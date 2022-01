Aspirina: qué es, para qué se utiliza y qué contraindicaciones tiene este medicamento que parece inofensivo

¿A quién podría hacerle mal una aspirina, no? Esta es una pregunta que muchas personas se suelen hacer al momento de tomar este fármaco para diversas molestias, dolencias, o afecciones. La realidad es que lo que parece inofensivo y en Argentina es de venta libre, es decir, se consigue sin receta ni prescripción médica, es un medicamento que tiene varias utilidades y que no es inocuo.

Conoer en profundidad las características de la aspirina hará que quienes solían tomarla la vean de otra forma y la consuman de manera más responsable.

Aspirina ¿para qué sirve?

"La aspirina es un farmaco antiinfamatorio no esteroide (AINE) que se suele utilizar como antiinflamatorio, antipirético, analgésico y antiagregante plaquetario", explica el Dr. Juan Carlos Stutz, médico especialista en Cirugía cardiovascular y Jefe de Unidad del Servicio de Cirugía Vascular Periférica del Hospital Interzonal General de Agudos (H.I.G.A) Presidente Perón.

¿Es anticoagulante?

El profesional hace hincapié en la respuesta a esta pregunta: "La aspirina no es un anticoagulante, sino que es un antiagregante plaquetario". ¿Qué significa esto? Que se trata de un medicamento que "disminuye el efecto de las plaquetas en la formación de trombos".

La aspirina se puede usar como antipirético, además de sus otros efectos

Para el dolor de cabeza

"La aspirina se utiliza masivamente y por venta libre como anticefaleico, ya sea sola o asociada con cafeina" (la conocida cafiaspirina), indica el profesional.

En este sentido, hace hincapié en que "esta actitud popular debe ser tomada con cuidado y consultar al médico antes de consumir cualquier medicamento, ya que muchas cefaleas pueden ser indicio de otro tipo de patología, que puede ser enmascarada con el uso libre de esta medicación".

Aspirina para trombosis

"La aspirina puede prevenir los episodios de trombosis arteriales por su efecto antiagregante", afirma el Dr. Stutz, y luego agrega: "Pero no tiene ningún efecto sobre episodios de trombosis venosas que tienen otro mecanismo de producción"

¿La aspirina baja la presión y destapa las arterias?

Estas dos inquietudes son clave, ya que son muchas las personas que confunden el mecanismo de acción de la aspirina, o creen que tiene efectos distintos a los que realmente provoca.

"La aspirina no afecta mayormente la presion arterial", explica el Dr. Stutz, quien a continuación agrega: "Y no destapa las arterias". Para provocar este efecto, "existen otros medicamentos (fibrinolíticos) utilizados en procedimientos hemodinamicos que pueden destapar arterias trombosadas, pero no la aspirina", señala.

¿Cuál es el compuesto de la aspirina?

"El compuesto de la aspirina es el ácido acetil salicílico, lo que hace que la aspirina sea un AINE de la familia de los salicilatos", indica el experto.

¿Cuál es el nombre genérico?

Tal como se ha indicado, la aspirina contiene un compuesto activo llamado ácido acetilsalicílico.

¿Qué diferencia hay entre la aspirina y el ácido acetilsalicílico?

Aspirina es un nombre comercial de labortorio Bayer que se popularizó como el nombre de la droga y ácido acetil salicílico es el nombre genérico de la droga.

¿Qué productos contienen ácido salicílico?

En el mercado se pueden encontrar muchos productos con ácido salicílico. Se trata de un compuesto que se emplea con mucha frecuencia en la industria cosmética, de modo que se podrán encontrar una serie de cremas, tónicos, serums, emulsiones, limpiadores de rostro, entre otros productos, con ácido salicílico en distintas proporciones.

Es importante tener en cuenta que, aún productos de venta libre, cosméticos, que parezcan inofensivos, se aconseja usarlos con indicación de un dermatólogo o cosmetólogo. Esto es así porque la piel de cada persona es diferente, no todas responden de la misma forma a los mismos compuestos, y se puede sufrir irritación si no se usan los artículos correctos.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la aspirina y las contraindicaciones?

