3 razones para comer platos frescos este verano

Con altas temperaturas no es bueno mantener las mismas pautas alimentarias que el resto del año

Estando en vacaciones suele resultar más difícil cuidar la calidad y cantidad de alimentos y bebidas que ingerimos, por lo que perdemos el registro de nuestras ingestas y podemos rápidamente caer en una alimentación poco saludable o de mala calidad.

Las comidas y las bebidas alcohólicas suelen ser las protagonistas en los encuentros, las salidas, los viajes y cambios de rutina, sobre todo con las altas temperaturas que nos encontramos atravesando y las pocas ganas que eso te genera de cocinar y salir de compras al supermercado.

Es cierto que de vacaciones en otro lugar o en tu casa, el calor obliga a incluir más alimentos frescos, líquidos y preparaciones menos copiosas, aunque… ¿le hacés caso a estas reglas? En esta oportunidad queremos compartirte 3 razones claves por las que es necesario incluir platos frescos durante el verano.

1- La ingesta de comidas calientes y ricas en grasas y frituras obliga a un mayor trabajo digestivo.En su lugar, es conveniente incluir más variedad de frutas y hortalizas de todos los colores. De esta manera, además de obtener los beneficios de sus nutrientes, lograrás una alimentación liviana y fácilmente digerible. Todos los alimentos de este grupo indispensable son ricos en fibra, vitaminas, minerales y fitoquímicos. Son, además, una fuente casi exclusiva de vitamina C. Aportan mucho volumen y producen saciedad por su contenido de agua.

Tienen la propiedad de reducir el colesterol malo y colaborar en la regulación de la presión arterial. Sus componentes atenúan la inflamación y la agregación plaquetaria (se produce cuando las plaquetas, unas células de la sangre, se aglutinan y causan la coagulación de la sangre predisponiendo a la formación de trombos) y aumentan las defensas; mejoran la circulación, disminuyen el riesgo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular y protegen contra varios tipos de cáncer incluidos los de boca, garganta y laringe.

El consumo regular de frutas y hortalizas también reduce el riesgo de sobrepeso y ayuda a prevenir enfermedades de la vista relacionadas con el envejecimiento: las cataratas y la degeneración macular, un deterioro en la retina que afecta la visión.

2- El exceso de bebidas alcohólicas favorece la eliminación de líquidos a través de la orina.A pesar de que la cerveza resulta refrescante, todas las bebidas alcohólicas aumentan el riesgo de deshidratación. Además, estos líquidos aportan calorías vacías, por la poca cantidad de nutrientes que tienen. Por eso conviene beber líquidos libres de azúcares y alcohol con mucho hielo para combatir el calor y preservar la hidratación de tu cuerpo. 3- La radiación solar aumenta la oxidación, proceso que favorece el envejecimiento celular.La oxidación es un proceso de defensa de nuestro cuerpo que se activa frente a distintos factores como el paso del tiempo, los tóxicos como el cigarrillo y las drogas, dormir mal, el estrés mal manejado, el sedentarismo… ¡y la radiación solar! Actúa liberando radicales libres, sustancias que en exceso producen daños en tejidos y células y debilitan las defensas del organismo contribuyendo a la aparición de enfermedades y al envejecimiento.Entonces, como no podés cambiar las condiciones climáticas, además de usar protector solar incluso los días nublados, es importante disfrutar de preparaciones variadas donde las hortalizas y las frutas sean las protagonistas ya que son las principales fuentes de antioxidantes.

En estas vacaciones, aplica estos tips a tu rutina y mantén hábitos saludables. No dejes que el calor te gane: ¡Vive el verano hidratado y saludable!

¡Simplificamos tus comidas y potenciamos tu bienestar! Nuestras viandas a domicilio están diseñadas para adaptarse a tus necesidades, ya sea para perder peso o mantenerlo. ¡Hola 2024, hola vida saludable!

