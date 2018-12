Cruce twittero: economistas debaten cuándo se cobra ganancias

La discusión surge porque el Gobierno no publica la Reglamentación del impuesto, aunque va casi un año desde que sancionó la Ley de Reforma Tributaria

Economistas y contadores están desde ayer en un fuerte debate relacionado con la fecha desde la que se cobrará el Impuesto a las Ganancias sobre la renta financiera para personas humanas.

La discusión, que se está dando en las redes sociales y especialmente en Twitter, surgió a partir de que el Gobierno aún no publica la Reglamentación del impuesto, a pesar de que va casi un año desde que se sancionó la Ley de Reforma Tributaria, el 29 de diciembre de 2017, según comentó Ezequiel Passarelli, de SCI Group a Infotechnology.

Respecto del Impuesto a las Ganancias sobre la Renta Financiera, esto que planteas NO ES ASÍ. La ley está plenamente vigente. El reglamento aclara situaciones puntuales o de ordenamiento. No confundamos más a la gente https://t.co/bsNA7bxiil — Julián Ruiz (@ruizjulian_cdor) 17 de diciembre de 2018

A esto se agregó la renuncia de Andrés Edelstein a la Secretaría de Ingresos Públicos, justamente quien tenía a su cargo reglamentar la ley, añadió Passarelli.

No, incluso hay antecedentes para sostener la entrada en vigencia desde su reglamentación. Como sucedió este año con ganancias para Directores y Jerárquicos, siempre para adelante — Iván Sasovsky (@ivansasovsky) 17 de diciembre de 2018

Edelstein publicó un borrador de reforma en la página de la Secretaría de Hacienda, pero antes de su sanción oficial, dejó el cargo.



-¿Qué ocurre si la reglamentación sale en 2019 y no en 2018? ¿Desde cuándo aplicaría el impuesto? ¿Ya está vigente en 2018 a pesar de que no se haya reglamentado?

La discución no quedó solo entre profesionales. También se sumaron algunos bancos, que están llamando a sus clientes para alertarlos de que podrían hacer algunas cuestiones para no pagar Bienes Personales, como depositar el dinero en cajas de ahorro, plazos fijos o comprar bonos, y además, generar cierta confusión al informarles que el Impuesto a las ganancias sobre la renta financiera no aplicaría hasta tanto se reglamente, informó Passarelli.

¿Vos decís que aplica el impuesto sin que lo reglamenten? — Mariano Sardans (@marianosardans) 17 de diciembre de 2018

Para Sasovsky, la nueva Ley del Impuesto a las Ganancias no está vigente para 2018 y en 2019 comenzará la vigencia recién cuando se reglamente, por lo que regiría el principio de irretroactibilidad de la ley.

Mientras que Passarelli entendió que el impuesto a la renta financiera es un hecho, que aplica desde 2018, a pesar de que la reglamentación salga en 2019.

Marcelo D. Rodríguez, de MR Consultores, explicó a Information Technology que este caso es distinto a la reforma sobre renta mundial, donde faltaba reglamentar el concepto de residencia, por lo que no entró en vigor en 1998, seis años después. En el caso de esta norma sobre renta financiera todo está claro y el reglamento sólo tiene que expedirse sobre algunas cosas concretas como el interés en el caso de renta presunta cuando se estima disposición de fondos a favor de accionistas o directores de fondos de la compañía.

“Independientemente de si se trata de una ley o un decreto, la seguridad jurídica y el principio de certeza están por encima de cualquier cuestión formal, si hoy a casi un año de la entrada en vigencia de la norma, no podemos saber cómo se aplica una ley, sin dudas se está lesionando un derecho, y se está atentando contra la previsibilidad que todo sistema jurídico necesita”, concluyó Sasovsky.



Así lo establece la propia ley, delegando en el Poder Ejecutivo la facultad para determinar el alcance del impuesto en ciertos casos, aunque dicha delegación pueda ser cuestionable, por no respetar el principio constitucional de legalidad.

En esos casos, claramente, se necesita la reglamentación. Caso contrario, no se puede saber cuándo quedará exento, cuándo quedará gravado y, en ese caso, a qué tasa (5% o 15%), agregó.