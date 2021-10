Qué es un aneurisma cerebral, la afección que tuvo Fernán Mirás por la que tuvieron que colocarle un stent

Fernán Mirás debió ser internado e intervenido como consecuencia de un cuadro de malestar provocado por un aneurisma cerebral; qué es y cómo se trata

El actor Fernán Mirás fue internado en las últimas horas en el Sanatorio Los Arcos del barrio porteño de Palermo tras sufrir un aneurisma, por lo cual le debieron colocar un stent, y permanecía internado en la sala de terapia intensiva.

Todo comenzó este jueves al mediodía, cuando Mirás comenzó a sentirse mal y fue trasladado al sanatorio donde le realizaron varios estudios y tras detectarle la aneurisma, los médicos decidieron colocarle un stent. Este jueves por la noche, ART, la obra que protagoniza el actor junto Mike Amigorena y Pablo Echarri en el teatro Multitabaris, tuvo que ser suspendida.

Qué es un aneurisma cerebral

Un aneurisma cerebral es una protuberancia o dilatación en un vaso sanguíneo en el cerebro, tal como lo definen los expertos de la Clínica Mayo. En ocasiones, tiene el aspecto de una cereza que cuelga de un tallo.

Puede presentar una pérdida o una rotura y causar sangrado en el cerebro, lo que se conoce como accidente cerebrovascular hemorrágico. Frecuentemente, la rotura de un aneurisma cerebral se produce en la zona entre el cerebro y los tejidos delgados que lo recubren. Este tipo de accidente cerebrovascular hemorrágico se denomina hemorragia subaracnoidea.

Es importante tener en cuenta que la rotura de un aneurisma es una grave amenaza para la salud y la vida del paciente, por lo que requiere el tratamiento médico inmediato.

Sin embargo, la mayoría de los aneurismas cerebrales no presentan roturas, no crean problemas de salud y no causan síntomas. Muchas veces, estos aneurismas se detectan durante pruebas que se realizan para otras afecciones.

El tratamiento de un aneurisma sin rotura puede ser adecuado en algunos casos y puede evitar una rotura en el futuro, es decir, prevenir consecuencias severas que podrían derivar de ese inconveniente.

Un dolor intenso de cabeza puede ser síntoma de la rotura de un aneurisma

Qué síntomas provoca la rotura de un aneurisma

Un dolor de cabeza repentino e intenso es el síntoma clave de la rotura de un aneurisma. Este dolor de cabeza suele describirse como el «peor dolor de cabeza» que puedas sentir.

Los signos y síntomas frecuentes de la rotura de un aneurisma son:

Dolor de cabeza repentino y muy intenso

Náuseas y vómitos

Rigidez en el cuello

Visión borrosa o doble

Sensibilidad a la luz

Convulsiones

Caída del párpado

Pérdida del conocimiento

Confusión

Aneurisma con filtración

En algunos casos, un aneurisma puede filtrar una pequeña cantidad de sangre. Esta filtración (sangrado centinela) puede causar solamente dolor de cabeza repentino y muy intenso. Es importante tener en cuenta que suele producirse una rotura más grave después de la filtración.

Qué síntomas provoca un aneurisma sin rotura

Es posible que un aneurisma sin rotura no produzca síntomas, más aún si es pequeño. Sin embargo, un aneurisma sin rotura más grande puede ejercer presión sobre los tejidos y los nervios del cerebro, lo que posiblemente provoque los siguientes síntomas:

Dolor arriba y detrás de un ojo

Una pupila dilatada

Cambios en la vista o visión doble

Entumecimiento de un lado del rostro

Es esencial considerar que se debe consultar con un médico ded manera urgente si aparece un dolor de cabeza repentino y muy intenso, ya que, tal como se ha mencionado, esto puede ser síntoma de un aneurisma roto.

Cuáles son las causas de un aneurisma

Los expertos de la Clínica Mayo afirman que se desconocen las causas de los aneurismas cerebrales, pero hay una variedad de factores que pueden aumentar el riesgo de presentarlos.

Cuáles son los factores de riesgo

Hay una serie de factores que pueden contribuir a debilitar una pared arterial y a aumentar el riesgo de sufrir un aneurisma cerebral o la rotura de un aneurisma. Los aneurismas cerebrales son más frecuentes en los adultos que en los niños, y más frecuentes en las mujeres que en los hombres.

Algunos de estos factores de riesgo se desarrollan con el tiempo, mientras que otros están presentes en el nacimiento.

Factores de riesgo que se presentan con el tiempo

El tabaquismo es uno de los factores de riesgo de desarrollar un aneurisma

Algunos de ellos son:

Edad avanzada

Tabaquismo

Presión arterial alta (hipertensión)

Abuso de drogas, especialmente el uso de cocaína

Consumo excesivo de alcohol

Algunos tipos de aneurismas pueden presentarse después de una lesión en la cabeza (aneurisma disecante) o a partir de ciertas infecciones de la sangre (aneurisma micótico).

Factores de riesgo presentes en el nacimiento

Los trastornos seleccionados que están presentes desde el nacimiento pueden estar relacionados con un riesgo alto de tener un aneurisma cerebral. Algunos de ellos son: