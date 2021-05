Qué efectos verás en tu cuerpo si dejás de consumir gluten, según expertos

Las personas celíacas no pueden digerir el gluten, un componente presente en algunos granos, pero hay muchas personas que no lo son y eligen esta dieta

El gluten es un componente presente en ciertos granos: el trigo, la avena, la cebada y el centeno. De allí la sigla TACC, que se utiliza para identificar aquellos productos que contienen estos granos, o que podrían contenerlos, y advierte a quienes no pueden consumirlos, es decir, a las personas celíacas o con intolerancia al gluten.

Pero no solo los celíacos llevan una dieta sin gluten. Hay muchas personas que, por diversos motivos, eligen dejar de consumir los granos que contienen gluten, algo que podría desencadenar ciertos efectos adversos en el organismo, sobre todo si se hace sin supervisión ni indicación médica o de un experto en Nutrición.

Los efectos de dejar el gluten

1. Ganar o perder peso

La personas que padecen de enfermedad celiaca pueden dejar de absorber con normalidad vitaminas y minerales que son clave para una una correcta nutrición, como el ácido fólico, el hierro o la vitamina D. Si no tratan su condición adecuadamente, podrían llegar a neutralizar la capacidad del cuerpo de utilizar correctamente grasas y carbohidratos, lo que se traduciría en una pérdida de peso.

Una revisión de 2019 publicada en la revista BMC Medicine y reproducida por Eat This, Not That, asegura que una dieta sin gluten podría ayudar a los pacientes celiacos desnutridos a aumentar de peso, ya que algunos productos sin gluten tienden a tener un alto contenido de grasas vegetales.

Por el contrario, y aunque parezca extraño, también podría ayudar a las personas a perder peso. Según un estudio de 2010, una dieta sin gluten ayudó a los adultos a los que se les había diagnosticado recientemente la enfermedad celiaca a normalizar su peso. Aunque esto afecta en mayor medida a las personas que sufren sobrepeso.

Dejar el gluten puede ayudar a las personas celíacas a normalizar su peso

2. Provocar estreñimiento

Cuando se deja de consumir gluten también se dejan de ingerir algunos productos con harinas integrales, que suelen proporcionar una cantidad sustancial de fibra. El pan sin gluten (o los artículos de panadería) no contienen tanta cantidad de fibra, por eso es importante obtenerla de alimentos de origen vegetal, como legumbres, nueces, semillas o incluso pan integral sin gluten. De lo contrario, la persona podría sufrir estreñimiento de forma regular.

3. Podría reducir la absorción de vitaminas y minerales

Si una persona es sensible al gluten o intolerante, no tendrá tanto problema para absorber todos los nutrientes de los alimentos como las personas celiacas. Sin embargo, al cambiar a una dieta sin gluten, es posible que pierda la ingesta de la vitamina B, el hierro y otros micronutrientes que se encuentran en los productos que están hechos a base de trigo.

Pero no hay de qué preocuparse, ya que es posible completar la alimentación con frutas y verduras frescas, pescado y legumbres, que son naturalmente ricos en vitaminas del complejo B, como por ejemplo: palta, garbanzos, salmón y espinaca.

Eso sí, es importante consultar con expertos al momento de hacer cualquier tipo de cambio en la alimentación.

Para hacer cambios en la dieta es importante consultar con expertos

4. Puede reducir la inflamación

Uno de los signos más comunes de intolerancia al gluten es la inflamación, que además puede provocar molestias digestivas (como estreñimiento o diarrea), incluso puede llegar a causar dolor articular y muscular.

Cuando detectas el problema y lo eliminas de tu dieta, en este caso, el gluten, el cuerpo vuelve a su estado natural, se desinflama y se regula a nivel intestinal de nuevo.