Cazar en el zoológico Bienes Personales: cómo afecta el "impuestazo" a quienes confiaron en el Gobierno y accedieron al blanqueo

El Gobierno de Mauricio Mauricio Macri aceptará aumentar del 0,25% al 1% el Impuesto sobre los Bienes Personales que recae sobre los activos en el exterior

Ya es un hecho. El Gobierno de Mauricio Macri aceptará aumentar del 0,25% al 1% el Impuesto sobre los Bienes Personales que recae sobre los activos en el exterior. De esta manera conseguirá el aval de los Gobernadores para impulsar el presupuesto 2019.

Por lo tanto, una vez más, se vuelve a "cazar en el zoológico. En otras palabras, "salir a cazar" a quienes ingresaron en el "zoológico" a través del último blanqueo de capitales impulsado por la misma gestión que -ahora sube la tasa de Bienes Personales del 0,25% al 1%. El cuádruple. llevado a números, alguien que pague $1.000 pagaría 4.000 pesos.

Si bién existe un monto no alcanzado y liberalidades, conviene repasar los números del resultado blanqueo -en abril del año pasado- a fin de estimar el impacto sobre quienes ingresaron mansamente al "zoológico". Vale tener presente que seguramente se registraron movimientos de fondos, pero aún así, sirve para una aproximación al impacto de la medida.

En total, se exteriorizaron en el exterior, u$s93.300 millones. Tomando el tipo de cambio de cierre de este lunes, a $ 38 cada dólar, se estima aproximadamente que el impuesto pasa de $8.863,5 M a $35.454 millones.

En el caso de las inversiones blanqueadas en el exterior por quienes hoy se encuentran en las celdas del zoológico, se estima aproximadamente que el impuesto pasa de $5.225 M a $20.900 millones.

En el caso de inmuebles blanqueados en el exterior, se estima aproximadamente que el impuesto pasa de $950 M a $3.800 millones.

Por último, en el caso de fondos blanqueados en el exterior, se estima aproximadamente que el impuesto pasa de $2.460,5 M a $9.842 millones.

Atropello

Diego Fraga, socio de RCTZZ Abogados, no dejó márgen de dudas al respecto: "Si aumenta la alícuota de Bienes Personales para lo que tienen activos en el exterior se está violando la confianza de quienes decidieron sincerar su patrimonio mediante el último blanqueo de capitales.



"A estos contribuyentes ya se los castigó en buena medida eliminando ciertas exenciones de Ganancias que regían para determinados instrumentos financieros (renta financiera)", precisó Fraga.

Asimismo, el experto agrega que "quienes tienen cuentas en el exterior que no devengan interés (sólo tienen los fondos afuera para protegerse de los vaivenes del país) o con un interés muy bajo, la medida le pega al capital".



"Se analiza aumentar la carga impositiva para quienes confiaron en una administracion y decidieron adherir al blanqueo. Si bien la situación económica se modificó, los gobernadores están obligando al gobierno nacional a avanzar en una medida que puede perjudicar la confianza en el país. Sobre todo frente a futuros blanqueos que se quieran plantear", precisó Fraga.



"Los gobernadores atentan contra la confianza de los nuevos inversores. Todo por no bajar el alto y obsceno gasto publico de las provincias", alertó el experto.

"Si se aprobase el aumento de alícuota que proponen los gobernadores, debería cuanto menos elevarse el mínimo no imponible del impuesto a niveles dignos de un impuesto a la riqueza como debería ser el impuesto sobre los Bienes Personales", adelantó Fraga.

"Podría ser también una buena oportunidad para volver atrás con el impuesto sobre la renta financiera, que castiga no sólo a quienes blanquearon e invirtieron en títulos, sino a los inversores que confiaron en el país. Puede que algunos tengan que tributar a pesar de las monstruosas pérdidas en dólares como producto de los manejos económicos", afirmó el experto.

"Además, si se grava con una alícuota diferencial a quienes tienen afuera su patrimonio podría ser una oportunidad para captar parte de esos fondos y aumentar los valores de los bonos", concluyó Fraga.

En tanto, Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados precisó que "las propuestas opositoras se apoyan en elevar al 1% el impuesto a los Bienes Personales en el exterior, mantener en 33% a cuenta de Ganancias el impuesto al cheque para las grandes empresas y postergar la reducción de Ingresos Brutos por intermediación financiera en 6%, y que en 2019 no se rebaje al 5%".

"Las propuestas de aumentos de impuestos en su mayoría resultan inconstitucionales de acuerdo a la jurisprudencia de Corte Suprema. Cuando ya no hay más que inventar caemos en la confiscatoriedad", advirtió Sasovsky.

En igual sentido, Ezequiel Passarelli, director de impuestos de SCI Group, aseguró que "es totalmente discriminatorio gravar con una tasa más alta (1%) a quienes tienen bienes en el exterior. Tener bienes en el exterior no significa tener una mayor capacidad contributiva. No significa ser más rico. Elegiste invertir en otro país porque no confías en tu país".