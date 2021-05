Dieta vs. ejercicio: un estudio indica que la alimentación podría ser más importante a largo plazo

Una nueva investigación indica que llevar una alimentación saludable podría ser incluso más importante que hacer ejercicio, sobre todo a largo plazo

Hace tiempo que se sabe que la dieta y el ejercicio son elementos clave para llevar una vida saludable, para perder peso y para prevenir la aparición de diversas patologías.

Lo que nunca se había pensado es si uno de esos dos factores es más importante a largo plazo, es decir, tiene un impacto más positivo. Hasta ahora.

Una nueva investigación indica que el ejercicio podría ubicarse por debajo de la dieta en relación al buen impacto al momento de perder peso. En otras palabras, podría ser más útil comer bien que hacer deporte. Estas son las conclusiones de un estudio que llevó adelante Herman Pontzer, antropólogo evolutivo de la Universidad de Duke.

Titulado "Burn: Nuew Research Blows the Lid Off How We Really Burn Calories, Lose Weight, and Stay Healthy", el trabajo sugiere que hacer más ejercicio no necesariamente ayuda a quemar más calorías. ¿Por qué? Según el experto, porque el cuerpo encuentra formas furtivas de adaptarse reduciendo el uso de energía en otros lugares.

El experto asegura que hacer deporte no es la estrategia más efectiva para perder peso

"El ejercicio no cambia la cantidad de calorías que gastas, sino cómo las gastas", indicó el experto a Business Insider. Al mismo tiempo, agregó: "La dieta y el ejercicio son dos herramientas diferentes para dos trabajos diferentes. La dieta es la herramienta para perder peso. El ejercicio es tu herramienta para todo lo demás".

Hacer ejercicio para perder peso se basa en la suposición de que el cuerpo quema calorías a un ritmo constante. Si se sigue esta teoría, si caminar un kilómetro quema 50 calorías, caminar 100 kilómetros en el transcurso de un mes quemaría 5.000 calorías. Teóricamente, esto ayuda a gastar más energía de la que la persona consume y hace que su cuerpo use la energía almacenada para quemar grasa.

Sin embargo, el experto que llevó adelante el estudio señala que ante sus descubrimientos se desmorona esta teoría, que obtuvo los datos trabajando con los hadza, un grupo de habitantes indígenas de Tanzania, que caminan kilómetros cada día como parte de un estilo de vida tradicional de cazadores recolectores.

Pontzer y su equipo se sorprendieron al descubrir que queman solo un poco más de calorías cada día que el adulto estadounidense sedentario promedio. Esto representa mucho menos de lo esperado dados sus niveles muy altos de actividad.

Esta observación sugiere que la ecuación ejercicio-metabolismo es más una curva, es decir que significa que cuanto más ejercicio se hace, más cuidadosamente el cuerpo presupuesta la energía.

Más allá del peso, gastar energía es bueno para el organismo

Según los datos que Pontzer obtuvo de este grupo de habitantes de Tanzania, el cuerpo tiene el mismo presupuesto de calorías, ya sea que entrene un maratón o se relaje en el sillón. El experto llama a esto "el marco restringido de energía".

Sin embargo, a pesar de que puede detener la quema de grasa, también podría explicar por qué el ejercicio es tan bueno para los seres humanos. Después de semanas o meses de ejercicio, el cuerpo comienza a reasignar las calorías de otras actividades para compensar, de acuerdo a lo que sugiere la evidencia presentada por Pontzer y su equipo.

Además, el experto señala que esto incluye actividades que hacen tienen más efectos negativos que positivos. El sistema inmunológico, por ejemplo, es importante para que la persona se pueda mantener con vida, pero puede causar daños si está hiperactivo, lo que lleva a problemas que van desde alergias hasta trastornos autoinmunes.

La investigación sugiere que el ejercicio es positivo para la salud , pero no tanto para perder peso

En esta línea, el marco de energía restringida sugiere que el ejercicio ayuda al cuerpo a gastar el exceso de energía para mantener al sistema inmunológico y las respuestas al estrés más equilibradas.

El siguiente paso en su investigación es probar cómo funciona esta teoría, para ver si realmente podemos medir cómo el ejercicio afecta a todos los sistemas y células del cuerpo más allá de la grasa y los músculos.

En caso de que los resultados sean positivos, la teoría también podría ayudar a explicar por qué los estilos de vida sedentarios modernos y las dietas procesadas son terribles para la salud y ayudar a la ciencia a encontrar una solución.

"Damos por sentado que las enfermedades crónicas son parte del ser humano; sin embargo los humanos en el mundo occidental son en realidad bastante extraños", explica Pontzer, quien finalmente concluye: "Creo que podemos aprender mucho más de otras culturas sobre cómo funciona el cuerpo humano".