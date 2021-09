Cuáles son las seis causas más frecuentes de aparición de manchas rojas en la piel

En general, la aparición de este tipo de reacción cutánea responde a un proceso alérgico desencadenado por factores ambientales

La piel es uno de los órganos más frecuentemente afectados por procesos alérgicos. Hay varias causas para la alergia en la piel, pero todas ellas suelen presentarse con dos características: erupción cutánea -manchas o placas rojizas en la piel- e intensa picazón.

Es importante tener en cuenta que las alergias de piel son dermatitis no contagiosas, por lo que no hay ningún problema en compartir objetos o ropa, convivir o tocar la piel del paciente. Cualquier tipo de proceso infeccioso que desencadene una reacción de similares características debe recibir un tratamiento diferente.

Urticaria

La urticaria es una lesión de piel, rojiza, en placas y con relieve, que provoca intensa picazón; suele ser causada por procesos alérgicos, aunque también puede desencadenarse como efecto adverso de la toma medicamentos, consumo de alimentos, algunas picaduras o contacto con sustancias, tales como pinturas, látex, polen, saliva de animales, entre otros.La urticaria de origen alérgica suele surgir minutos después del contacto con el alérgeno. Es importante aclarar que la urticaria es una manifestación típica de alergia en la piel, pero puede tener un origen no alérgica, provocada por infecciones, principalmente de origen viral o bacteriano. Entre las causas más comunes son gripe, resfriados, infección urinaria, faringitis, mononucleosis, infección por coxsackievirus, VIH, etc. La urticaria de origen infeccioso puede surgir en cualquier momento del curso de la infección. En los niños, el 80% de los casos de urticaria son de origen infeccioso, no teniendo nada que ver con procesos alérgicos.La urticaria no alérgica también puede surgir por estímulos físicos, como calor, frío, ejercicio físico o presión sobre la piel. Hay también casos de urticaria crónica, que duran más de 6 meses y pueden no presentar una causa clara.

Angioedema

Este tipo de afección tiene el mismo origen de la urticaria, pero es una forma de alergia más grave, ya que compromete las capas más profundas de la piel y también las mucosas. Así, puede provocar hinchazón de los labios, lengua, ojos y de las vías respiratorias.

Es importante tener en cuenta que se trata de un cuadro peligroso que puede llevar a la dificultad respiratoria por edema de glotis o asma grave, e incluso evolucionar hacia shock anafiláctico. El angioedema presenta mayor riesgo de surgir en personas con historia de urticaria, que se reexpresan a la sustancia a la que son alérgicas.

Cualquier persona con cuadro de urticaria asociada a la edema de los ojos o de los labios debe buscar atención médica de manera rápida.

Dermatitis de contacto

La dermatitis de contacto es una forma de irritación de la piel causada por el contacto directo con alguna sustancia irritante. Hay dos formas de dermatitis de contacto: la más común es la causada por contacto de la piel con sustancias naturalmente irritantes; la segunda forma es el contacto de la piel con sustancias en las que el paciente es alérgico.Entre las causas más comunes de la dermatitis de contacto cabe destacar la bijouterie -principalmente las que contienen metales como níquel, cromo y cobalto-, oro, plantas venenosas, antibióticos tópicos, látex, perfumes o cosméticos, goma, cuero, esmaltes, alcohol e incluso jabones perfumados. Los síntomas de la dermatitis de contacto son una erupción, que puede picar o arder, incluso puede aparecer acompañada de pequeñas ampollas o grietas en la piel. La erupción de la dermatitis de contacto tiende a quedar restringida a las áreas que entraron en contacto con la sustancia nociva, es decir, que no se extiende al resto de la piel.En la mayoría de los casos, la dermatitis desaparece después de algunos días si el paciente ya no tiene contacto con la sustancia que desencadenó la erupción. En los casos de reacción más intensa, las pomadas con corticoides pueden ser necesarias.

Dermatitis atópica

La dermatitis atópica, también llamada eczema atópico, es una lesión de piel, muy común en niños, que surge habitualmente en áreas de pliegues, como la fosa poplítea -parte trasera de las rodillas-, cuello y fosa cubital -parte de detrás de los codos-. En los bebés, la cara es un área que también puede verse afectada con frecuencia.Las causas de la dermatitis atópica son desconocidas, pero es probable que haya una combinación de piel reseca e irritada con defectos del sistema inmunológico. Es importante considerar que el estrés psicológico puede agravar las lesiones. En aproximadamente el 85% de los casos, la dermatitis atópica aparece dentro de los primeros 5 años de vida. La erupción de la dermatitis atópica es un eczema pruriginoso, que suele tener placas escamosas, gruesas y oscurecidas.El eczema atópico es una condición crónica, con períodos de mejora alternados con fases en que se agrava la erupción. Cerca del 40% de los niños dejan de tener la enfermedad espontáneamente al llegar a la vida adulta. En el resto de los casos, esta dermatitis no tiene cura, permaneciendo por el resto de la vida.

Picaduras de mosquito

Las picaduras de este tipo de insecto son causas comunes de alergia en la piel, ya que el mosquito inyecta su saliva para que ejerza un efecto anticoagulante en la sangre succionada. Precisamente, es la saliva del mosquito la sustancia que suele causar las reacciones alérgicas en las personas. En la mayoría de los casos, la reacción a la picadura es pequeña y localizada, y tiene como síntoma más habitual una pequeña elevación rojiza en la piel con intensa picazón.

Los síntomas de la picadura suelen surgir dentro de 20 minutos y pueden tardar hasta 2 días para desaparecer. Cuanto más sensible es la saliva del mosquito, más extensa y más intensa suele ser la reacción a la picadura.

Sin embargo, algunas personas presentan una sensibilidad mayor que la normal a las picaduras de mosquito, desarrollando un cuadro llamado prurigo estrófulo. En general, después de una sola picadura, desarrollan varias lesiones rojiza y pruriginosas, como si hubieran sido picadas por varios mosquitos al mismo tiempo en diferentes partes del cuerpo. En estos casos, las lesiones pueden durar hasta un mes.

Las picaduras de mosquito son una de las manchas rojas que pueden aparecer en la piel

Dermatitis seborreica

La dermatitis seborreica, también llamada eczema seborreico, es una enfermedad de la piel bastante común y que pica mucho. Esta forma de dermatitis es una inflamación crónica que surge en áreas de la piel que contienen gran número de glándulas sebáceas.A pesar de que se parecen mucho a otras dermatitis de origen alérgico, con aparición de placas y mucha picazón, la dermatitis seborreica no es exactamente una alergia de piel, aunque aparentemente es causada por una reacción del sistema inmunológico a la presencia de un tipo de hongo en la piel.