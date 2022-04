Estudio: el impacto del ejercicio en el estado de ánimo de pacientes con depresión

Es muy frecuente escuchar que el ejercicio es bueno para la salud, es decir, que hacer deporte impacta positivamente en el cuerpo. Cuando se practica algún deporte, no solo se pueden ver cambios en el cuerpo. Se pueden encontrar ejercicios para quemar calorías, otros que ayudan a reducir la celulitis y otros que protegen el sistema inmunológico.

Pero lo físico no es lo único que importa. A su vez, hay ejercicios que son buenos para la salud mental. El deporte puede suponer un gran estímulo en el estado de ánimo de una persona. Incluso una hora de actividad física a la semana puede ser suficiente para reducir el riesgo de futuros episodios depresivos. Eso dice un estudio publicado en Psychology of Sport and Exercise.

El ejercicio puede impactar en los síntomas primarios de la salud en algunos pacientes

Cómo influye el ejercicio en pacientes con depresión

"Muchas investigaciones anteriores sobre los efectos que tiene el ejercicio en la salud mental, en general, han utilizado indicadores muy amplios de bienestar", ha dicho Jacob Meyer, kinesiólogo de la Universidad Estatal de Iowa. "Lo que nos interesa es ver cómo influye el ejercicio intensivo, es decir, una sesión de ejercicio, en los síntomas primarios de la depresión".

La depresión es una enfermedad mental que afecta a 121 millones de personas en todo el mundo. A menudo se confunde con un estado bajo de ánimos. Pero no es lo mismo. Para muchas personas supone un deterioro en las funciones cognitivas, incluida la pérdida de memoria o la velocidad de respuesta. Con el ejercicio se pueden conseguir mejoras.

Para llevar a cabo este estudio, 30 voluntarios han sido analizados antes, durante y después de una sesión de ciclismo. Los participantes también han rellenado una encuesta para evaluar su estado de ánimo. De esta manera se ha intentado formar un perfil más claro de la evolución del estado mental de una persona a lo largo de una sesión de ejercicio.

Hacer deporte puede ayudar a las personas que padecen depresión

Gran parte de los participantes han experimentado una mejora en su estado de ánimo tras alcanzar la mitad de la prueba. Dicho progreso se ha mantenido en los 75 minutos posteriores al fin del entrenamiento.

Los resultados de esta prueba podrían fomentar la realización de ciertos ejercicios físicos a modo de terapia. Sin embargo, puede no ser tan sencillo. La depresión reduce la motivación de una persona en la mayoría de casos. Recuerda que acudir a un profesional es muy importante para poder vencer a la depresión.