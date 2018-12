Ganancias 2019: pagarán los salarios a partir de 38.301 pesos

El Ministerio de Producción y Trabajo dio a conocer la RIPTE de octubre, con la cual se actualizará el mínimo no imponible y las escalas del tributo

Los trabajadores solteros sin hijos comenzarán a tributar el Impuesto a las Ganancias en 2019 a partir de los $38.301 en mano, debido a que el Gobierno incremente el Mínimo no Imponible (MNI) y las escalas actuales del gravamen en un 28 por ciento.



Se debe a la evolución del denominado RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). El Ministerio de la Producción y Trabajo ya difundió el RIPTE de octubre, que es el que se emplea para esa actualización.



En 2019 el piso pasa para el soltero sin hijos a $38.301 y casado con dos hijos, $50.668 ($61.046 brutos).



Durante años, el anterior gobierno de Cristina de Kirchner se negó a aplicar mecanismos de actualización automática del mínimo no imponible. Por el contrario, los mantenía congelados, de modo que cuando los trabajadores recibían un incremento salarial, gran parte de este se lo llevaba el fisco.



En diciembre del 2016, se cambió el sistema y se comenzó a aplicar el RIPTE, que no es otra cosa que un cociente entre la cantidad total de remuneraciones del sector registrado de la economía y la cantidad de trabajadores.

El RIPTE tiene como defecto es que no todos los salarios crecen año a año del mismo modo, de manera que aquellos que obtienen incrementos por encima de lo que evoluciona el indicador caen en la misma trampa de que una parte se le termine llevando el Estado.



Por el contrario, quien recibe un aumento por debajo de la marca, puede resultar beneficiado.

Aún así existe otro problema, para algunos de los trabajadores que están entre las escalas intermedias. Ocurre que pueden recibir una mejora salarial por debajo del 45% de inflación, con lo cual se perdería poder de compra, que lo haga pasar a una escala superior del impuesto. Por ejemplo, pasar del 15% al 22% de alícuota. De ese modo estaría tributando tan solo por ganancias nominales.