¿Querés una sonrisa blanca y perfecta? Estos son los alimentos que te van a ayudar a lograrla

Así como hay productos que pueden predisponer a la aparición de caries, también hay alimentos que se recomienda consumir para tener una sonrisa más linda

El sueño de muchas personas es tener dientes blancos y una sonrisa perfecta. Si bien hay diversos factores que pueden influir en el tono de los dientes y en la salud de la boca en su totalidad, la alimentación es uno de ellos. Y uno muy importante.

Los expertos señalan que para mantener unos dientes sanos y evitar que se oscurezcan es importante mantener una dieta equilibrada, que incluya las vitaminas y nutrientes necesarios para que la salud oral no se resienta. En este sentido, cabe mencionar que hay ciertos alimentos que, por las proteínas que contienen, resultan muy positivos para mantener una sonrisa más blanca y estética.

Alimentos que ayudan a tener una sonrisa más blanca

Los lácteos, como el queso o la leche, contribuyen a la neutralización de la acidez de la placa. Además, son ricos en calcio, fósforo y vitaminas A, B y D.

El consumo de lácteos puede ser muy beneficioso para mantener una sonrisa blanca

Alimentos crudos como las manzanas, zanahorias, apio y pepino ayudan a limpiar la superficie de los dientes y refuerzan las encías.

Comidas con propiedades antibacterianas, como el té verde o negro (siempre sin azúcar) o el chocolate con más de un 80% de cacao.

Semillas de ajonjolí: son ricas en calcio y ayudan a desprender la placa y a reconstruir el esmalte.

Vitaminas y nutritientes aconsejables para una sonrisa más blanca

Las proteínas, el calcio y la vitamina D favorecen la correcta formación de los dientes de leche.

La vitamina A, por su parte, refuerza el esmalte.

Los alimentos con vitamina A ayudan a fortalecer la salud bucodental

Para disfrutar de unas encías sanas, conviene no olvidar en la dieta alimentos ricos en vitamina C y K.

Por último, la vitamina B2 evita la aparición de llagas en la boca.

Para mantener los dientes blancos es importante evitar ciertos alimentos con alta coloración. Esto no significa que no se puedan consumir, sino que conviene reducir su consumo o, en caso de que no sea posible, mantener unas buenas rutinas de higiene tras comerlos. Algunos alimentos con alta coloración y, por tanto, que pueden teñir las piezas dentales son: soja, espinacas, té, café, vino o frutos rojos.

Por último, es muy importante tener en cuenta que la higiene diaria resulta crucial para evitar que la sonrisa pierda su estética. La placa bacteriana y el sarro tienen un color amarillento, por lo que su continua acumulación en la superficie dentaria afectará al blanco de la dentadura. En definitiva, higiene y buena alimentación para mostrar una sonrisa blanca y perfecta.