar este viernes, Ginés González García había minimizado los casos de vacunados "VIP" en el país y había afirmado que se trataba de "anécdotas".

"Después, lo que está pasando son algunas anécdotas", afirmó el ex ministro de Salud en referencia a aquellos que eludieron los turnos y se vacunaron antes.

En declaraciones a Canal 13, había asegurado: "Unos pocos que no cumplen, pero en general se respeta. Yo tengo dos integrantes del gabinete que están internados con COVID y si hubieran querido no respetar las reglas, quizás no estarían enfermos, pero las cumplieron".

Así se había expresado González García acerca de los vacunados por fuera de los turnos que otorgan los gobiernos provinciales un día antes de que estallara la polémica por las dosis que recibieron dirigentes y legisladores, además del periodista Horacio Verbitsky.