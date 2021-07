Cómo es el dispositivo que promete cepillar los dientes en 10 segundos

Una startup francesa desarrolló un dispositivo que cambiaría el tradicional cepillo de dientes y que podría reducir el tiempo de cepillado a 10 segundos

La salud bucodental es tan importante como el resto del cuidado del organismo y de la mente. Una de las formas más eficaces y necesarias para preservarla es la higiene de los dientes y de toda la boca, que se hace precisamente a través del cepillado.

Mucho se ha hablado acerca de cuánto tiempo se deben cepillar los dientes. ¿Son dos minutos? ¿Son diez segundos en cada zona? Si se busca una respuesta se encontrarán cientos de opciones y ninguna certeza, por lo que es mejor consultar con el especialista de confianza, que podrá dar una opinión fundada acerca de este aspecto.

Más allá de esto, recientemente se ha inventado un dispositivo que promete lavar los dientes de manera eficaz en apenas 10 segundos. Pero no se trata de un cepillo estándar, como los que conocemos y como se puede conseguir actualmente en cualquier supermercado, farmacia o kiosco, sino que es algo totalmente diferenten.

Su creación estuvo a cargo de Y-Brush, una startup francesa que ha desarrollado un dispositivo con forma de Y, y que cambiaría la apariencia y la forma tradicionalmente asociadas al cepillo de dientes.

Así es el nuevo cepillo Y-Brush

El cepillo de dientes propuesto por esta empresa recuerda a una especie de protector bucal o a los nuevos aparatos correctores transparentes, pero se trata de un diseño ergonómico capaz de alcanzar e incluir todos los dientes a la vez durante el procedimiento de cepillado.

Es un cepillo completamente eléctrico que se pone en marcha desde el momento en el que el usuario aprieta el botón; luego, el nylon de 35.000 filamentos, único material eficaz para conseguir que los distintos filamentos puedan eliminar la placa bacteriana, permitiría cepillar de forma simultánea tanto los dientes como las propias encías.

El principio de cepillado del Y-Brush se basa en la tecnología que ya está presente en los modelos de cepillos de dientes clásicos, conocido con el nombre de "sonic", es decir, vibración. Un proceso, dicho sea de paso, que ya ha sido reconocido por su eficiencia.

3 modos de cepillado

Con la finalidad de adaptar el cepillado a l grado de sensibilidad y de paciencia de cada persona, el cepillo ofrece tres modos.

El Y Brush se puede usar en tres modos de cepillado y tiene un modelo para niños

Uno de los modos es suave, con una duración de 15 segundos

Hay un segundo modo que es estándar, que dura 10 segundos

Finalmente, un modo intensivo que apenas tomará 5 segundos por cada fila de dientes, de modo que conseguiría así un cepillado efectivo y rápido en apenas 10 segundos.

El cepillo de dientes propuesto por Y-Brush, según especificaron desde la empresa, consigue adaptarse a todas las mandíbulas y todos los dientes, de manera que los niños pueden utilizarlo desde los cuatro años de edad. Sin embargo, cabe mencionar que la marca también ha desarrollado un modelo específico para niños pequeños, hasta los 12 años de edad.

Por último, es importante tener en cuenta que los resultados han sido validados clínicamente por diferentes pruebas in vitro e in vivo, algo que sin duda alguna hay que destacar. Y es que, como afirmarían muchos odontólogos, "dentadura no hay más que una".