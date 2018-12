Para la AFIP, Uber debería pagar impuestos como empresa de transporte

La empresa Uber debería tributar como compañía de transportes y no como plataforma digital, indicó Sergio Rufail, subdirector de fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En declaraciones radiales,Rufail distinguió a Uber de empresas como Netflix, que proveen un servicio exclusivamente digital. "Uber genera la oferta y provoca la oferta, no es solamente la intermediación. Genera el vínculo entre el chofer y quien necesite ser transportado, no es simplemente, por ejemplo, un número de teléfono, o lo que fuere. No es la lógica de Netflix", dijo.

Según agregó Rufail, AFIP contempla esa distinción de acuerdo a un dictamen interno adecuado a criterio jurídico internacional. "Para nosotros no es una plataforma de servicio digital sino que es un servicio de transporte de pasajeros", destacó.

Por los problemas de reglamentación de Uber, AFIP no cobra impuesto a las ganancias a la empresa. "Hasta que no se radique en la Argentina no se lo podemos cobrar", indicó Rufail. Por el momento, la empresa fue autorizada a operar solo en la provincia de Mendoza.

"Lo que sí, al momento, Uber está alcanzado por el impuesto que se llama al trabajo de la seguridad social, dijo Rufail. "Y ahí se aclara perfectamente que los choferes que trabajan con la compañía podrán ser autónomos, si lo pueden demostrar, si están inscritos como autónomos, o monotribustistas, si presentan factura, tienen un seguro", expresó el funcionario.

"Por otro lado, si no pueden demostrar eso van a ser considerados empleados de la empresa, con todo lo que eso significa. Obligación de las cargas sociales, etc.", agregó.