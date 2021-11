Qué es la anosognosia, la afección que padecería Alberto Fernández según Facundo Manes

El diputado electo Facundo Manes habló acerca del Presidente y se refirió a la decisión del mandatario de "festejar el triunfo" en las elecciones

El diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires Facundo Manes se refirió al presidente Alberto Fernández, luego de que el jefe de Estado decidiera "festejar el triunfo" de los comicios, si bien sufrió una derrota en las elecciones. Es por eso que afirmó que "tiene anosognosia".

"En la neurología hay algo que se llama anosognosia, y significa no reconocer el problema y cuando un paciente no reconoce el problema, no va a poder encarar la rehabilitación", dijo el médico.

Al referirse al llamado de Alberto Fernández a celebrar "el triunfo" en el acto que se realizará mañana en la Plaza de Mayo por el Día de la Militancia, precisó: "Me da una sensación de sorpresa que el Gobierno festeje, porque no ganó".

"No reconocen la situación, hubo casi 10 puntos de diferencia. Fue un triunfo claro de Juntos por el Cambio, por primera vez ante un peronismo unido. Pero no hay nada para festejar, nadie tiene que estar contento en un país con la mitad de la población en la pobreza", advirtió.

También habló sobre los números que separan a Juntos del Frente de Todos en la elección bonaerense: "En la provincia, aunque la victoria fue más ajustada, es tan o más meritoria que en las PASO, porque el Gobierno esta vez puso recursos del Estado al servicio de lo electoral", sentenció.

"Detrás de un Presidente que llama a festejar un triunfo que no fue, hay una persona más preocupada por sobrevivir dentro de su propio espacio que brindarle seguridad a la gente, hacerse cargo de los problemas", indicó.

"Necesitamos estar unidos y resignar los intereses personales en pos de un patriotismo que se necesita en Argentina en estos momentos", concluyó.

Qué es la anosognosia en términos médicos

El término "anosognosia" proviene del griego y está formada por la conjunción del prefijo a (no, o sin), nosos (enfermedad) y gnosis (conocimiento). ¿Qué significa esto? Por definición es "sin conocimiento de enfermedad".

La anosognosia es un síntoma que puede aparecer en diferentes patologías, trastornos o enfermedades, como en la esquizofrenia, el trastorno bipolar, tras algunos tipos de ictus u otras lesiones cerebrales, y en muchos casos de demencia, como suele ser habitual en la enfermedad de Alzheimer.

La anosognosia suele aparecer en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer

Debido a esta falta de introspección, la persona con anosognosia no tiene la intención de negarse a reconocer sus propios olvidos o errores, sino que no tiene modo alguno de saber que los está cometiendo. En otras palabras, no tiene conciencia de la enfermedad que padece.

Este síntoma aparece de forma temprana en algunas personas con demencia y más tarde en otras, de modo que conduce a la falta de conciencia de la enfermedad, en distinto grado.

Hay distintos grados de anosognosia

Cabe mencionar que la anosognosia se puede expresar de distintas formas o en distintos grados.

El hecho de que una persona padezca deterioro cognitivo o demencia no implica necesariamente que tenga falta de conciencia de lo que le sucede o, al menos, no de todo lo que le sucede.

Se puede dar de forma más clara en algunos aspectos y no tanto en otros. No todas las personas con Alzheimer presentan el mismo grado de falta de conciencia ni una misma persona en distintos momentos de la enfermedad. De todos modos, lo más frecuente es que la persona conserve una capacidad parcial de introspección y de percepción de sus propios déficits, es decir que se mantiene consciente de algunos aspectos o mantiene una conciencia de ellos que es fluctuante.

Si en las primeras fases de la enfermedad la anosognosia no ha aflorado, la persona con Alzheimer probablemente se mostrará preocupada por su situación, incluso puede llegar a deprimirse, pero también puede mostrar interés por planificar su futuro. Sin embargo, en otros casos, esta falta de conciencia puede aparecer ya en fases iniciales, por lo que puede negar rotundamente padecer ninguna enfermedad o déficit.

Existe un término técnico, anosodiaforia, que puede entenderse como una variante de la anosognosia, y se usa para definir la actitud de cierta indiferencia hacia los propios problemas de salud. Viene a ser como si la persona expresara: "Sé que me falla la memoria, pero no le doy la importancia que realmente tiene, y tampoco a la causa que lo provoca".

Es aquella situación, por ejemplo, en la que la persona con Alzheimer, presentando ya problemas muy importantes de memoria, parece no darle ninguna importancia. Por ejemplo, puede decir que no recuerda el año en que nació ni la edad que tiene, o la calle donde vive y no darle ninguna importancia, incluso riendo de ello. Es decir, reconoce el déficit, pero su reacción puede sorprender por lo despreocupada que es.