Al igual que sucede con cualquier medicamento, la aspirina puede tener una serie de efectos adversos en la persona que la toma, algo que dependerá de cada paciente y de la predisposición o sensibilidad que tenga a este medicamento.

Es por eso que se recomienda siempre tomar aspirina -o cualquier otra medicación- con prescripción médica y con seguimiento y control de un experto. De esta manera, será posible conocer en profundidad las características del medicamento que se está tomando y saber qué efectos adversos puede tener; y en caso de que los tenga, saber qué hacer en consecuencia.

Entonces, los efectos secundarios de la aspirina son los siguientes:

Gastrointestinales: dispepsia, acidez estomacal, nauseas, vomitos. Ulcera gastrintestinal. Hemorragia digestiva

dispepsia, acidez estomacal, nauseas, vomitos. Ulcera gastrintestinal. Hemorragia digestiva Alérgicos: broncoespasmo, erupciones cutaneas, edema de glotis

broncoespasmo, erupciones cutaneas, edema de glotis Sangrado: intestinal, cutaneo (petequias y hematomas), gingivorragia, cerebral (complica un cuadro de acv hemorragico por efecto antiagregante)

intestinal, cutaneo (petequias y hematomas), gingivorragia, cerebral (complica un cuadro de acv hemorragico por efecto antiagregante) Neurológicos: sindrome de Reye en niños (durante el curso de una enfermedad viral como varicela, gripe o resfrío comun)

¿Quién no debe tomar aspirina?

Hay algunos grupos de pacienes que no deberían consumir aspirina, ya que tienen características que los hacen intolerantes a este medicamento. Una vez más, cabe mencionar la importancia de que la toma esté indicada y supervisada por un médico.

Estos son los grupos de personas que no deberían tomar aspirina:

Personas con antecedentes de enfermedades hemorragiparas (hemofilia)

Pacientes anticoagulados (se puede asociar con precaucion)

(se puede asociar con precaucion) Antecedentes de gastritis o ulcera gastroduodenal

Personas alcoholicas por riesgo de sangrado gastrico

por riesgo de Alergicos a la aspirina u otros AINE

a la aspirina u otros AINE Antecedentes de insuficiencia renal o hepatica severa

o severa Niños en caso de enfermedades virales. Puede ser usada con precaución en caso de enfermedades reumáticas

¿Cuántas pastillas de aspirina debo tomar?

Este es un punto clave a considerar, ya que se suele pensar en la toma de medicamentos como algo que se mide en pastillas únicamente. Hay que tener en cuenta que la medida que hay que ver no es la cantidad de pastillas, tal como puntualiza el Dr. Stutz, sino "la dosis total diaria por kilo de peso corporal".

Aspirina ¿cuál es la dosis?

Esta es, quizá, la pregunta adecuada que deben hacerse los pacientes que toman aspirina o quienes la consumen eventualmente. En general, "se considera una dosis estandar en 50-60mg/kg/día repartidas en tomas cada 4 a 6 horas", indica el profesional.

Usos de dosis alta y dosis baja

En este sentido, el Dr. Stutz indica que "las dosis más altas se utilizan como analgésico y antiinflamatorio, mientras que las dosis bajas de 100 mg/día se utilizan como antiagragante plaquetario".

El uso de aspirina en los niños

Siempre que se habla de medicación pediátrica, se debe ser muy cuidadoso y dejar el tema en manos de profesionales, ya que es delicado. Luego de hacer esta aclaración, cabe mencionar que "si bien se puede utilizar en niños mayores de 3 años, se recomienda no indicar aspirina en niños y adolescentes hasta 16 y 18 años inclusive, sobretodo en casos febriles por cuadros virales (varicela, gripe, resfrí, Covid-19)", explica el profesional.

A continuación, agrega: "La aspirina aumenta riesgo de producción de sindrome de Reye con afectación neurológica que puede ser mortal".

Qué es el síndrome de Reye

El síndrome de Reye es una afección poco común pero grave que causa inflamación en el hígado y el cerebro. De acuerdo a la web de la Clínica Mayo, afecta con mayor frecuencia a niños y adolescentes que se recuperan de una infección viral, más comúnmente la gripe o la varicela.

Los signos y síntomas como confusión, convulsiones y pérdida del conocimiento requieren tratamiento de emergencia. El diagnóstico y el tratamiento tempranos del síndrome de Reye pueden salvar la vida de un niño.

