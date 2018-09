Tendencias Expertos de Ernst & Young proponen implementar un sistema tributario inteligente

Expertos de Ernst & Young proponen implementar un sistema tributario inteligente para simplificar las diferencias impositivas entre los países

En el marco del G20YEA, el encuentro de jóvenes emprendedores del G20, Ariel Becher, socio a cargo del Departamento de Impuestos de EY, presentó el informe “Smart taxation for young entrepreneurs: navigating tax rules and planning for growth”, que describe cómo los impuestos inteligentes y, en términos más generales, la regulación competitiva pueden apoyar, en lugar de obstaculizar, a los jóvenes empresarios en su camino hacia el crecimiento.



“La "tributación inteligente" significa planificación fiscal focalizada en el apoyo y simplificación administrativa para los jóvenes emprendedores”, destacó el socio de EY.



El informe consta de cuatro recomendaciones para mejorar las estructuras tributarias de los países del G20, así como formas de proporcionar acceso a herramientas y educación para una planificación tributaria eficaz:



1. Introducir un umbral opcional basado en el volumen de negocios para los impuestos indirectos, normalmente el IVA y el impuesto sobre las ventas, para las empresas dirigidas por jóvenes empresarios. A medida que los emprendedores comienzan su emprendimiento y si su empresa aún no es rentable, no hay una carga tributaria directa, pero existen costos indirectos y obligaciones de cumplimiento relacionadas con la determinación, recaudación y transferencia de impuestos sobre las ventas, lo que puede tener un impacto negativo en el flujo de caja de la empresa subyacente.



2. Apoyar la educación de los emprendedores. Los países que no permiten explícitamente que los gastos de educación sean deducibles al calcular el impuesto sobre la renta de las sociedades deberían adoptar alguna disposición legal para hacerlo. Esto permitiría deducir los gastos razonables en que se haya incurrido para la educación empresarial, tanto del personal como de los contratistas de empresas dirigidas por jóvenes empresarios, independientemente de que la educación o formación subyacente sea impartida por centros educativos certificados o por consultores empresariales individuales.



3. Simplificar y digitalizar el proceso de cumplimiento tributario y apoyar la educación tributaria. Permitir la contabilidad en efectivo en lugar de la contabilidad por devengo tanto para los ingresos como para los gastos, eliminando la necesidad de llevar libros de impuestos y de contabilidad separados. Además, emitir y recibir facturas a través de aplicaciones certificadas o herramientas digitales, diseñadas por las autoridades fiscales y proporcionadas de forma gratuita. Éstas producirán automáticamente declaraciones de impuestos, tanto directos como indirectos, que se pueden presentar electrónicamente a través de canales seguros. En lo que respecta a la educación fiscal de los emprendedores, los países deberían utilizar formatos digitales en sus sitios web de servicios de ingresos, como las transmisiones por Internet, la ayuda de voz o el chat online.



4. Políticas fiscales para apoyar la remuneración basada en la equidad. Esta iniciativa eximiría a los individuos de las ganancias de capital u otros impuestos similares sobre las acciones vendidas, si las acciones se emitieran cuando la compañía se encontrara por debajo de un cierto límite de ingresos que se determinaría a discreción de cada país del G20. Además, se podría establecer una disposición que exija que una persona física posea el capital social durante un determinado período de tiempo para poder acogerse a una exención y que el importe total de la ganancia exenta no supere un determinado umbral.



“El principal foco impositivo de conflicto que afecta los negocios son las altas carga fiscales, acompañadas de regulaciones claras, que generan complicaciones de costo y tiempo para los emprendedores”, finalizó Ariel Becher.