Cómo es el tratamiento que logró eliminar por completo tumores cerebrales en pacientes terminales

Una nueva terapia contra el cáncer logró destruir completamente tumores cerebrales presentes en pacientes terminales sin intervención física

Una nueva terapia contra el cáncer ha logrado destruir totalmente los tumores cerebrales de pacientes terminales con cáncer en el cerebro o garganta. Luego del tratamiento -que fue una combinación de drogas para estimular el sistema inmunológico- los tumores desaparecieron por completo sin la necesidad de intervenir quirúrgicamente al paciente.

A pesar de que el valor estadístico del experimento de fase 3 es todavía limitado y el tratamiento requiere más pruebas, tanto científicos como pacientes se han mostrado realmente sorprendidos y esperanzados por los fantásticos resultados. El profesor Kevin Harrington, uno de los autores del experimento, afirmó a The Guardian que la prueba demuestra que la combinación de drogas consiguió la extensión de vida media más grande experimentada por pacientes con cáncer de cabeza o cuello en fase metastásica.

En muchos de los casos, como el de un paciente con un cáncer terminal de cáncer de garganta con metástasis en los pulmones, el tumor desapareció totalmente al final del tratamiento. Cabe mencionar que esto sucedió después de que le anunciaran previamente que su muerte era inminente. El hombre, según cuentan los investigadores, está bien cuatro años después del tratamiento y el cáncer no ha vuelto a aparecer. Con 77 años en la actualidad, el paciente cuenta que, cuando el profesor Harrington le habló de la prueba, ya no tenía nada que perder, por eso decidió hacerlo. "Al final fue una salvación. No tuve casi ningún efecto secundario y pude continuar con mi vida con normalidad". De hecho, afirma que evolucionó tan bien que los médicos le dejaron irse a un crucero con su esposa antes de terminarlo en 2019.

El tratamiento no requeriría intervención quirúrgica para la eliminación de los tumores

Cómo funciona el tratamiento

El Instituto de Investigación del Cáncer británico presentó los resultados del impactante estudio en la edición virtual de este años del congreso de la Sociedad Europea de Medicina, según informa The Guardian. El equipo de científicos del instituto, investigadores The Royal Marsden NHS Foundation Trust y otros médicos en Grecia y Estados Unidos, el estudio "CheckMate 651" de fase tres fue probado en 947 pacientes.

En vez de utilizar quimioterapia, los investigadores usaron una combinación de las terapias nivolumab y ipilimumab que provocan que el sistema de defensa natural del organismo ataque a las células cancerígenas de este tipo de tumores. La combinación de inmunoterapias eliminó por completo los tumores en muchos de los pacientes, sobre todo en aquellos con altos niveles de PD-L1, una molécula que regula la inmunidad de las células y que, en 2003, fue identificada como un posible objetivo con el que identificar y atacar a células cancerígenas.

El tratamiento mejora la calidad de vida de los pacientes

Sin embargo, además del efecto dramático en los tumores, los autores del estudio destacan que este tipo de terapia no tiene efectos secundarios como la quimioterapia. Esta última es muy agresiva con el organismo, dañando otras funciones en su camino para intentar acabar con los tumores.

El tratamiento no tiene tantos efectos adversos como la quimioterapia

Según los resultados del informe, no sólo este nuevo tratamiento es mucho más efectivo que al quimioterapia sino que además los pacientes pudieron continuar con su vida de forma normal, sin verse debilitados. Según otro de los investigadores del estudio, el profesor Kristian Helin del Instituto para la Investigación del Cáncer, la nueva terapia evita los difíciles efectos de la quimioterapia.

De nuevo, el tratamiento no es una bala de plata que se puede aplicar a todo tipo de pacientes, pero abre la puerta de la esperanza para un gran número de enfermos. Ya se pueden dar prisas con las siguientes fases de prueba.