Los expertos de la clínica Mayo también advierten e indican que "la aspirina se ha relacionado con el síndrome de Reye". Por eso, llaman a tener cuidado al administrar aspirina a niños o adolescentes para la fiebre o el dolor.

¿Con qué no se puede mezclar la aspirina?

Como sucede con la mayoría de los medicamentos, la aspirina puede tener un efecto no deseado si se la consume junto a otros fármacos. Por eso es tan importante que la prescriba un médico, ya que el profesional sabrá qué toma esa persona y por qué motivos, o eventualmente sabrá hacer las preguntas adecuadas para averiguarlo antes de indicar la toma.

Se aconseja evitar la toma de aspirina con los siguientes fármacos:

Otros AINE o analgesicos (ibuprofeno, paracetamol, diclofenac, ketorolac)

Corticoides

Anticoagulantes (heparina, heparinas de bajo peso molecular, warfarina, nuevos anticoagulantes orales)

Es recomendable evitar la roma de aspirina junto a ciertos medicamentos

¿Qué medicamento puede sustituir a la aspirina?

En relación a esta inquietud, es importante tener en consideración para qué se emplea la aspirina en cada paciente en particular. De esta manera, será posible sustituir o reemplazar de manera eficiente, algo que siempre debe realizar un profesional médico y nunca se debe realizar en casa sin supervisión.

Entonces, el Dr. Stutz indica, precisamente, que el reemplazo o sustitución de la aspirina "depende de para que se utilice".

En caso de que se haya indicado "como analgésico, los medicamentos que pueden emplearse son el paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketorolac", también de acuerdo a la intensidad del cuadro y las características de la persona.

En caso de que se hayan indicado como "antiinflamatorio, los medicamentos que podrían sustituirla son el diclofenac o el etoricoxib", explica.

Finalmente, en personas que tomen aspirina "como antiagregante plaquetario, el reemplazo se puede hacer con una droga llamada clopidogrel, aunque en ciertos casos se utilizan asociados", señala el profesional.

¿Cuáles son las presentaciones?

Muchos fármacos se pueden conseguir en presentaciones diversas, lo cual hace que su toma pueda ser realizada de distintas maneras. En algunos casos, los especialistas prefieren indicar una presentación por sobre la otra, de acuerdo a las características de cada paciente.

Estas son las presentaciones de la aspirina:

Comprimidos de 100 y 500 mg

Comprimidos recubiertos

Comprimidos masticables

Polvo efervescente

Inyectables

La aspirina se puede conseguir en diversas presentaciones, no sólo como pastilla

Aspirina efervescente

"Es una forma de presentación más de esta droga, a veces combinada con otras como vitamina C, aunque esta no es muy utilizada en el mercado", asegura el profesional.

¿Cómo puede la aspirina prevenir un ataque cardíaco?

Al igual que con cualquier otro medicamento, conocer el mecanismo de acción de la aspirina hará que sea más fácil entender cómo actúa en el cuerpo y por qué provoca los efectos que provoca. En otras palabras, por qué actúa de la manera en que lo hace y, en consecuencia, se indica frecuentemente contra ciertos trastornos o para prevenir ciertas enfermedades.

"Al tener efecto antiagregante, evita la formación de trombos sobre las placas de ateroma en las arterias de todo el organismo", explica el Dr. Stutz, quien rápidamente agrega: "Pero fundamentalmente por la importancia de los órganos comprometidos en las arterias cerebrales y coronarias". Entonces, la aspirina "contribuye a disminuir la incidencia de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular", indica el experto.

Aspirina: precio

El precio de la aspirina varía de acuerdo a una serie de factores que intervienen en este valor.

Por un lado, el tipo de aspirina que se compre, ya que hay diversas presentaciones, dosis, y cajas con cantidades distintas de pastillas.

Por otro lado, es importante considerar también que hay quienes compran la aspirina -así como otros fármacos- a través de su obra social, de modo que el precio es un poco más accesible.

Luego de estas aclaraciones, se puede decir que el precio de la aspirina, de acuerdo a la web Kairos, es de $487 sin coberturas ni descuentos.