Récord de coronavirus en Ciudad de Buenos Aires: se reportaron 3.358 casos nuevos en un día

En las últimas 24 horas se reportaron 19.437 casos nuevos de coronavirus y 179 fallecimientos, de modo que en Argentina ya suman 57.957 las muertes totales

Este lunes se reportaron 19.437 casos nuevos de coronavirus en Argentina y 179 fallecidos en las últimas 24 horas.

Así, con lo reportado este lunes suman 57.957 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.551.999 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Así lo informó el ministerio de Salud, a cargo de Carla Vizzotti.

La cartera sanitaria indicó, además, que son 3.819 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 60,3% en el país y del 67,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Récord de casos en CABA

Un dato preocupante y destacable del reporte es el incremento de casos en la Ciudad de Buenos Aires, que informó este lunes 3.358 casos nuevos, número récord para el distrito desde que comenzó la pandemia.

Los casos nuevos de coronavirus se dispararon en CABA

¿Se vienen nuevas restricciones?

Dado el incremento sostenido de contagios de coronavirus y el riesgo de que colapse el sistema sanitario, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia volvieron a entrar en debate en relación a las restricciones y a las medidas a tomar.

Luego de que el Gobierno Nacional publicara el decreto en el que establecía una serie de restricciones, los casos siguieron subiendo. Por eso, desde la Provincia de Buenos Aires se considera necesario endurecer dichas restricciones.

En este sentido, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, lanzó una fuerte advertencia: "No es que no vamos a tener camas, ya no estamos teniendo".

El funcionario, en diálogo con la periodista Nancy Pazos, por radio Rock and Pop, destacó que "un período de mayores restricciones y ralentización de los contagios permitiría poder completar la vacunación de los grupos de riesgo y bajar drásticamente la letalidad, ya que los fallecidos con diagnóstico de COVID-19 en nuestro país tienen un promedio de 74 años, siendo más de 84% mayores de 60 años de edad".

Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires señaló que el nivel de acatamiento de las medidas coordinadas con Provincia y Nación es "muy bueno". Por eso, pidieron esperar algunos días para ver si las restricciones tienen los resultados esperados.

"La semana pasada se tomó una decisión entre la Nación, la Provincia y la Ciudad y estamos monitoreando la situación día a día. El cumplimiento viene bien. La gente está cumpliendo. La decisión que tomaste el viernes, si todos cumplimos, no la podés cambiar el lunes", mencionó el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

Además, explicó que "lo que está pasando este lunes es el resultado de lo que pasó antes, no la semana pasada".

"Tenemos que ver cómo repercuten estas medidas. Lo que se hizo a partir del jueves pasado se va a empezar a ver recién este fin de semana. Hay que mantener el equilibrio para sostener algún nivel de actividad económica", subrayó Santilli.

Diego Santilli sostuvo que "hay que mantener el equilibrio"

Para Pedro Cahn, lo ideal es "confinamiento total durante tres semanas"

El infectólogo Pedro Cahn, quien integra el equipo médico asesor del Ministerio de Salud, aseguró que este año hay una "escenario muy distinto al del 2020", ya que hay "mucha más información" y también vacunas "que a medida que van llegando, se van aplicando".

El profesional médico señaló que la situación actual es inquietante por la circulación de nuevas variantes de coronavirus, que aún "no son mayoritarias".

"Tuvimos un momento de descuide importante en diciembre, con el crecimiento de casos en enero. Las vacaciones en general fueron con bastantes cuidados, según dicen las autoridades. Y ahora tenemos esta segunda ola que se veía venir por la experiencia de países vacunas, algunos con ningún cuidado como Brasil y otros con niveles similares al nuestro", expresó.

En declaraciones radiales, Cahn hizo hincapié en la imperiosa necesidad de respetar el distanciamiento y el uso de tapabocas y alcohol en gel.

Dijo que lo ideal sería un confinamiento total "durante tres semanas", pero reconoció que "eso no se pudo hacer en ningún país del mundo".