Hartos de impuestos Cazar en el zoológico: por presión de los gobernadores, estudian aumentar Bienes Personales para quienes ingresaron al blanqueo

Por presión de los gobernadores, se analiza llevar Bienes Personales al 1% respecto a los activos que se encuentran en el exterior

Cazar en el zoológico. Como un "mantra", la frase se repite con cierta periodicidad en el escenario económico argentino. Y esta vez no es para menos, ya que por presión de los gobernadores, el poder ejecutivo analiza aumentar el Impuesto sobre los Bienes Personales que recae sobre los activos que se encuentran en el exterior.

En otras palabras, "salir a cazar" a quienes ingresaron en el "zoológico" a través del último blanqueo de capitales impulsado por la misma gestión que -ahora-aumentaría la tasa de Bienes Personales del 0,25% al 1%. El cuádruple.

Conviene repasar dos promesas del Gobierno que se sostenían a la hora de "vender" el último blanqueo: no se va a filtrar información de quienes se acogieron al mismo y se eliminará progresivamente Bienes Personales.

Respecto a la promesa de preservar los datos, vale sólo recordar el éscandalo que se generó con la filtración de la información de quienes accedieron al blanqueo.

Todo parece indicar, que también caería el último pilar que sostenían a la hora de hacer atractivo el régimen de sinceramiento fiscal.

Diego Fraga, socio de RCTZZ Abogados, no dejó márgen de dudas al respecto: "Si aumenta la alícuota de Bienes Personales para lo que tienen activos en el exterior se está violando la confianza de quienes decidieron sincerar su patrimonio mediante el último blanqueo de capitales.



"A estos contribuyentes ya se los castigó en buena medida eliminando ciertas exenciones de Ganancias que regían para determinados instrumentos financieros (renta financiera)", precisó Fraga.

Asimismo, el experto agrega que "quienes tienen cuentas en el exterior que no devengan interés (sólo tienen los fondos afuera para protegerse de los vaivenes del país) o con un interés muy bajo, la medida le pega al capital".



"Se analiza aumentar la carga impositiva para quienes confiaron en una administracion y decidieron adherir al blanqueo. Si bien la situación económica se modificó, los gobernadores están obligando al gobierno nacional a avanzar en una medida que puede perjudicar la confianza en el país. Sobre todo frente a futuros blanqueos que se quieran plantear", precisó Fraga.



"Los gobernadores atentan contra la confianza de los nuevos inversores. Todo por no bajar el alto y obsceno gasto publico de las provincias", alertó el experto.

En tanto, Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados precisó que "las propuestas opositoras se apoyan en elevar al 1% el impuesto a los Bienes Personales en el exterior, mantener en 33% a cuenta de Ganancias el impuesto al cheque para las grandes empresas y postergar la reducción de Ingresos Brutos por intermediación financiera en 6%, y que en 2019 no se rebaje al 5%".

"Las propuestas de aumentos de impuestos en su mayoría resultan inconstitucionales de acuerdo a la jurisprudencia de Corte Suprema. Cuando ya no hay más que inventar caemos en la confiscatoriedad", advirtió Sasovsky.

En igual sentido, Ezequiel Passarelli, director de impuestos de SCI Group, aseguró que "es totalmente discriminatorio gravar con una tasa más alta (1%) a quienes tienen bienes en el exterior. Tener bienes en el exterior no significa tener una mayor capacidad contributiva. No significa ser más rico. Elegiste invertir en otro país porque no confías en tu país".

Negociación con los gobernadores