¿Otra pandemia? La OMS advierte por la expansión de la gripe aviar en Europa y Asia

En los últimos días se detectaron varios brotes de este virus en ambos continentes, por lo que advierten sobre un crecimiento rápido de los casos

En los últimos días se han notificado a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) varios brotes de gripe aviar grave en Europa y Asia, en una señal de que el virus vuelve a propagarse rápidamente.

La propagación de la enfermedad altamente patógena, frecuentemente llamada gripe aviar, ha puesto en alerta a la industria avícola después de que brotes anteriores provocaran el sacrificio de decenas de millones de aves. Cabe mencionar que los brotes también suelen dar lugar a restricciones comerciales.

El nuevo brote también está llamando la atención de los epidemiólogos, dado que el virus puede transmitirse a los humanos. China ha notificado 21 infecciones humanas por el subtipo H5N6 de la gripe aviar en lo que va de año, más que en todo el año 2020.

Corea del Sur informó de un brote en una granja de unas 770.000 aves de corral en Chungcheongbuk-do, de acuerdo a lo informado el lunes la OIE, citando un informe de las autoridades surcoreanas. Según se informó, todos esos animales fueron sacrificados.

También en Asia, Japón notificó su primer brote de la temporada de invierno de 2021, en una granja avícola del noreste del país, dijo la OIE, confirmando un comunicado de la semana pasada del Ministerio de Agricultura japonés. El serotipo de este brote fue el H5N8.

En Europa, Noruega informó de un brote de gripe aviar H5N1 en la región de Rogaland en una manada de 7.000 aves, según la OIE.

Países de Asia y de Europa han reportado casos de gripe aviar

Los brotes suelen producirse en otoño y se propagan a través de las aves silvestres que migran.

El Gobierno belga aumentó la alerta por riesgo de gripe aviar y ordenó que las aves de corral se mantuvieran en el interior a partir del pasado lunes, después de que se identificara una variante altamente patógena de la gripe aviar en un ganso silvestre cerca de Amberes.

Esta medida se produce después de que la vecina Francia adoptara una medida similar a principios de este mes y los Países Bajos en octubre.

Es importante tener en cuenta que la gripe aviar no se transmite por el consumo de productos avícolas.

Cuáles son los síntomas de la gripe aviar en humanos

Los signos y los síntomas reportados de las infecciones por el virus de la influenza aviar A en seres humanos han oscilado de leves a graves e incluyeron casos de conjunctivitis, enfermedades similares a la influenza -fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares- que suelen estar acompañadas de náuseas, dolor abdominal, diarrea, vómitos, enfermedades respiratorias graves -falta de aire, dificultad para respirar, neumonía, insuficiencia respiratoria aguda, neumonía viral-, cambios neurológicos -estado mental alterado, convulsiones- y otros órganos comprometidos.

Los virus H7N9 de origen asiático y los virus H5N1 de origen asiático de la HPAI (forma altamente patógena de la influenza aviar) han sido responsables de la mayoría de los casos de humanos infectados por el virus hasta la fecha a nivel mundial, incluidos la mayoría de los casos de enfermedad grave y más casos de muerte.

La fiebre es uno de los síntomas de la gripe aviar

Cómo se detecta la infección por influenza aviar de tipo A en humanos

La infección por el virus de la influenza aviar A en personas no puede diagnosticarse únicamente mediante los signos y síntomas clínicos. Esto significa que es necesario realizar pruebas de laboratorio, tal como lo indica la información difundida por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus iniciales en inglés).

La infección por el virus de la influenza aviar A generalmente se diagnostica a través de una muestra de las vías respiratorias superiores (nariz o garganta) de la persona enferma. (Las pruebas son más precisas cuando las muestras son tomadas durante los primeros días de la enfermedad). Este espécimen es enviado a un laboratorio; el laboratorio buscará cualquiera de los virus de la influenza aviar A a través de una prueba molecular o tratará de cultivar el virus, o empleará ambas opciones. (El cultivo del virus de la influenza aviar A debe hacerse solamente en laboratorios con altos niveles de bioseguridad).

