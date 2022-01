"Es muy poco probable que el coronavirus se erradique", advierte un reconocido experto

Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, explicó que es una meta difícil de lograr por la alta transmisibilidad y porque muchos no quieren vacunarse

El asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, aseguró que es "muy poco probable" que el coronavirus "se erradique", al participar este martes en videoconferencia en el Congreso del Futuro que se realiza en Chile.

"Es muy poco probable que esto se erradique. Lo hemos logrado sólo con el virus de la viruela. Además, dado su alto grado de transmisibilidad y a que mucha gente no quiere vacunarse, como en Estados Unidos, será difícil de eliminar", aseguró el asesor del presidente estadounidense, Joe Biden, en un video.

El experto en inmunología es uno de los principales oradores del "Congreso del Futuro", un evento que se organiza cada año en Chile y reúne a expertos de todo el mundo para hablar de los desafíos del mundo.

Fauci dijo que sí considera posible controlar el virus "a cierto nivel, mediante la vacunación" y por el efecto "de una población que ya haya sido infectada y presente suficiente inmunidad de bajo nivel".

De esa manera, se podrá aprender a vivir con el coronavirus, "sin que esto signifique una amenaza" para la salud, los sistemas hospitalarios y la economía, agregó el experto.

En este sentido, marcó como esencial las vacunas de refuerzo, que generan un incremento notable de anticuerpos.

"Sabemos por estudios que las tasas de hospitalización, enfermedad grave y muerte son muy inferiores en quienes recibieron la tercera dosis de refuerzo, en comparación con aquellos que recibieron solo dos dosis", indicó Fauci.

También agregó que las dosis de refuerzo "funcionan contra Ómicron", la variante "que actualmente está desafiando al mundo".

"Lo que sucede con ómicron en varios países es un aumento vertical, bastante radical en comparación con delta. Tengan en cuenta que Sudáfrica parece ya haber alcanzado su punto máximo y está cayendo bruscamente. Estamos viendo indicios de eso en otros países como el Reino Unido y Estados Unidos", puntualizó Fauci.

Según un conteo basado en datos oficiales, actualmente se registran 329 millones de contagios y 5,5 millones de muertes en el mundo causadas por covid-19.

Anthony Fauci rebaja la alarma sobre Omicron ante los datos preliminares

El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y asesor médico del presidente Joe Biden, suavizó la alarma suscitada por la extensión de la nueva variante Omicron a nivel mundial.

"Realmente debemos tener cuidado antes de concluir que sea menos grave o que realmente no cause ninguna enfermedad grave comparable a Delta, pero hasta ahora las señales son un poco alentadoras", dijo en una entrevista con la CNN. "No parece que haya un gran grado de severidad", añadió.

Con todo, Fauci se mostró cauto al advertir que los científicos necesitan más información antes de sacar conclusiones sobre la gravedad de Omicron, si bien los datos preeliminares y los informes de Sudáfrica, donde surgió y se está convirtiendo en la cepa dominante, sugieren que las tasas de hospitalización no aumentaron de forma alarmante.

Ómicron fue designada como una "variante de preocupación" por la Organización Mundial de la Salud (OMS) poco después de su identificación porque la cepa tiene un número inusualmente alto de mutaciones genéticas que podrían significar que es más fácil de transmitir y que hay más riesgo de que eluda la protección proporcionada por vacunas o infecciones previas.

De ahí que el gobierno de Joe Biden -como otros muchos europeos- impusiera restricciones de viaje a ocho países africanos donde se había detectado esta cepa, medidas que suscitaron una dura reprimenda de la OMS, que las calificó de "una pesada carga para las vidas y los medios de subsistencia".

Fauci dijo ayer que esas prohibiciones estaban siendo reevaluadas "a diario" y que esperaba que Estados Unidos pudiera levantarlas "en un período de tiempo bastante razonable".

Ómicron: síntomas de la variante de COVID-19

La doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, informó que hasta ahora los pacientes contagiados con la nueva variante ómicron del coronavirus causante de la covid presentaron síntomas muy leves.

"Lo que estamos viendo ahora en Sudáfrica, y recuerden que estoy en el epicentro, es extremadamente leve", señaló a la BBC. "No hemos hospitalizado a nadie aún. He hablado con otros colegas y el panorama es el mismo", agregó.

La doctora Coetzee fue quien primero alertó a las autoridades sudafricanas de la posible existencia de una nueva variante del coronavirus. Los análisis de laboratorio confirmaron que estaba en lo cierto y la OMS la declaró variante de preocupación.

La medica explicó que todo empezó el 18 de noviembre, con un paciente de alrededor de 30 años que decía llevar días sintiéndose cansado y con dolor en el cuerpo. "Tenía un poco de dolor de cabeza, no tenía realmente dolor de garganta, lo describió más bien como una picazón, sin tos ni pérdida de gusto u olfato.", detalló.

A Coetzee estos síntomas le resultaron inusuales y decidió hacer un test rápido en su consulta.

Tanto el paciente como el resto de miembros de su familia dieron positivo por COVID-19. Según explicó la médica, todos tenían síntomas "muy, muy leves".

A lo largo del día se presentaron otros pacientes con síntomas similares. Coetzee decidió alertar al comité asesor de vacunas del Ministerio de Salud, porque ella misma forma parte del comité. "Es fácil para mí decir ‘escuchen, algo va mal hoy, he visto un panorama que no encaja con la variante delta’", contó.

A la pregunta de si los países que, como Reino Unido, Estados Unidos o Israel, han decidido restringir los viajes de Sudáfrica se habían precipitado presas del pánico, respondió: "En este punto, sí, definitivamente. Quizá en dos semanas estemos diciendo algo diferente".

Coetzee cree que probablemente la variante ómicron ya circula por los países que están adoptando restricciones de viaje.

"Sus médicos pueden estar enfocados en la variante delta y pasarla por alto, porque es fácil pasarla por alto. Si no fuese por el hecho de que nosotros en Sudáfrica no habíamos visto casos de covid en las últimas semanas, también la habríamos pasado por alto".

La variante ómicron fue reportada por las autoridades sudafricanas a la Organización Mundial de la Salud el pasado miércoles y declarada variante de preocupación el viernes por el organismo internacional.

Las primeras informaciones parecen mostrar que tiene una mayor transmisibilidad y un mayor riesgo de reinfección que otras variantes conocidas del coronavirus debido a su gran número de mutaciones, pero los científicos advierten de que es necesario contar con más información para llegar a una conclusión definitiva.

Pese a que la OMS desancosejó la adopción de restricciones de viaje, varios países, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos y estados de la Unión Europea han cerrado sus puertas a los viajeros procedentes de Sudáfrica, Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Namibia y Zimbabue por temor a la expansión de la nueva variante del virus causante de la covid.

En tanto, Marruecos suspendió por dos semanas la llegada de vuelos internacionales e Israel ha prohibido la entrada de extranjeros en su territorio.