Como sano pero no bajo de peso: las porciones son un factor importante, pero difícil de poner en práctica

Muchas personas refieren tener problemas con su alimentación, ya que llevan una dieta saludable y variada pero no bajan de peso

En los últimos tiempos vemos que muchas de la personas tienden a mejorar sus hábitos alimentarios ya sea por recomendación médica ante un problema de salud en particular por ejemplo hipertensión, colesterol y/o triglicéridos altos, diabetes, resistencia a la insulina, etc. y/o porque tienen unos kilos demás y les gustaría bajarlos. Implementan las sugerencias de su doctor o nutricionista y no ven un buen descenso o bajan unos kilos y luego el descenso se frena, quedan con la sensación de todo el esfuerzo, lo cual lleva a desaliento y muchas veces a abandonar todo!

Una respuesta a ese no descenso puede estar en "el tamaño de las porciones" que consumen, es decir, la comida es sana porque disminuyeron el consumo de sal, disminuyeron el consumo de grasas, incorporaron más frutas y verduras pero las porciones están grandes! Y es lo más difícil de notar…

Las porciones son una parte clave de la alimentación

Ahora bien ¿Cómo deberían ser las porciones? En principio sugerimos disminuir un 20% el tamaño de la porción del plato principal, incorporando al inicio de las comidas líquidos como un caldo o sopa de verduras, un plato de vegetales y luego el plato principal en menor cantidad de modo de que sea gradual y evitar estar con hambre al poco tiempo después de la comida que pueda derivar en un "picoteo" más tarde.

Otra forma más visual es a través de ver cómo deberían ser las porciones para un determinado valor calórico que me indicaron consumir. Referencias que se suelen utilizar como tamaños de platos o palma de la mano a veces en la práctica no alcanzan. Como todo, hay que lograr el hábito correcto!

El plan para bajar de peso implica tener control y programación sobre lo que se consume

El plan bajar de peso no es sinónimo de pasar hambre, comer aburrido, o prohibirse de cosas que disfrutamos. Es tener control y programación sobre lo que comemos.

El cambio de hábitos alimentarios es posible, y cada uno tiene que encontrar su camino.