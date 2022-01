Flurona: qué puede pasar si me contagio Covid-19 y gripe al mismo tiempo

Hace algunos días se empezó a hablar de "flurona", que es la infección por coronavirus y por el virus influenza en simultáneo en el mismo paciente

En los últimos días se ha estado hablando de un término nuevo: "flurona". Se trata de la enfermedad por coronavirus y por el virus influenza al mismo tiempo. Dado que se ha descubierto recientemente, todavía hay poca información sobre este cuadro, es decir, si es grave o no, cuál puede ser su evolución, cómo puede impactar en la salud de la persona, entre otros datos importantes.

En este sentido, la vocera de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) ha difundido información sobre esta infección simultánea de gripe y coronavirus.

¿Qué significa flurona?

La flurona, la infección simultánea de Covid-19 y gripe, proviene del término flu, gripe en inglés y rona, infección del coronavirus. Si bien no es un nombre científico, ya está circulando por todo el mundo y ya permite identificar de manera clara este cuadro peculiar.

Es posible tener estas dos infecciones en simultáneo

¿Qué pasa si me contagio de gripe y Covid-19 al mismo tiempo?

La infección simultánea de SARS-CoV-2 y gripe, llamada popularmente flurona, no tiene efectos graves y, por lo general, no hay complicaciones en personas. Así lo explica la microbióloga del Hospital Universitario de A Coruña y vocera de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María del Mar Tomás.

¿En qué casos se puede complicar la flurona?

La flurona se puede complicar cuando coinfección en el caso de las personas que no estén vacunadas de ninguno de los dos virus, la influenza y SARS-CoV-2. "Las personas no vacunadas deben estar alerta", señaló la microbióloga española María del Mar Tomás. No obstante, indicó que la tasa de contagio no es elevada por el momento.

¿Es habitual una coinfección del Covid-19?

Si, las coinfecciones son habituales porque los dos virus se encuentran en el ambiente y pueden unirse. Además, lavocera de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María del Mar Tomás, indica que ya hay casos de covid pediátrico coinfectado con otros virus sincitialrespiratorios.

¿Cómo se puede detectar si tengo Covid-19 y gripe al mismo tiempo?

Para detectar si un paciente tiene flurona, es necesario realizar una prueba antígena o molecular diferenciada.

¿Cómo es posible protegerse de la flurona?

Para limitar el riesgo de contraer la flurona, los especialistas recomiendan la vacuna contra la gripe y el Covid-19. Si bien el riesgo de contagio siempre es latente, con las inmunizaciones se mitiga el riesgo de contraer una enfermedad grave.

¿En qué países se han registrado casos de flurona?

Los casos por flurona se dieron a conocer por primera vez en Estados Unidos al inicio de la pandemia de Covid-19. Israel detectó su primer caso en los últimos días del 2021 y en España, específicamente en Cataluña, también fue identificada esta enfermedad.