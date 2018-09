Presupuesto 2019 Los adultos mayores que cobren la Pensión Universal no podrán seguir trabajando

El proyecto de Presupuesto 2019 modificará los requisitos del programa, que ya no permitirá tener un ingreso extra mientras se cobra esa prestación

El proyecto de Presupuesto 2019 restringirá el acceso a la Pensión Universal para los Adultos Mayores. Los beneficiarios de la PUAM ya no contarán con la posibilidad de seguir trabajando para completar los aportes mientras reciben ese haber.



Una de las características de esta prestación -que equivale al 80% de la jubilación mínima- era que permitía a sus beneficiarios continuar trabajando, al mismo tiempo que la cobraban, para llegar a completar los aportes y terminar accediendo al haber jubilatorio ordinario.



Algunos de los beneficios que se mantendrán serán la posibilidad de contar con cobertura de salud y servicios de PAMI y de acceder al cobro de asignaciones familiares, e incluso ser objeto de crédito en la línea de préstamos que tiene la ANSES.



El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina, afirmó que "hay cosas que no se consideraron cuando se creó la PUAM. Una es la condición socioeconómica del demandante, porque tenía un fin solidario para quien no tiene otro ingreso, por eso habrá filtros patrimoniales, no es para dárselo a quien tenga poder adquisitivo", señaló. Y en ese sentido aseguró que si el beneficiario de la PUAM "sigue trabajando, que haga los aportes en vez de obtener el beneficio".