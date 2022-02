Cuáles eran las enfermedades que habría padecido Gustavo Martínez, ex de Ricardo Fort

Esta mañana se supo que la ex pareja de Ricardo Fort y tutor de sus hijos, Gustavo Martínez, se había suicidado. El hombre se lanzó desde el departamento donde vivía con los todavía menores de edad, ubicado en el oiso 21 de un edificio del barrio porteño de Belgrano.

Confirmado su deceso, fue el propio Cesar Carozza, abogado y amigo de la familia, quien confirmó que Martínez se había quitado la vida durante la madrugada de este miércoles. "Tomó la decisión de quitarse la vida", afirmó el letrado. En relación a los hijos del millonario, afirmó: "Los chicos estaban en el departamento; están bien, están con la familia. Es momento de contenerlos".

Más tarde comenzaron a circular versiones sobre patologías de salud mental que habría padecido la ex pareja de Ricardo Fort, algo que también fue confirmado por allegados entrada la mañana. Fue un amigo de Martínez quien confirmó, en declaraciones que hizo frente al departamento donde vivía, que "hace rato que viene con esto él, hace un año, dos, tres, cuatro que viene con esto", en relación a la depresión de la que se hablaba. A continuación, aseguró que en el último año Martínez habría perdido "doce kilos" y que "estaba irreconocible".

Luego, el ya mencionado César Carozza confirmó que Martínez también padecía un "principio de Alzéimer". Sin embargo, aclaró: "Estaba medicado pero estaba bien, él tomaba decisiones, entrenaba, manejaba..... Como su mamá tenía alzheimer y a él lo angustiaba mucho la situación...el sentía que durante la pandemia, como había dejado de trabajar, sentía una extrañeza en sí mismo". Finalmente, señaló: "Le dieron una medicación que creo que tomaba todas las mañanas y nada más. Había un rasgo mínimo, incipiente".

Gustavo Martínez se suicidó este miércoles por la madrugada

Qué es la depresión

De acuerdo a lo detallado por la Clínica Mayo, la depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada "trastorno depresivo mayor" o "depresión clínica", afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona, y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que, a veces, sientas que no vale la pena vivir.

Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo. Pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos.

Qué es la enfermedad de Alzhéimer

Por su parte, la enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja (atrofia) y que las células cerebrales mueran. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia: una disminución continua de las habilidades de pensamiento, comportamiento y sociales que afecta la capacidad de una persona para funcionar de manera independiente.

La enfermedad de Alzhéimer es la forma más común de demencia

Aproximadamente 5,8 millones de personas en los Estados Unidos mayores de 65 años viven con la enfermedad de Alzheimer. De ellos, el 80% tienen 75 años o más. De los aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo con demencia, se estima que entre el 60% y el 70% tienen la enfermedad de Alzheimer.

Los primeros signos de la enfermedad incluyen olvidar eventos o conversaciones recientes. A medida que avanza la enfermedad, una persona con enfermedad de Alzheimer desarrollará un deterioro grave de la memoria y perderá la capacidad de realizar las tareas cotidianas.

Los medicamentos pueden mejorar temporalmente o retrasar la progresión de los síntomas. Estos tratamientos a veces pueden ayudar a las personas con la enfermedad de Alzheimer a maximizar su función y mantener su independencia durante un tiempo. Diferentes programas y servicios pueden ayudar a las personas con la enfermedad de Alzheimer ya sus cuidadores.

No existe un tratamiento que cure la enfermedad de Alzheimer o altere el proceso de la enfermedad en el cerebro. En etapas avanzadas de la enfermedad, las complicaciones de la pérdida grave de la función cerebral, como deshidratación, desnutrición o infección, provocan la muerte.