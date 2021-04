¿Una pastilla contra el Covid-19? Pfizer está trabajando en este medicamento y reveló cuándo podría estar listo

La farmacéutica Pfizer reveló que está probando una pastilla contra el Covid-19 y contó cuándo podría estar listo este desarrollo

Pfizer, la farmacéutica estadounidense que desarrolló una de las vacunas contra el Covid-19, comenzó a probar una pastilla para enfrentar el SARS-CoV-2. Desde la empresa afirmaron que, de acuerdo a sus pronósticos, el medicamento podría estar disponible a finales de este año, aunque todavía está atravesando los ensayos de primera fase.

Denominado PF-07321332, este medicamento está en ensayo clínico de fase uno con adultos sanos. De acuerdo a la información que se tiene hasta el momento, se ha diseñado para atacar la "espina" central del virus e impedir que pueda replicarse en el tracto gastrointestinal y los pulmones. Según indicaron los expertos, este medicamento estaría indicado para los pacientes que manifiestan síntomas leves con el objetivo de evitar que lleguen a necesitar una internación.

Mikael Dolsten, director científico de Pfizer, afirmó en un comunicado de prensa que esta pastilla podría recetarse "al primer signo de infección", sin necesidad de que la persona llegue a requerir cuidados críticos u hospitalización.

"En un futuro previsible esperamos ver brotes continuos de Covid-19", señaló en una entrevista Charlotte Allerton, jefa de diseño de medicamentos de la compañía Pfizer. Y agregó: "por tanto, como ocurre con todas las pandemias víricas, es importante que dispongamos de una caja de herramientas completa sobre cómo abordarla".

Esto responde, de acuerdo a los expertos, a que los rebrotes son inevitables incluso con las medidas de seguridad y cuidado que aplican en el mundo entero.

Es importante tener en cuenta que este medicamento se presentó en una reunión que tuvo lugar a comienzos de marzo por la Sociedad Química Americana. En ese momento se especificó que el fármaco apunta a la principal proteasa, es decir, enzima, del SARS-CoV-2. De esta manera, al inhibir la proteasa, el fármaco impide que el virus se reproduzca en el organismo.

Estos inhibidores que han empleado para el desarrollo de esta pastilla se utilizan actualmente para tratar el VIH en todo el mundo.

"Dada la forma en que el SARS-CoV-2 está mutando y el impacto global continuo de covid-19, parece probable que sea fundamental tener acceso a opciones terapéuticas tanto ahora como más allá de la pandemia", afirmó Mikael Dolsten.

Otros medicamentos contra el Covid-19 que se han probado

Es esencial tener en cuenta que este es el segundo medicamento de este tipo que está siendo testeado para confirmar su efectividad, ya que la pastilla antiviral molnupiravir, técnicamente conocida como MK-4482/EIDD-2801, estaba en fase 2 de ensayos.

Esta píldora para consumo oral, producida por el gigante farmacéutico Merck junto con otro laboratorio estadounidense, busca suprimir la transmisión del Covid-19. Según un artículo publicado en la revista científica Nature Microbiology, el molnupiravir sería capaz de bloquear la transmisión del coronavirus y evitar su propagación. Además, ha mostrado efectos positivos en la reducción de carga viral.

El fármaco de Pfizer continuará los estudios debidos, por lo que se espera que a finales del segundo trimestre de 2021 se conozcan los resultados y la efectividad.

Entre los efectos positivos que se esperan demostrar con la utilización de este fármaco se encuentran:

Evitar que la enfermedad del paciente evolucione a Covid-19 grave

Disminuir rápidamente la fase de contagio

Cortar la cadena de transmisión de brotes

El Gobierno retomó las negociaciones con Pfizer por la vacuna

El Gobierno retomó las negociaciones con el laboratorio Pfizer para avanzar en la compra de su vacuna contra el coronavirus, luego de que los contactos no llegaran a buen puerto por diferencias en el contrato.

"La ministra de Salud (Carla Vizzotti) junto con todo el equipo retomó las negociaciones con Pfizer para entender el estado de situación y cómo se pueden generar algunos cambios para avanzar en un posible contrato", señaló la asesora presidencial Cecilia Nicolini.

En declaraciones radiales, la funcionaria nacional afirmó que "las negociaciones a veces se frenan y luego se retoman", ante lo cual remarcó que "en ningún caso están cerradas o imposibles de poder pensar en firmar o en avanzar".

"Tiene que haber acuerdo entre las partes", añadió Nicolini.

Vacuna aprobada en Argentina, pero sin acuerdo para su distribución

La vacuna COMIRNATY/BNT162b2 obtuvo el registro de emergencia por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) el pasado 22 de diciembre mediante la Disposición 9210/20 del organismo, que había subrayado que el desarrollo de Pfizer presentaba "un aceptable balance beneficio-riesgo".

Pese a haber obtenido el visto bueno de la ANMAT, las conversaciones para la provisión de la vacuna no pudieron culminar con la firma.

Según había trascendido, el gigante farmacéutico habría establecido cláusulas "abusivas" en la letra chica del contrato: en ese sentido, informes periodísticos publicados en el Reino Unido y Perú señalaron que uno de los requisitos planteados por Pfizer fue que se ofrecieran como embajadas, bases militares y otros activos como garantía ante una eventual demanda por efectos adversos de la vacuna.

En ese sentido, a comienzos de febrero pasado, el entonces ministro de Salud, Ginés González García, había explicado en la Cámara de Diputados por qué se habían paralizado las negociaciones: Pfizer "se portó muy mal" con el Gobierno, había afirmado en esa ocasión el ahora ex funcionario, a la vez que había señalado que las objeciones planteadas por el laboratorio recaían en la palabra "negligencia" que figura en la ley aprobada en el Congreso para contratar la provisión de vacunas contra el coronavirus.

"Yo he tenido una gran desilusión. No sé si es que no tienen las vacunas suficientes, como ha pasado en casi todos los lugares del mundo, donde no han cumplido, o si existe otra razón. Pero el proceder de esta empresa no ha sido en correspondencia con cómo se ha comportado Argentina con la empresa", había manifestado González García al exponer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.