En el caso de los pacientes enfermos de gravedad, la toma de especímenes y muestras de las vías respiratorias inferiores pueden dar lugar al diagnóstico de infección por el virus de la influenza aviar. No obstante, para algunos pacientes que ya no están muy enfermos o que se han recuperado plenamente, puede ser difícil detectar el virus de influenza aviar A en los especímenes. En ocasiones, es posible que aún se pueda diagnosticar una infección por el virus de la influenza aviar A al buscar pruebas de anticuerpos producidos en respuesta al virus. Sin embargo, ésta no siempre es una opción porque requiere dos muestras de sangre (una tomada durante la primera semana de la enfermedad y otra tomada entre 3 y 4 semanas más tarde). Además, la verificación de los resultados puede tardar varias semanas, y los exámenes se deben realizar en un laboratorio especial, como en los CDC.

Los CDC han publicado directrices para médicos y profesionales de salud pública en los Estados Unidos para el análisis, la recolección y el procesamiento de muestras de pacientes que podrían haber contraído el virus de la influenza aviar A.

Cómo se trata la infección de influenza aviar de tipo A en humanos

Actualmente los CDC recomiendan un inhibidor de la neuraminidasa para el tratamiento de infecciones en seres humanos por los virus de la influenza aviar A. Los CDC publicaron directrices sobre la influenza aviar para profesionales de la salud y personal de laboratorio, incluyendo directrices sobre el uso de medicamentos antivirales para el tratamiento de infecciones en humanos por nuevos virus de la influenza asociados a enfermedades graves. Los análisis de los virus de la influenza aviar que circulan en todo el mundo sugieren que la mayoría de los virus son susceptibles al oseltamivir, peramivir y al zanamivir. Sin embargo, se han reportado algunas evidencias sobre la resistencia antiviral de los virus H5N1 y H7N9 de origen asiático aislados de algunos casos en seres humanos. El monitoreo de la resistencia antiviral entre los virus de influenza aviar tipo A es crucial y continuo.

La gripe aviar ha comenzado a expandirse por países de Europa y Asia

Cómo se previene la infección del virus de la influenza aviar de tipo A en humanos

De acuerdo a lo indicado por los CDC, la mejor manera de prevenir el contagio de los virus de la influenza aviar de tipo A es evitar las fuentes de exposición. La mayoría de las infecciones en humanos con los virus de la influenza aviar de tipo A han ocurrido luego del contacto directo o cercano con aves de corral infectadas.

Las personas que han tenido contacto con aves infectadas pueden administrar medicamentos antivirales contra la influenza a modo de prevención. Aunque es más común que los medicamentos antivirales se usen para tratar la influenza, también pueden ser utilizados para prevenir la infección en alguien que ha estado expuesto a los virus de la influenza. Cuando se los utiliza para prevenir la influenza estacional, los medicamentos antivirales tienen una efectividad del 70 % al 90 %. Los CDC han publicado directrices provisionales dirigidas a médicos y profesionales de la salud pública en los Estados Unidos sobre el seguimiento y la quimioprofilaxis antiviral contra la influenza de personas expuestas a aves infectadas con los virus de la influenza aviar A.

La vacunación contra la influenza estacional no prevendrá el contagio de los virus de la influenza aviar de tipo A, pero puede reducir el riesgo de coinfección con los virus de la influenza humana y aviar de tipo A. Además es posible fabricar una vacuna que pueda brindar protección a las personas contra los virus de la influenza aviar. Por ejemplo, el Gobierno de los Estados Unidos tiene una reserva de vacunas para proteger contra algunos virus de la influenza aviar A H5N1 de origen asiático. La reserva de vacunas podría utilizarse si virus similares al H5N1 comienzan a propagarse fácilmente de persona a persona. Como los virus de la influenza cambian, los CDC continúan creando nuevos virus candidatos para las vacunas según sean necesarios. Crear un virus candidato para la vacuna es el primer paso para fabricar una vacuna. Vea "Fabricar un virus candidato para la vacuna (CVV) correspondiente al virus de la influenza aviar altamente patógena (influenza aviar)" para obtener más información sobre este proceso.