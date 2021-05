Fueron a vacunarse y les dieron la segunda dosis de la Sputnik V, pero no la primera: ¿corren algún riesgo?

Esto sucedió en el Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe (Cemafe), donde habían sido citados los ciudadanos para vacunarse

El insólito hecho ocurrió el martes en la provincia de Santa Fe. Los protagonistas son cinco psicólogos, que habían sido convocados para vacunarse en el Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe (Cemafe). La citación les había llegado a través del Colegio de Psicólogos y el objetivo era inmunizarlos contra el Covid-19.

Cuando se retiraron y el personal de salud realizó el balance de la jornada se dio cuenta de que habían cometido un error: los cinco profesionales habían recibido la segunda dosis de la vacuna rusa en lugar de la primera, que era la que les correspondía.

Desde el lugar se comunicaron en forma privada y confidencial con cada uno de los afectados para informarles acerca de esta situación y que supieran qué había pasado.

"Se comunicaron conmigo y con las otras personas, y nos citaron para darnos una información que no podía ser telefónicamente. Me comunicaron que había habido un error y en vez de colocarme la primera dosis, como tenía que haber sido, me colocaron la segunda", afirmó una de las profesionales vacunadas con la segunda dosis por error.

La vacuna Sputnik V es una de las más aplicadas en todo el país

Aseguró, además, que desde la Provincia "hicieron todas las averiguaciones correspondientes y clínicamente no hay ninguna complicación para la salud".

"Hice averiguaciones por mi lado, para quedarme tranquila. Riesgo, supuestamente, no tenemos. Pasamos a ser un grupo de estudio", añadió.

Sin embargo, decidió ser cauta: "Vamos a esperar lo que suceda dentro de 15 días", indicó.

El personal sanitario debió crear entonces un "grupo de estudio" para monitorear cómo siguen los cinco psicólogos y qué efectos puede llegar a causarles.

Si bien los especialistas afirman que no hay riesgos para la salud, el gran signo de pregunta está en la inmunidad y en la protección.

Rusia registró la vacuna Sputnik Light

Las autoridades rusas aprobaron el uso de la vacuna de una dosis contra el coronavirus Sputnik Light, que consiste en el primer componente de la Sputnik V, tras estudios que demostraron que presenta una eficacia del 79%, incluso contra las nuevas variantes conocidas, anunció el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas inglesas), que comercializa el inmunizante.

"El Ministerio de Sanidad de Rusia, el Centro de Investigación de Epidemiología y Biotecnología Gamaleya y el RDIF anuncian el registro de la vacuna monocomponente contra el coronavirus Sputnik Light", indicó el comunicado difundido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

La vacuna Sputnik Light permite "mantener altos niveles de inmunidad a las personas que superaron el coronavirus"

Efectividad

"La efectividad de la vacuna de un solo componente 'Sputnik Light' fue del 79,4%, según el análisis de datos del día 28 después de que los ciudadanos de la Federación Rusa recibieran la inmunización, como parte del programa de vacunación masiva, en el período comprendido entre el 5 de diciembre de 2020 y el 15 de abril de 2021", informó organismo en un comunicado.

Se trata de una versión monodosis de la vacuna basada en adenovirus humanos Sputnik V, que requiere dos administraciones con un intervalo de 21 días para la inmunización completa y cuya eficacia alcanza el 91,6%.

El director del Centro Gamaleya, Alexandr Guíntsburg, subrayó que "Sputnik Light puede impedir la propagación del coronavirus gracias a una inmunización más rápida de los grupos de población grandes", en el comunicado del RDIF.

Guíntsburg sostuvo que la vacuna permite "mantener altos niveles de inmunidad a las personas que superaron el coronavirus".

"Sputnik Light es un buen instrumento tanto para la primera aplicación como para la segunda, y además para aumentar la eficacia (de la vacunación) a la hora de combinar las vacunas", apuntó.

Según informó el comunicado, los estudios de seguridad e inmunogenicidad de fase I/II de Sputnik Light, que comenzaron en enero y arrojaron los primeros resultados el 10 de marzo, mostraron que la inmunización con esa vacuna permite desarrollar anticuerpos IgG específicos de antígeno en el 96,9% de las personas vacunadas el día 28 después de la vacunación.

"La respuesta inmunitaria celular a la proteína S del SARS-CoV-2 se induce ya el décimo día en el 100% de las personas vacunadas", describió el texto.

Además, señaló que "la inmunización con la vacuna Sputnik Light de personas que tienen inmunidad preexistente al SARS-CoV-2, permite aumentar más de 40 veces el nivel de anticuerpos IgG específicos de antígeno en el 100% de las personas vacunadas ya en el décimo día".

En referencia a la seguridad, el comunicado señaló que no se registraron efectos adversos graves después de la inmunización.

Las diferencias con la Sputnik V

Es importante tener en cuenta cómo está hecha la Sputnik V, que es muy similar a la diseñada por AstraZeneca, Janssen y CanSino. El producto diseñado por Gamaleya, al igual que las demás, emplea un adenovirus como vehículo para hacer llegar a las células humanas las instrucciones genéticas para producir la proteína S del SARS-COV-2. Así, el sistema inmunitario reconocerá al coronavirus si la persona se infecta y reaccionará para rechazarlo o tratar de combatirlo.

La diferencia entre estas vacunas es el tipo de adenovirus que usan. La vacuna rusa es la única que utiliza dos vectores distintos, ambos adenovirus humanos; el que se aplica en la primera dosis es el adenovirus 26 (Ad26) y el de la segunda, el adenovirus 5 (Ad5).

Lo que comparten todas estas vacunas es la idea de eliminar partes del genoma original del adenovirus para que no pueda replicarse en el organismo humano y, por lo tanto, causar una infección. En concreto, la forma más común de hacerlo es eliminar un gen llamado E1. Los adenovirus son virus implicados en los resfriados comunes, una buena manera de hacer llegar el antígeno a las células humanas sin riesgo, sobre todo si es imposible que el patógeno se reproduzca en el cuerpo y cause enfermedad.

La importación de la vacuna Sputnik V ha sido rechazada en Brasil

"Por definición, puedes tener vacunas con vectores virales replicativos o no replicativos", explicó al sitio Teknautas el presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Marcos López Hoyos. A su vez, explicó: "todas las de adenovirus desarrolladas contra el Covid están clasificadas como no replicantes".