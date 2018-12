Empresarios se quejan por la obligación de adelantar el pago de impuestos

Una nueva resolución exige el adelanto del 20% en el pago de la tasa de Comercio e Industria en forma de dos anticipos fiscales

“Con todo lo que tenemos a fin de año, sueldo, aguinaldo, bono, ahora nos obligan a pagar un adelanto de impuestos. Yo estoy con clientes que me pagan a 60, 90 y 120 días, tengo que pagar plata que no he cobrado y al Estado no le importa”.

La queja manifestada a Perfil es de un empresario pyme al que le llegó la comunicación de la resolución 36/2018 aprobada el 27 del mes pasado y que le exige el adelanto del 20% en el pago de la tasa de Comercio e Industria. En su caso se trata de una pyme de menos de 50 empleados dedicada a los servicios de seguridad.



La comunicación que le llegó –junto a otros empresarios catalogados como grandes contribuyentes– advierte: “Por resolución número 36 de fecha 27 del 11 de 2018 la Dirección General de Recursos Tributarios ha dispuesto la obligación de los contribuyentes y/o responsables tipo 3, grandes contribuyentes, de ingresar anticipos relativos a los períodos fiscales 2019 “1” y 2019 “2”.

"Los anticipos referidos serán cada uno iguales al 20% del importe tributado en el período fiscal 2018/9. Estableciéndose como fecha de vencimiento de pago de dichas obligaciones el día 7 de enero de 2019. Las sumas ingresadas se considerarán como pago a cuenta del tributo a liquidar por los períodos fiscales 1 y 2. Asimismo se recuerda que quien no cumpla con el ingreso de la obligación en cuestión estará sujeto a las sanciones establecidas”.



Desde la Municipalidad relativizaron el impacto de esta decisión. Remarcaron que es habitual que la comuna pida estos adelantos, recordaron que en otros años el porcentaje pedido fue mayor –tuvo picos del 60% en 2009 y 2011- y que incluso es una reducción del período anterior en que se pidió el 25%.

“Es todo un tema esto, todo es plata, todo sale del mismo bolsillo y no podemos hacer nada. Recién a partir de marzo cuando pague lo de febrero me puedo descontar ese 20%, pero financieramente yo les adelanté dinero. Dan estos manotazos con guita de otro y de la Municipalidad no recibimos nada”, se queja el empresario. Un dato clave alienta a la Municipalidad a pedir estos adelantos: el cumplimiento de Grandes Contribuyentes es del 85%.



En tanto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) avanzó con el monotributo unificado en distritos provinciales, lanzó un plan de pagos permanente que implica aumentar la cantidad máxima de planes y aceleraron el envío de intimaciones a empresas que deberían tener, según sus estimaciones, más empleados declarados para operar.



Esa avanzada generó malestar entre empresas y cámaras. Una de las que salió a fijar posición fue el Foro Productivo de la Zona Norte: “Nos dio bronca, no porque estemos a favor del empleo en negro, pero nos parece que no es el momento, sobre todo cuando estamos todas las pymes con muchísimos problemas y problemas graves, para mantener la planta de personal, para pagar proveedores, llegamos a pagar impuestos de casualidad. Nos amenazan con que nos están vigilando y que les parece que tenemos que tener más empleados declarados en lugar de ayudar con planes de pago. Saben que estamos en la lona. La Provincia de Buenos Aires refinancia en algunos casos, pateó para mayo algunos anticipos, algunos se hacen eco de la gravísima situación de las pymes pero acá no, nos pegan, nos amenazan, nos embargan”, afirmó Roberto Barbieri, presidente del FPZN.



La entidad emitió un comunicado advirtiendo sobre el “ahogamiento a las empresas” y proponiendo una mesa de diálogo. “Acá nadie lee los diarios. No ven que a las pymes les han caído un 30%, un 40% las ventas o que las cobranzas se han disparado a 120 días. La Nación, que maneja AFIP, y que es la culpable de todo el desarreglo económico no debería ahogar más a las pymes”, subrayó.