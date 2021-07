¿Cómo evitar el aburrimiento en los planes de alimentación?

Las dietas se suelen pensar como planes aburridos que hay que hacer por obligación, pero hay muchos recursos para evitar sentirlas de esa forma

Cuando se piensa en un plan de alimentación para bajar de peso, algo que frecuentemente se llama "dieta", lo primero que nos viene a la mente es una porción de carne con ensalada o una pechuga de pollo a la plancha con puré de calabaza. Si bien este tipo de platos pueden, en principio, ayudar a "perder" algunos kilos, con el correr del tiempo resultan difíciles de sostener. ¡Llega el aburrimiento de comer siempre lo mismo!

Es en ese momento cuando comienza la búsqueda de otras alternativas, aquellas que dejamos completamente de lado por creer que engordan, en lugar de buscar adaptarlas a comidas más saludables. La falta de variedad y de gustos, cuando se prolonga en el tiempo, acaba por ocasionar el abandono del plan de alimentación y del cuidado de la dieta. Y es aquí donde aparece el famoso efecto rebote, que desencadena un incremento de peso y en algunos casos puede llevar a volver al punto de origen.

Si bien a muchas personas les sirve tener un menú más monótono en un principio, cuando se trata de dar continuidad en el tiempo necesitamos más variantes en las comidas, más sabor y que además sean bajas en grasas, en azúcares y calorías para que nos ayuden a seguir bajando de peso.

Es totalmente posible bajar de peso y comer de manera saludable sin aburrirse. ¿La clave? Animarse a experimentar más en la cocina dedicando un poco más de tiempo a la elaboración de las comidas, consiguiendo recetas, diferenciando qué sabores más agradables, probando alimentos y poder probar preparaciones que no comemos solo porque no tenemos el hábito o nos quedamos con la idea de que "no nos gustan" porque en algún momento las probamos.

Sin embargo, no todos tenemos el tiempo necesario para hacer esta búsqueda. Además, hacerlo sin ayuda alguna puede resultar muy dificultoso. Frente a este escenario, las respuestas comunes suelen ser: "No tengo tiempo: ni de ir a hacer las compras, ni de cocinar", "No me voy a poner a cocinar para mí solo", "No me gusta cocinar".

¿Qué alternativas existen para ahorrar tiempo y comer saludable?

Una de las alternativas es buscar algún profesional especialista en nutrición que nos ayude y nos guíe.

Otra opción muy confiable y con buenos resultados es consumir viandas light que nos muestren que comer rico, sano y bajar de peso es posible.

En Viandas Cormillot ofrecen ambos servicios, ya que son preparaciones gourmet que cumplen con todo lo que anteriormente se ha mencionado. Además, el servicio da la posibilidad del acompañamiento con profesionales de nutrición, actividad física y motivación para que el proceso sea más fácil y agradable en el presente, completo y nos ayude a sentar las bases para luego mantener los resultados conseguidos a través de poder sostener estos nuevos hábitos saludables.

Viandas Cormillot tiene una gran cantidad de opciones para elegir

A su vez, en Viandas Cormillot tienen muy presente la necesidad de mantener los gustos y no prohibir ninguna comida. Por eso, han desarrollado una línea de postres, que sacían, con las cantidades, ingredientes y preparaciones indicadas. El objetivo es cubrir la necesidad del dulce que muchos tenemos y, con la idea que engordan, procedemos a eliminarlos completamente en un plan de descenso de peso, lo cual ocasiona angustia y ansiedad, que hacen que no podamos incorporar hábitos perdurables en el tiempo, ya que no nos sentimos a gusto con ello.

La clave no es eliminar variedad, sino aumentarla incorporando nuevos sabores, cocciones y recetas. Solo o con ayuda, pero no dejes de probar el único camino que te llevará a un plan exitoso.

Bajar de peso, estar sano y comer rico es posible.

